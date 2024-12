Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e.jpg","index":0,"item":"b066d947-ab3c-41bd-a663-f4d92cc3e553","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","timestamp":"2024. december. 23. 16:00","title":"Szél Dávid pszichológus: Találtam egy könyvet Székelyudvarhelyen, ami segített jobban megérteni az erdélyi magyarságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat, így amikor a ’80-as évek második felében megingott a szovjet kolosszus, a litvánok, a lettek és az észtek az elsők között cselekedtek.","shortLead":"Sem a deportálások, sem az oroszosítási kísérletek nem tudták kiirtani a balti népekből a függetlenségi vágyat...","id":"20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92cb4da2-32de-41df-8210-7e5ac14991cf.jpg","index":0,"item":"8d6ce67c-bcaa-469a-9e23-6a9ebbdced29","keywords":null,"link":"/360/20241223_rendszervaltas-35-szovjetunio-baltikum-esztorszag-lettorszag-litvania-tolgyesi-beatrix","timestamp":"2024. december. 23. 19:30","title":"Rendszerváltás 35: A Baltikum, a Szovjetunió Nyugatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e808f9-044c-42b8-b5c1-048869a53d3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A négy Oscar-jelölésig jutott Tom Cruise híresen fegyelmezetten dolgozik, mindenkivel udvarias, a filmjei több mint négymilliárd dollárt hoztak, s maga diktálhatja azok pénzügyi feltételeit.","shortLead":"A négy Oscar-jelölésig jutott Tom Cruise híresen fegyelmezetten dolgozik, mindenkivel udvarias, a filmjei több mint...","id":"20241222_tom-cruise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e808f9-044c-42b8-b5c1-048869a53d3d.jpg","index":0,"item":"60639767-6e6d-46c6-bbdf-75af1df988b0","keywords":null,"link":"/360/20241222_tom-cruise","timestamp":"2024. december. 22. 11:00","title":"Tom Cruise első lehetetlen küldetése: félénk tinédzserből lett megasztár, aki kaszkadőr nélkül ugrat szakadékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2905a138-fffa-4c17-87b9-861b8d2929ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint a nő nem ismerte a támadóját, aki egy öngyújtóval gyújtotta meg a ruháját.","shortLead":"A rendőrség szerint a nő nem ismerte a támadóját, aki egy öngyújtóval gyújtotta meg a ruháját.","id":"20241223_new-york-gyikossag-felgyujtas-metro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2905a138-fffa-4c17-87b9-861b8d2929ab.jpg","index":0,"item":"fcb6b744-2d61-4255-9581-8e8daec11b2a","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_new-york-gyikossag-felgyujtas-metro","timestamp":"2024. december. 23. 11:24","title":"Felgyújtottak egy nőt a New York-i metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7493ba4-9e91-460c-b3d3-a0ee7d61796a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Édességből közel egy tonnát kellett kivonni a forgalomból, 59 darab bírságot szabtak ki.","shortLead":"Édességből közel egy tonnát kellett kivonni a forgalomból, 59 darab bírságot szabtak ki.","id":"20241223_A-halak-jol-vannak-a-csokikkal-es-a-forralt-borokkal-voltak-gondok-razziazott-a-Nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7493ba4-9e91-460c-b3d3-a0ee7d61796a.jpg","index":0,"item":"70dc443a-dc59-4b0f-9e11-0d5c73279ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_A-halak-jol-vannak-a-csokikkal-es-a-forralt-borokkal-voltak-gondok-razziazott-a-Nebih","timestamp":"2024. december. 23. 13:00","title":"A halak jól vannak, a csokikkal és a forralt borokkal voltak gondok – razziázott a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesként vezethetii a pénzügyminisztériumot.","shortLead":"Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesként vezethetii a pénzügyminisztériumot.","id":"20241222_Magyar-miniszterelnok-helyettese-lesz-Romanianak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e.jpg","index":0,"item":"a119d414-c721-4b47-acba-3e49b30d7ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Magyar-miniszterelnok-helyettese-lesz-Romanianak","timestamp":"2024. december. 22. 19:47","title":"Magyar miniszterelnök-helyettese lesz Romániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre érdemesnek az amerikai TIME magazin a 200-as listáján.","shortLead":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre...","id":"20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f.jpg","index":0,"item":"d4d87e8f-73e7-40f9-a6a7-10e7cafdd454","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","timestamp":"2024. december. 22. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a frizbi, amivel szó szerint villoghat, és a golyópálya, amit akár a falra is szerelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acc8722-e8dc-4f1f-9e37-1726bd880967","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kínai Népköztársaság szerint szuverenitása és biztonsági érdekei sérülnek azzal, hogy az USA katonai támogatást nyújt Tajvannak.","shortLead":"A Kínai Népköztársaság szerint szuverenitása és biztonsági érdekei sérülnek azzal, hogy az USA katonai támogatást nyújt...","id":"20241222_kina-tajvan-usa-egyesult-allamok-katonai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8acc8722-e8dc-4f1f-9e37-1726bd880967.jpg","index":0,"item":"210471a0-891f-4bde-91bc-18c42309be37","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_kina-tajvan-usa-egyesult-allamok-katonai-tamogatas","timestamp":"2024. december. 22. 10:06","title":"Kína azt ígérte, hogy fel fog lépni a Tajvannak nyújtott amerikai katonai támogatás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]