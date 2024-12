Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár még nem esett le a hó, a vasárnap így is komoly kihívások elé állította a MÁV-ot, aminek többek között a Győri Nemzeti Színház látta kárát.","shortLead":"Bár még nem esett le a hó, a vasárnap így is komoly kihívások elé állította a MÁV-ot, aminek többek között a Győri...","id":"20241222_gyor-szinhaz-vonato-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694.jpg","index":0,"item":"5122ee55-c43b-4591-9f3b-6264c5108e36","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_gyor-szinhaz-vonato-keses","timestamp":"2024. december. 22. 14:40","title":"Felsővezeték-szakadás miatt elmaradt a Győri Színház előadása, sok helyen késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82986c09-4c4d-4175-a36e-93f6768fdba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oltalom Karitatív Egyesület szerint egy 2023-as adminisztratív mulasztás miatt büntetik őket, pedig már korábban javították a hibát.","shortLead":"Az Oltalom Karitatív Egyesület szerint egy 2023-as adminisztratív mulasztás miatt büntetik őket, pedig már korábban...","id":"20241223_Elutasitotta-a-Magyar-Allamkincstar-Ivanyi-Gaborek-normativ-tamogatasi-kerelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82986c09-4c4d-4175-a36e-93f6768fdba6.jpg","index":0,"item":"e4fc3d1b-2f7b-4d39-afd2-a626af90179b","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Elutasitotta-a-Magyar-Allamkincstar-Ivanyi-Gaborek-normativ-tamogatasi-kerelmet","timestamp":"2024. december. 23. 14:09","title":"Elutasította az államkincstár Iványi Gáborék 2025-ös évre szóló normatív támogatási igényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasói fotóból értesült a Telex, hogy hajók ütközhettek a Dunán.","shortLead":"Olvasói fotóból értesült a Telex, hogy hajók ütközhettek a Dunán.","id":"20241222_Telex-Hajobaleset-volt-a-Margit-hidnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2ef46190-69ca-40c0-99a1-5bcb926f1dba","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Telex-Hajobaleset-volt-a-Margit-hidnal","timestamp":"2024. december. 22. 22:08","title":"Telex: Hajóbaleset volt a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c","c_author":"L. Stipkovits Erika","category":"360","description":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri interaktív kiállításáról. ","shortLead":"Egyedülálló családi élmény volt a végtelen képzelőerővel együtt játszani, írja vendégszerzőnk a 3D Galéria győri...","id":"20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/761717c6-46ee-4a65-8439-f8abb9b9112c.jpg","index":0,"item":"18623cbd-eb74-41c8-a603-8f4dc2278c99","keywords":null,"link":"/360/20241221_L-Stipkovits-Erika-3D-Galeria-Gyor-kiallitas","timestamp":"2024. december. 21. 16:00","title":"L. Stipkovits Erika pszichológus: Önfeledt „gyerekké” váltam, amikor unokáimmal „megfesthettük” Mona Lisa mosolyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ország leggazdagabb embere a bankvezetésbe nem szól bele, de a felesége karácsony első napján már beengedi a konyhába, és Londonba is elmehetnek magángéppel. Az országgyűlés elfogadta a 2025-ös költségvetést és megszavazta a Pénzügyminisztérium megszüntetését. Varga Mihály búcsúzóul még megtrükközte az államadósságcsökkentést. <strong>Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.</strong>","shortLead":"Az ország leggazdagabb embere a bankvezetésbe nem szól bele, de a felesége karácsony első napján már beengedi...","id":"20241222_Es-akkor-Meszaros-Lorinc-megtalalta-a-helyet-a-konyhaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"9bdee563-f5ca-4fb2-afb9-87ca72c6c6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_Es-akkor-Meszaros-Lorinc-megtalalta-a-helyet-a-konyhaban","timestamp":"2024. december. 22. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc megtalálta a helyét a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c951aae9-827a-44d1-bafd-50a1520fd468","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Lang Ádám öt és fél év után távozhat Ciprusról, ahol az idei szezonban alig kapott lehetőséget, így az ősszel már Marco Rossi sem küldött neki válogatott meghívót.","shortLead":"Lang Ádám öt és fél év után távozhat Ciprusról, ahol az idei szezonban alig kapott lehetőséget, így az ősszel már Marco...","id":"20241222_lang-adam-omonia-nicosia-nb-i-magyar-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c951aae9-827a-44d1-bafd-50a1520fd468.jpg","index":0,"item":"1f48e48d-bc14-4d48-b8b1-c8276b978d1a","keywords":null,"link":"/sport/20241222_lang-adam-omonia-nicosia-nb-i-magyar-valogatott","timestamp":"2024. december. 22. 10:25","title":"Kiszorult ciprusi csapatából, hazaigazolhat a válogatott korábbi alapembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense. Az új MI „kolléga” szöveget ír, adatokat elemez, segít felkészülni egy értekezletre, vagy kérésre összegzi egy megbeszélésen elhangzottakat. Az Ersténél az MI hamarosan további területen, az ügyfélkiszolgálásban is szerepet kap. A bank közölte: a közeljövőben már az ügyfelek is használhatnak a technológián alapuló megoldásokat.","shortLead":"Órákat segít megspórolni az Erste dolgozóinak a bank mesterséges intelligencián (MI) alapuló személyi asszisztense...","id":"20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"c407ecfa-2a4d-466f-b9a7-f47303cca539","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_erste-bank-mesterseges-intelligencia-openai-chatgpt-ugyfelkiszolgalas","timestamp":"2024. december. 21. 20:03","title":"Újdonságra készüljenek az Erste ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f2e733-415a-4758-9829-8dd07c92d800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást érték a jótékonysági rendezvények a fővárosban a karácsony előtti utolsó hétvégén.","shortLead":"Egymást érték a jótékonysági rendezvények a fővárosban a karácsony előtti utolsó hétvégén.","id":"20241222_Hosszu-sorok-kigyoztak-Ivanyi-Gaborek-es-Magyar-Peterek-etelosztasainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1f2e733-415a-4758-9829-8dd07c92d800.jpg","index":0,"item":"5c9b86cd-debd-41bb-8a41-a1c5616aa2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Hosszu-sorok-kigyoztak-Ivanyi-Gaborek-es-Magyar-Peterek-etelosztasainal","timestamp":"2024. december. 22. 16:34","title":"Hosszú sorok kígyóztak Iványi Gáborék és Magyar Péterék ételosztásainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]