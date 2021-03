Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4dcd83b-ef89-4974-9cb5-cacadcd07d52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarul is lehet majd olvasni egyes cikkeket, illetve helyi tartalmat is fognak készíteni.","shortLead":"Magyarul is lehet majd olvasni egyes cikkeket, illetve helyi tartalmat is fognak készíteni.","id":"20210316_magyarorszag_bloomberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4dcd83b-ef89-4974-9cb5-cacadcd07d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febd9fd9-a597-4498-90d6-8c523808f5a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_magyarorszag_bloomberg","timestamp":"2021. március. 16. 11:55","title":"Magyarországra jön a Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse a több milliós kártérítést.","shortLead":"Több biztosítónál is kötött életbiztosítást más, idős emberek nevére, majd évekig fizette a díjat, hogy bezsebelhesse...","id":"20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32299e0-6f87-4909-a1e3-0ba01c1affd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_hamisitas_csalas_eletbiztositas","timestamp":"2021. március. 18. 08:18","title":"Milliókat kaszált idős férfiak életbiztosításán a 72 éves Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Súlyosabb tünetekkel kerülnek kórházba egyre fiatalabbak – erről beszélt a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa.","shortLead":"Súlyosabb tünetekkel kerülnek kórházba egyre fiatalabbak – erről beszélt a Dél-pesti Centrumkórház infektológus...","id":"20210317_Szlavik_koronavirus_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47568434-402d-4777-b512-2353e3c2d926","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Szlavik_koronavirus_covid","timestamp":"2021. március. 17. 10:59","title":"Szlávik: Átlagosan öt évvel fiatalabbak kerülnek kórházba koronavírussal, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f003f4b-c33d-4134-aff4-416eaa8f80c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető pályája éles kanyart vett a zeneipar felé. 