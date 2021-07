Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két hullámban jöttek világra a gyerekek, több mint százan.","shortLead":"Két hullámban jöttek világra a gyerekek, több mint százan.","id":"20210706_Texas_bebibumm_korhaz_baba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a0d3ea9-7b06-4b5d-bab9-653cb6a84e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cc02dd-d5f5-4d28-9343-04cf7cd12e36","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Texas_bebibumm_korhaz_baba","timestamp":"2021. július. 06. 11:49","title":"Texasban teljesült Novák Katalin álma, 107 baba született 91 óra alatt egy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088b9f8-a957-4272-b380-3fdb7fdf76e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NNK és az OKF azt kéri, hogy 11 és 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.","shortLead":"Az NNK és az OKF azt kéri, hogy 11 és 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.","id":"20210706_harmadfoku_hosegriado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088b9f8-a957-4272-b380-3fdb7fdf76e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb33e83-0462-4824-bdc6-37a39e45a8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_harmadfoku_hosegriado","timestamp":"2021. július. 06. 15:42","title":"Harmadfokú hőségriadót rendelt el Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","shortLead":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","id":"20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14df6-c62c-49e0-8064-00087a7a0b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","timestamp":"2021. július. 05. 18:44","title":"Matolcsy György csak közepest adott a kormány válságkezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kórház rosszul szolgáltatott adatot, ezért 37-tel több betegről számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","shortLead":"Az egyik kórház rosszul szolgáltatott adatot, ezért 37-tel több betegről számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","id":"20210706_operativ_torzs_korhazban_apolt_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca345e-6122-4a60-935b-9220e8933902","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_operativ_torzs_korhazban_apolt_beteg","timestamp":"2021. július. 06. 11:49","title":"Tévedésből ugrott meg a kórházi betegek száma, korrigált az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","id":"20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f3551f-3c29-4eec-8f76-cb516ea767e8","keywords":null,"link":"/sport/20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","timestamp":"2021. július. 05. 20:27","title":"Szoboszlai teljesen felépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős döntés, ha beoltatják magukat az amerikaiak.","shortLead":"Július 4-i beszédében az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy még nincs vége a járványnak, és az az egyetlen felelős...","id":"20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7547b0da-0d68-45fa-b592-220184a37ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6e04f-05ef-4f95-91b8-509cadd769e1","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Joe_Biden_A_leghazafiasabb_cselekedet_ha_beoltatjuk_magunkat","timestamp":"2021. július. 05. 15:28","title":"Joe Biden: A leghazafiasabb cselekedet, ha beoltatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce42e834-9001-4a79-8264-7cdbc9274e73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A raj egyetlen hálózatba kapcsolat egységként cselekszik. Lőnek, és ha kell, robbantanak is.","shortLead":"A raj egyetlen hálózatba kapcsolat egységként cselekszik. Lőnek, és ha kell, robbantanak is.","id":"20210706_izrael_hamasz_dronok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce42e834-9001-4a79-8264-7cdbc9274e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f8a064-00bd-4d12-85fd-c8560793ec35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_izrael_hamasz_dronok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. július. 06. 09:59","title":"Soha korábban nem történt ilyen: Izrael önműködő harci drónokat küldött a Hamászra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1fba26-9f05-4699-ae71-373d76fde470","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hetekben többször is kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját a jegybankelnök, de most együtt mutatkozott a miniszterelnökkel.","shortLead":"Az elmúlt hetekben többször is kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját a jegybankelnök, de most együtt mutatkozott...","id":"20210706_aranytartalek_matolcsy_nemzeti_bank_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1fba26-9f05-4699-ae71-373d76fde470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc2b78-7a9f-499a-bc44-a3264a5deab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_aranytartalek_matolcsy_nemzeti_bank_orban","timestamp":"2021. július. 06. 18:10","title":"Tegnap még a kormányt kritizálta, ma már Orbánnal együtt nézte az aranytartalékot Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]