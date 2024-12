Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott arról, hogyan legyünk mértékletesek az ünnepeket alatt is. ","shortLead":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott...","id":"20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8.jpg","index":0,"item":"6b579004-1276-494a-828f-681c9a5a40d5","keywords":null,"link":"/elet/20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","timestamp":"2024. december. 22. 10:00","title":"Nem mindig a mentes a jobb – táplálkozási tippek karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8e0025-5dfe-43a1-807c-b43727966aa6","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Volt, hogy a rendező azt mondta, ne törődjek azzal, hogy a szereplő a fejlövés után még akciózik, vagy a színésznő magas sarkú cipőben lövöldöz az erdőben” – idézte fel Varga István, aki katonai szakértőként évtizedek óta segíti a legnevesebb magyar és külföldi rendezők filmjeit. Ha kell, tankot szerez, statisztákból farag katonákat, vagy fejlövések hitelességét ellenőrzi. Többek között neki köszönhető az Angyalbőrben sorozat is.","shortLead":"„Volt, hogy a rendező azt mondta, ne törődjek azzal, hogy a szereplő a fejlövés után még akciózik, vagy a színésznő...","id":"20241221_hvg-katonadolog-varga-istvan-katonai-szakerto-filmek-forgatasok-haborus-drama-akciofilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e8e0025-5dfe-43a1-807c-b43727966aa6.jpg","index":0,"item":"794c9cff-d150-41e3-9991-141b6374f68c","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-katonadolog-varga-istvan-katonai-szakerto-filmek-forgatasok-haborus-drama-akciofilm","timestamp":"2024. december. 21. 16:40","title":"„A falak hol legyenek véresek? Ha lelőtték a németeket, hogy estek össze?” – hollywoodi szuperprodukciók hitelessége is múlt Varga István katonai szakértőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","shortLead":"A kormány úgy döntött, hogy a miniszterekhez hasonlóan Biró Marcell is gyakorolhat tulajdonosi jogokat.","id":"20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d171c39a-3cd8-49ca-889f-c220269ca0e7.jpg","index":0,"item":"9bfca34a-942f-4c60-81be-d0643b1f9013","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_nemzetbiztonsagi-fotanacsado-felugyelet-kormanykozeli-gazdasagkutato-intezet","timestamp":"2024. december. 21. 11:06","title":"A nemzetbiztonsági főtanácsadó felügyelete alá kerül egy kormányközeli gazdaságkutató intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok a Békéért nevű izraeli–palesztin civil szervezet két társvezetője. Tizenöt hónapja próbálják a legnagyobb válságban is fenntartani a kommunikációt és képviselni a megbékélés hangját.","shortLead":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok...","id":"20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389.jpg","index":0,"item":"0ebf2dd9-3663-4f54-9091-8fbc04b1fc5d","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Hidakat kell építeni az emberek között – interjú Korányi Eszterrel és Rana Szalmannal, a Harcosok a Békéért izraeli–palesztin civil szervezet társvezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","id":"20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89.jpg","index":0,"item":"76e140a5-008e-488d-b358-116998e4b65a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","timestamp":"2024. december. 22. 09:18","title":"Donald Trump a Panama-csatorna einstandolásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280ae6ec-e681-49ef-b997-60ebe1e1d92c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Sztár volt a szocializmus idején, akire politikusok hallgattak. Az ország leggazdagabb embere lett a rendszerváltás után, ám szép lassan elvesztette politikai befolyását. Demján Sándor életútja.","shortLead":"Sztár volt a szocializmus idején, akire politikusok hallgattak. Az ország leggazdagabb embere lett a rendszerváltás...","id":"20241223_Demjan-Sandor-nyultenyesztes-Skala-MHB-Polus-Westend-takarekszovetkezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280ae6ec-e681-49ef-b997-60ebe1e1d92c.jpg","index":0,"item":"8e1df10a-218b-45b5-bdda-18c6e07704f3","keywords":null,"link":"/360/20241223_Demjan-Sandor-nyultenyesztes-Skala-MHB-Polus-Westend-takarekszovetkezetek","timestamp":"2024. december. 23. 06:40","title":"A nyúltenyésztéstől a Westendig: hogyan lett az ország legismertebb üzletembere Demján Sándor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár még nem esett le a hó, a vasárnap így is komoly kihívások elé állította a MÁV-ot, aminek többek között a Győri Nemzeti Színház látta kárát.","shortLead":"Bár még nem esett le a hó, a vasárnap így is komoly kihívások elé állította a MÁV-ot, aminek többek között a Győri...","id":"20241222_gyor-szinhaz-vonato-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694.jpg","index":0,"item":"5122ee55-c43b-4591-9f3b-6264c5108e36","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_gyor-szinhaz-vonato-keses","timestamp":"2024. december. 22. 14:40","title":"Felsővezeték-szakadás miatt elmaradt a Győri Színház előadása, sok helyen késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ee9155-bd81-459a-a66c-12d4d9841101","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A neves Apple-szakértő értesülései szerint egy különleges, összehajtható iPaden dolgoznak a cupertinói cégnél. Ha sikerrel járnak, akkor egy valóban innovatív eszköz jelenhet meg a piacon.","shortLead":"A neves Apple-szakértő értesülései szerint egy különleges, összehajtható iPaden dolgoznak a cupertinói cégnél. Ha...","id":"20241222_apple-osszehajthato-nagy-ipad-mark-gurman-hirlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ee9155-bd81-459a-a66c-12d4d9841101.jpg","index":0,"item":"01a7765e-8f7b-46d0-a6ff-26c43be53a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_apple-osszehajthato-nagy-ipad-mark-gurman-hirlevel","timestamp":"2024. december. 22. 16:03","title":"Felforgathatja a piacot, ha az Apple tényleg megcsinálja ezt az iPadet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]