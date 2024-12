Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű gyarapodást ritkán látni.","shortLead":"Legalábbis, ha átlépjük a magyar határt, akkor már a régióban is találunk sokkal gazdagabbakat náluk. De ilyen léptékű...","id":"20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"efa78126-caa6-4071-90cb-45489dd6f5b7","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_Meszaros-Lorinc-vagyon-forbes-gazdagok-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 12:39","title":"74 millió forint Mészáros Lőrinc órabére, Tiborczé 8,7 millió, de még így is kispályások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36e10b8-9a41-4187-af75-c08b5edef83c","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Van, aki túlaggódja, és van, aki félvállról veszi a ránk leselkedő veszélyeket, legyen szó háborúról, klímakatasztrófáról vagy csak egy kiadós áramszünetről. A kormány háborús veszélyről beszél, de nem tartja fontosnak az ország, az emberek felkészítését váratlan helyzetekre. Vasárus Gábort, a Hun-Ren KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos munkatársát arról kérdeztük, mit lehetne tenni azért, hogy valóban senkit ne érjen készületlenül, ha jönne a baj.","shortLead":"Van, aki túlaggódja, és van, aki félvállról veszi a ránk leselkedő veszélyeket, legyen szó háborúról...","id":"20241228_prepperek-veszelyhelyzet-haboru-katasztrofa-felkeszules-tulelocsomag-vasarus-gabor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c36e10b8-9a41-4187-af75-c08b5edef83c.jpg","index":0,"item":"9e7d3f9e-6ea2-4da1-9043-60f8d4aa9395","keywords":null,"link":"/360/20241228_prepperek-veszelyhelyzet-haboru-katasztrofa-felkeszules-tulelocsomag-vasarus-gabor-interju","timestamp":"2024. december. 28. 07:00","title":"„Három kérdés, és kiderül, felkészültek vagyunk-e váratlan vészhelyzetekre – ezen a teszten a lakosság fele elvérezne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Elon Musk szerint a német szélsőjobboldali AfD az “utolsó reménysugár Németország számára”. A lap vélemény rovatának szerkesztője máshogy látja.","shortLead":"Elon Musk szerint a német szélsőjobboldali AfD az “utolsó reménysugár Németország számára”. A lap vélemény...","id":"20241228_Elon-Musk-AfD-nemet-szelsojobboldal-media-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"4ab7f5f8-46d2-4466-be3e-123e42f4c123","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Elon-Musk-AfD-nemet-szelsojobboldal-media-lemondas","timestamp":"2024. december. 28. 17:22","title":"Elon Musk most egy német lapban éltette az AfD-t, rögtön fel is mondott a szerkesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a6eaf1-8583-47c4-9327-561c3bf3f0df","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2. rész.","shortLead":"2024 Krónikája – Világ című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2...","id":"20241227_hvg-2024-Kronikaja-vilag-2-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6a6eaf1-8583-47c4-9327-561c3bf3f0df.jpg","index":0,"item":"2d334f6a-4846-4e32-9005-73f08c054427","keywords":null,"link":"/360/20241227_hvg-2024-Kronikaja-vilag-2-resz","timestamp":"2024. december. 27. 12:00","title":"Anomáliák az időjárásban és a politikában, papírforma a fociban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca2caed-dc3f-4b66-96ad-13b9b4c7c8fd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A folyamatot gyorsítja például Elon Musk, aki az X-en radikalizálja a jobboldali tábort. ","shortLead":"A folyamatot gyorsítja például Elon Musk, aki az X-en radikalizálja a jobboldali tábort. ","id":"20241228_nemzetkozi-lapszemle-jobboldal-orban-viktor-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ca2caed-dc3f-4b66-96ad-13b9b4c7c8fd.jpg","index":0,"item":"ae7e7927-7456-4f58-91d8-a3169fe00b9d","keywords":null,"link":"/360/20241228_nemzetkozi-lapszemle-jobboldal-orban-viktor-donald-trump","timestamp":"2024. december. 28. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Nyugaton összeomlott a jobbközép, a mérsékeltek a populista demagógokat utánozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","shortLead":"A szerencsétlenül járt sportolók személyazonosságáról egyelőre nem tudni.","id":"20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f.jpg","index":0,"item":"f143aa72-a2e0-401c-ac3b-a84cc7b3d7b3","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Meghalt-ket-sielo-akiket-lavina-sodort-el-az-osztrak-Alpokban","timestamp":"2024. december. 26. 19:04","title":"Meghalt két síelő, akiket lavina sodort el az osztrák Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66faa1c8-c9ed-43dd-b8e3-48d86ae46879","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint hazánk megsértette az őszinte együttműködés elvét, amikor menedékjogot adott egy korrupcióval vádolt lengyel politikusnak.","shortLead":"A lengyel külügyminiszter-helyettes szerint hazánk megsértette az őszinte együttműködés elvét, amikor menedékjogot...","id":"20241227_lengyelorszag-europai-unio-birosaga-romanowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66faa1c8-c9ed-43dd-b8e3-48d86ae46879.jpg","index":0,"item":"f5287756-ea98-4e95-8698-c8c2bd54d92b","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_lengyelorszag-europai-unio-birosaga-romanowski","timestamp":"2024. december. 27. 14:02","title":"Az Európai Unió Bírósága elé állítanák a lengyelek Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai kutatók innovációját. Egy különleges anyagú függönyről van szó, amely kioltja a zajt a helyiségben.","shortLead":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai...","id":"20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de.jpg","index":0,"item":"45361452-1f71-48b5-8b19-131ffe2189b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","timestamp":"2024. december. 26. 20:03","title":"Füldugó helyett: hajszálvékony függöny, amely kiszűri a zajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]