[{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor túlmelegedése, ha bekapcsolják a fűtést.","shortLead":"Olyan buszokat is kiengednek forgalomba a szakszervezet szerint, amelyeknél csak úgy akadályozható meg a motor...","id":"20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b940756e-a0b0-4516-b8ac-3e93f5bf0834","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_szakszervezet_BKV_busz_futes","timestamp":"2021. július. 06. 11:42","title":"A szakszervezet szerint néhány BKV-buszt fűteni kell nyáron is, hogy ne álljon le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c7d17f-cc64-4e87-8464-6a59a199bae8","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például egy metálfesztivállal.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet, és...","id":"20210706_metal_factory_ajanlo_rockmaraton_rockfesztival_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c7d17f-cc64-4e87-8464-6a59a199bae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8a8495-5190-4e68-8859-6c054a3d2722","keywords":null,"link":"/elet/20210706_metal_factory_ajanlo_rockmaraton_rockfesztival_magyarorszag","timestamp":"2021. július. 06. 09:30","title":"Foci helyett: Engedjük ki a gőzt a legkeményebb zenékkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f86dc2-3887-4e3f-9255-94566092b331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jovonel Moïse már hónapokkal ezelőtt megmondta, hogy az életére törnek – miközben börtönbe záratta az ellenzék vezetőit.","shortLead":"Jovonel Moïse már hónapokkal ezelőtt megmondta, hogy az életére törnek – miközben börtönbe záratta az ellenzék vezetőit.","id":"20210707_megoltek_haiti_elnoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90f86dc2-3887-4e3f-9255-94566092b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe7ec08-cdc9-4d0a-9033-43a8111bd159","keywords":null,"link":"/vilag/20210707_megoltek_haiti_elnoket","timestamp":"2021. július. 07. 12:50","title":"Az otthonában lőtték agyon Haiti elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443a0118-6b85-465f-9de7-0e72102a7af7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép fedélzetén 28-an utaztak. Lehet, hogy nincsenek túlélők.","shortLead":"A gép fedélzetén 28-an utaztak. Lehet, hogy nincsenek túlélők.","id":"20210706_oroszorszag_utasszallito_roncsok_kamcsatka_felsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=443a0118-6b85-465f-9de7-0e72102a7af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc08d03-01bd-4af8-b437-b2900e56725c","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_oroszorszag_utasszallito_roncsok_kamcsatka_felsziget","timestamp":"2021. július. 06. 13:05","title":"Megtalálták az eltűnt orosz utasszállító roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2712e3df-cb4f-43d8-b8ea-294d81f94a7b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az abszolút tökéletességre való törekvés, bármi áron – körülbelül így hangzik jelen tesztalanyunk hitvallása. Kipróbáltuk valaha készült technikailag legfejlettebb Rolls-Royce-ot, amely igyekszik az összes érzékszervünket egyszerre kényeztetni.","shortLead":"Az abszolút tökéletességre való törekvés, bármi áron – körülbelül így hangzik jelen tesztalanyunk hitvallása...","id":"20210707_174_millio_forintos_rolls_royce_ghost_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2712e3df-cb4f-43d8-b8ea-294d81f94a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64a531d-305f-4c06-a2cb-7fc1f95db656","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_174_millio_forintos_rolls_royce_ghost_teszt_velemeny","timestamp":"2021. július. 07. 06:41","title":"174 millió forintért csillaghullás akár nappal is: teszten az új Rolls-Royce Ghost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a60703-39b7-4998-bb88-7adeffb8af21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A középmotoros sportkocsi 4 és 6 hengeres erőforrásokkal rendelhető. ","shortLead":"A középmotoros sportkocsi 4 és 6 hengeres erőforrásokkal rendelhető. ","id":"20210707_amg_es_toyota_motorokkal_debutalt_a_teljesen_uj_lotus_emira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18a60703-39b7-4998-bb88-7adeffb8af21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30103c76-d46c-4dc2-bf3a-c6ad5f10e99f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210707_amg_es_toyota_motorokkal_debutalt_a_teljesen_uj_lotus_emira","timestamp":"2021. július. 07. 09:21","title":"Itt az utolsó benzines Lotus, amelybe AMG és Toyota motorokat szerelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbbdb69-234f-4a2f-a0cb-718b35adcf8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze mindez a legkevésbé sem jeleneti azt, hogy olcsó lenne. ","shortLead":"Persze mindez a legkevésbé sem jeleneti azt, hogy olcsó lenne. ","id":"20210705_Ar_nelkul_var_uj_gazdara_egy_huszeves_unnepi_sorozatu_13_kilometert_futott_Golf_GTI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbbdb69-234f-4a2f-a0cb-718b35adcf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28feaf5d-fa60-4e2b-9c63-a25cb05d261a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_Ar_nelkul_var_uj_gazdara_egy_huszeves_unnepi_sorozatu_13_kilometert_futott_Golf_GTI","timestamp":"2021. július. 06. 05:29","title":"Ár nélkül vár új gazdára egy húszéves, ünnepi sorozatú, 13 kilométert futott Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","shortLead":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","id":"20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6608361c-227e-45e3-aa9c-a29d7420a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","timestamp":"2021. július. 05. 18:23","title":"Fideszes segítséggel tudta kiadni az ellenzéki vezetésű Erzsébetváros a Klauzál téri csarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]