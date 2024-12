Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott sikerdarab főszerepét.","shortLead":"Major Tamás halála után valóságos istenkísértésnek számított és számít ma is eljátszani a neki írt és róla is mintázott...","id":"20241221_hvg-os-imposztor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a41210b4-b5a0-4749-84ff-6e324bff01a0.jpg","index":0,"item":"50b7f896-226d-4657-8b2c-7f133a292dbe","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-os-imposztor","timestamp":"2024. december. 21. 15:45","title":"Két évtizedig nem is próbálkoztak a színházak Az imposztorral a legendás 1983-as bemutató után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e30a16-cd03-4ba8-8cee-8cee6195286d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyebben juthat engedélyhez Kínában az Apple, ha kínai cégekkel társul, ezért a ByteDance és a Tencent is ott ül a vállalat tárgyalóasztalánál.","shortLead":"Könnyebben juthat engedélyhez Kínában az Apple, ha kínai cégekkel társul, ezért a ByteDance és a Tencent is ott ül...","id":"20241220_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-bytedance-tencent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56e30a16-cd03-4ba8-8cee-8cee6195286d.jpg","index":0,"item":"4f6cdad7-ac8d-43e7-a687-2c89e59ffb3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241220_apple-intelligence-mesterseges-intelligencia-bytedance-tencent","timestamp":"2024. december. 20. 14:03","title":"A TikTok tulajdonosával és az egyik legnagyobb kínai technológiai céggel tárgyal az Apple a mesterséges intelligenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg először.","shortLead":"18 dalból álló remixalbummal jelentkezett az Anima Sound System. A Derkovits-variációk a hvg.hu-n hallgatható meg...","id":"20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daef55ee-0523-40d6-938b-90c0c2357b4a.jpg","index":0,"item":"2f794950-e3b6-4d07-b7de-ae53098d2f5e","keywords":null,"link":"/kultura/20241220_Anima-Sound-System-derkovits-variaciok-album-albumpremier","timestamp":"2024. december. 20. 15:00","title":"Anima Sound System-variációk Dosztojevszkijre, Weilre és remixerekre – albumpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a056e1ba-b7e5-4c90-b426-5b9ec3fcc2fc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy villanyautó akkumulátorának cseréje akár 3,5 perc alatt megoldható.","shortLead":"Egy villanyautó akkumulátorának cseréje akár 3,5 perc alatt megoldható.","id":"20241220_tor-elore-a-lassu-toltogetes-helyetti-villamgyors-aksicsere-nio-catl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a056e1ba-b7e5-4c90-b426-5b9ec3fcc2fc.jpg","index":0,"item":"a1ba5dab-e137-4e68-8c59-1adb6ecd7bbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_tor-elore-a-lassu-toltogetes-helyetti-villamgyors-aksicsere-nio-catl","timestamp":"2024. december. 20. 08:41","title":"Tör előre a lassú töltögetés helyetti villámgyors aksicsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A köztársasági elnök legújabb videójából most már azt is tudjuk, hogy nagyon jól van, sőt, azt kívánja mindenkinek, hogy legalább olyan jól legyen, mint ő.","shortLead":"A köztársasági elnök legújabb videójából most már azt is tudjuk, hogy nagyon jól van, sőt, azt kívánja mindenkinek...","id":"20241221_Sulyok-Tamas-koztarsasagi-elnok-kerdezz-felelek-video-hogy-vagy-meditacio-beszelgetes-Novak-Katalin-olajfestmeny-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"de06c199-cc73-4f6c-91e5-92aa541a47ae","keywords":null,"link":"/elet/20241221_Sulyok-Tamas-koztarsasagi-elnok-kerdezz-felelek-video-hogy-vagy-meditacio-beszelgetes-Novak-Katalin-olajfestmeny-portre","timestamp":"2024. december. 21. 15:04","title":"Mit szeret csinálni Sulyok Tamás egy fárasztó nap után? Beszélgetni a feleségével és meditálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1470ebe3-329a-48a6-9e98-a96d2cb58eab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Macron szerint méltósága és bátorsága Franciaországnak és a világnak is erőt ad.","shortLead":"Macron szerint méltósága és bátorsága Franciaországnak és a világnak is erőt ad.","id":"20241220_gisele-pelicot-emmanuel-macron-koszonet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1470ebe3-329a-48a6-9e98-a96d2cb58eab.jpg","index":0,"item":"e30c8357-47f7-41e6-993a-c4f8e1bbbd07","keywords":null,"link":"/elet/20241220_gisele-pelicot-emmanuel-macron-koszonet","timestamp":"2024. december. 20. 11:36","title":"Köszönetet mondott Gisèle Pélicot-nak a francia elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0e2d67-9a3e-4176-acaf-95ea6fd2c78e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A leköszönő amerikai elnök Olaszországba is ellátogat, ahol Giorgia Meloni miniszterelnökkel és Sergio Mattarella elnökkel is tárgyal.","shortLead":"A leköszönő amerikai elnök Olaszországba is ellátogat, ahol Giorgia Meloni miniszterelnökkel és Sergio Mattarella...","id":"20241220_joe-biden-ferenc-papa-usa-vatikan-giorgia-meloni-olaszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae0e2d67-9a3e-4176-acaf-95ea6fd2c78e.jpg","index":0,"item":"ffc3d4c4-7f20-4d54-bb43-3cf0a6a52b4b","keywords":null,"link":"/vilag/20241220_joe-biden-ferenc-papa-usa-vatikan-giorgia-meloni-olaszorszag","timestamp":"2024. december. 20. 06:08","title":"A Vatikánba vezet Joe Biden utolsó elnöki útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8e0025-5dfe-43a1-807c-b43727966aa6","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Volt, hogy a rendező azt mondta, ne törődjek azzal, hogy a szereplő a fejlövés után még akciózik, vagy a színésznő magas sarkú cipőben lövöldöz az erdőben” – idézte fel Varga István, aki katonai szakértőként évtizedek óta segíti a legnevesebb magyar és külföldi rendezők filmjeit. Ha kell, tankot szerez, statisztákból farag katonákat, vagy fejlövések hitelességét ellenőrzi. Többek között neki köszönhető az Angyalbőrben sorozat is.","shortLead":"„Volt, hogy a rendező azt mondta, ne törődjek azzal, hogy a szereplő a fejlövés után még akciózik, vagy a színésznő...","id":"20241221_hvg-katonadolog-varga-istvan-katonai-szakerto-filmek-forgatasok-haborus-drama-akciofilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e8e0025-5dfe-43a1-807c-b43727966aa6.jpg","index":0,"item":"794c9cff-d150-41e3-9991-141b6374f68c","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-katonadolog-varga-istvan-katonai-szakerto-filmek-forgatasok-haborus-drama-akciofilm","timestamp":"2024. december. 21. 16:40","title":"„A falak hol legyenek véresek? Ha lelőtték a németeket, hogy estek össze?” – hollywoodi szuperprodukciók hitelessége is múlt Varga István katonai szakértőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]