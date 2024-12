Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40bbdce3-71c1-4cb7-919e-9b08240093cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A volt amerikai elnök belázasodott.","shortLead":"A volt amerikai elnök belázasodott.","id":"20241224_Karacsonykor-kerult-korhazba-Clinton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bbdce3-71c1-4cb7-919e-9b08240093cc.jpg","index":0,"item":"00563990-1ec9-4a91-8266-4a15db657db4","keywords":null,"link":"/elet/20241224_Karacsonykor-kerult-korhazba-Clinton","timestamp":"2024. december. 24. 14:47","title":"Karácsonykor került kórházba Clinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente Budapestre, hogy hisz Magyarország feltámadásában. A kereskedők azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy karácsony előtt vasárnap is mérhessenek pálinkát, a politikus viszont azokat a tisztviselőket ostorozta, akiknek nem jutott karácsonyi jutalom. Erről is írtak a lapok száz éve.","shortLead":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente...","id":"20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c.jpg","index":0,"item":"780e7eee-425f-4036-b24e-e4321d59f1fd","keywords":null,"link":"/360/20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"„Alkoholistáink biztos fedezékben olvasgatják a száraz Amerika csempésztrükkjeit” – száz éve is pezsgett a magyar közélet karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fbd291-2e08-4b9a-bac4-56965ba415ad","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újabb hírek szerint 25 vagy 27 túlélője lehet a Kazahsztánban történt légi katasztrófának.","shortLead":"Újabb hírek szerint 25 vagy 27 túlélője lehet a Kazahsztánban történt légi katasztrófának.","id":"20241225_kazahsztan-lezuhant-repulo-legi-katasztrofa-tulelok-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70fbd291-2e08-4b9a-bac4-56965ba415ad.jpg","index":0,"item":"9329d6d9-cf9d-4551-a297-b59461c6c4a4","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_kazahsztan-lezuhant-repulo-legi-katasztrofa-tulelok-video-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 11:34","title":"Akik épségben másztak ki a roncsból – videó került elő a légi katasztrófa túlélőiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca6c565-1215-4061-97fd-d51ef3d954af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyven évvel ezelőtt Bob Geldofnak volt egy ötlete, amely nemcsak életeket mentett, hanem nyomot hagyott a világban és a zenében is. Az ötlet egyszerűségében volt a nagyszerűsége: hozd össze a lehető legtöbb híres zenészt, és énekeltesd őket annak érdekében, hogy megnyíljon az emberek pénztárcája egy jó ügy érdekében. A Band Aid, és a közreműködésükkel megszületett Do They Know It’s Christmas?, vagyis Tudják, hogy karácsony van? című sláger idén 40 éves, de az évforduló komoly vitákat hozott a felszínre. ","shortLead":"Negyven évvel ezelőtt Bob Geldofnak volt egy ötlete, amely nemcsak életeket mentett, hanem nyomot hagyott a világban és...","id":"20241224_band-aid-40-bob-geldof-etiopia-afrika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca6c565-1215-4061-97fd-d51ef3d954af.jpg","index":0,"item":"f8458632-ac73-4889-8e63-baa8780608f4","keywords":null,"link":"/elet/20241224_band-aid-40-bob-geldof-etiopia-afrika-ebx","timestamp":"2024. december. 24. 15:00","title":"Miért kell belekötni abba, ha karácsonykor valaki adni akar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement rendszerváltások, rendszerváltozások, rendszerváltoztatások történetét.","shortLead":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement...","id":"20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9.jpg","index":0,"item":"55374278-5b18-4450-aa5f-e9c064f8acd5","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 17:00","title":"Volt, ahol magától omlott össze a rendszer, máshol kellett egy kis segítség: így zajlott 35 éve a rendszerváltás Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét, hogyan kelhetne át az Atlanti-óceánon.","shortLead":"Egykor csak álom volt a hajós jogosítvány megszerzése az erdélyi pedagógus számára, most pedig már azon töri a fejét...","id":"20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d06999-48d2-4fc0-ab09-d81d85caf32d.jpg","index":0,"item":"3a3a9d32-130f-4fef-b82f-961e13376a91","keywords":null,"link":"/360/20241224_szeretettel-erdelybol-es-a-tengerrol-lukacs-janos-hajo-hajozas","timestamp":"2024. december. 24. 17:30","title":"Szeretettel Erdélyből – és a tengerről: Így lett hajóskapitány a kolozsvári magyartanárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87.jpg","index":0,"item":"b02fdb29-a61c-4bc5-99f0-52fc01642be2","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","timestamp":"2024. december. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A párt ökle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","shortLead":"India és Banglades is aggódik az óriásberuházás miatt.","id":"20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a7a1d7-b72c-43a1-909f-4138f1e20c15.jpg","index":0,"item":"be556c5e-b1d9-46ae-adcb-cfd8cecc822a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_kina-tibet-vilag-legnagyobb-vizeromuve","timestamp":"2024. december. 26. 09:43","title":"Eldőlt: Kína megépíti a világ legnagyobb vízerőművét Tibet szent folyóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]