[{"available":true,"c_guid":"42ba335f-a7b9-4c7e-805e-894e9101591e","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Bár ma elképzelni is nehéz, volt időszak, amikor a MÁV szolgáltatása egyet jelentett a kényelemmel és a pontossággal. A 90 évvel ezelőtt induló, Budapest és Bécs között közlekedő Árpádnál ma is csak 20 perccel gyorsabbak a Railjetek, sikerét pedig jól mutatja, hogy Egyiptom és Argentína is rendelt belőle. A típus története később is fordulatos volt: a megszálló szovjet hadsereg használta szalonkocsinak, később pedig nosztalgiajárműként született újjá. ","shortLead":"Bár ma elképzelni is nehéz, volt időszak, amikor a MÁV szolgáltatása egyet jelentett a kényelemmel és a pontossággal...","id":"20241227_arpad-sinautobusz-vasut-vonat-budapest-becs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42ba335f-a7b9-4c7e-805e-894e9101591e.jpg","index":0,"item":"b45591e8-88f6-490b-9b0b-0aa619863aa0","keywords":null,"link":"/elet/20241227_arpad-sinautobusz-vasut-vonat-budapest-becs","timestamp":"2024. december. 27. 17:04","title":"Amikor a magyar vasutat irigyelte az egész világ: az Árpád sínautóbusz története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372423fe-279c-4c74-a3d4-5bc443ccf37f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin idén is csokorba gyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket a mezőgazdaság terén talált kiemelkedőnek a lap.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin idén is csokorba gyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket...","id":"20241228_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-mezogazdasag-elovilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372423fe-279c-4c74-a3d4-5bc443ccf37f.jpg","index":0,"item":"8fcff545-ec47-4580-96aa-5d7ebccbdf0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-mezogazdasag-elovilag","timestamp":"2024. december. 28. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: kistermelőket segítő MI, metánevő mikrobák és a drón, ami önállóan trágyázza a földeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","shortLead":"Az elkövető korábban a Sin Bét ügynöke volt.","id":"20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd104818-26f4-47af-ae51-abb5ea416b05.jpg","index":0,"item":"844fa951-fcdb-45a5-93a7-b78dbe0129bc","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_palesztin-merenylo-gyilkossag-izrael","timestamp":"2024. december. 27. 14:09","title":"Palesztin merénylő ölt meg egy 83 éves izraeli nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","shortLead":"A köztársasági elnök nem utolsósorban a béke fontosságát is hangsúlyozta.","id":"20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/451ed3ef-580e-45ee-8b32-ccf8e347b022.jpg","index":0,"item":"5f423568-deb1-4601-b1a4-1b01771c75b6","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-karacsonyi-teves-beszed","timestamp":"2024. december. 26. 18:43","title":"Sulyok Tamás a sikeres nemzet receptjéről beszélt, és József Attilát is idézett karácsonyi tévés beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","shortLead":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","id":"20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f.jpg","index":0,"item":"f143aa72-a2e0-401c-ac3b-a84cc7b3d7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","timestamp":"2024. december. 26. 19:04","title":"Meghalt két síelő, akiket lavina sodort el az osztrák Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cfc61f-c2fe-4fff-8731-ca8a71316faa","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Idén sem unatkoztunk: az elmúlt tizenkét hónapban több tucat tesztautót próbáltunk ki hosszabb-rövidebb ideig, közülük válogattuk össze azokat, amelyek így, vagy úgy, de a legmélyebb nyomot hagyták bennünk.","shortLead":"Idén sem unatkoztunk: az elmúlt tizenkét hónapban több tucat tesztautót próbáltunk ki hosszabb-rövidebb ideig, közülük...","id":"20241226_ev-tesztautoi-2024-ben-toyota-vw-bmw-nio-tesla-lexus-mercedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0cfc61f-c2fe-4fff-8731-ca8a71316faa.jpg","index":0,"item":"d56976bf-90a8-4c8d-a48e-d9c4d311c8ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20241226_ev-tesztautoi-2024-ben-toyota-vw-bmw-nio-tesla-lexus-mercedes-ebx","timestamp":"2024. december. 26. 17:30","title":"A legkisebb méregzsáktól a begombázott unikumig – az év tesztautói 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f9f7be-8702-4bb4-b9e6-6cb03e9775f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szinghre az indiai gazdasági nyitás atyjaként is tekintenek.","shortLead":"Szinghre az indiai gazdasági nyitás atyjaként is tekintenek.","id":"20241226_Meghalt-Manmohan-Szingh-India-elso-szikh-miniszterelnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f9f7be-8702-4bb4-b9e6-6cb03e9775f6.jpg","index":0,"item":"b5762069-ed9b-4214-912c-5b49c7764def","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Meghalt-Manmohan-Szingh-India-elso-szikh-miniszterelnoke","timestamp":"2024. december. 26. 21:27","title":"Meghalt Manmohan Szingh, India első szikh miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","shortLead":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"a8652d3e-5c10-45f2-9fc9-7d15e476e7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","timestamp":"2024. december. 26. 12:16","title":"Folytatódott a forint hajnal óta tartó 