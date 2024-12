Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9ff910-29ca-4ece-b75c-c9e1dacb8222","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Hét sérültje van a balesetnek.","shortLead":"Hét sérültje van a balesetnek.","id":"20241226_new-york-macys-taxi-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9ff910-29ca-4ece-b75c-c9e1dacb8222.jpg","index":0,"item":"786da311-4cad-4832-9d9b-b2178237f418","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_new-york-macys-taxi-gazolas","timestamp":"2024. december. 26. 07:52","title":"Rosszul lett a taxisofőr, gyalogosok közé hajtott a híres manhattani áruház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9524065-d901-4b46-be8d-8b8619d261d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tengerészt még mindig eltűntként tartanak nyilván.","shortLead":"Két tengerészt még mindig eltűntként tartanak nyilván.","id":"20241225_Az-uzemeltetoje-szerint-terrorcselekmeny-aldozata-lett-egy-orosz-teherhajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9524065-d901-4b46-be8d-8b8619d261d4.jpg","index":0,"item":"4b4c6124-6a9a-43a3-8134-bfb28e313381","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Az-uzemeltetoje-szerint-terrorcselekmeny-aldozata-lett-egy-orosz-teherhajo","timestamp":"2024. december. 25. 18:47","title":"Az üzemeltetője szerint terrorcselekmény áldozata lett egy orosz teherhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Reggel 410,81 forint volt az euró árfolyama.","shortLead":"Reggel 410,81 forint volt az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-arfolyam-erosodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"bcae1fe7-5b58-4ce9-8f63-d8086cf4971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-arfolyam-erosodes","timestamp":"2024. december. 26. 09:24","title":"Erősödött a forint karácsony másnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d261d4a3-0f82-41e8-b24b-0f7542e482db","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A fiatal színész egy mozgó járműből zuhant ki.","shortLead":"A fiatal színész egy mozgó járműből zuhant ki.","id":"20241226_halaleset-hudson-meek-baby-driver-szinesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d261d4a3-0f82-41e8-b24b-0f7542e482db.jpg","index":0,"item":"7fe8f2c9-65a7-4f88-928c-71c69cc5dcac","keywords":null,"link":"/kultura/20241226_halaleset-hudson-meek-baby-driver-szinesz","timestamp":"2024. december. 26. 16:21","title":"Tizenhat évesen meghalt a Baby Driver színésze, Hudson Meek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fb42b0-8045-490b-bb94-95fd596fa0b8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy nap után elhagyhatta a kórházat az egykori amerikai elnök.","shortLead":"Egy nap után elhagyhatta a kórházat az egykori amerikai elnök.","id":"20241224_korhaz-Bill-Clinton-laz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51fb42b0-8045-490b-bb94-95fd596fa0b8.jpg","index":0,"item":"391e933d-ce26-4c3b-85be-ed6f605c48fb","keywords":null,"link":"/elet/20241224_korhaz-Bill-Clinton-laz","timestamp":"2024. december. 24. 20:50","title":"Kiengedték a kórházból Bill Clintont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni fogja a teljes emberi genomot, így valójában megőrizhető az emberiség a távoli jövő számára.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy az emberiség már eltűnik a Föld nevű bolygóról, azonban egy memóriakristály még mindig tárolni...","id":"20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72415c71-b5a4-4cc9-941a-5c5695091e8d.jpg","index":0,"item":"9856a58f-0336-4cc0-9f32-e7701f8e2780","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_emberi-genom-felirasa-ellenallo-5d-kristalyra","timestamp":"2024. december. 26. 12:03","title":"Lehet, hogy egyszer majd ebből a kristályból teremtik újra az embert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1. rész.","shortLead":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 1...","id":"20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55b0aa7b-fdd5-46bf-9ca1-e593325ea396.jpg","index":0,"item":"b255d85f-7edc-4dd1-9bdb-d92107f8e0e5","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-1-resz","timestamp":"2024. december. 25. 13:30","title":"Ez az év sem a demokráciák erősödésével indult a világban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]