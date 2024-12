Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre a német belpolitika.","shortLead":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre...","id":"20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c.jpg","index":0,"item":"0a8770bc-45c9-42e3-ae05-80b45111a19f","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","timestamp":"2024. december. 29. 08:15","title":"A német gazdaság és politika káoszban, az sem biztos, hogy az előrehozott választás segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362fb982-0ffd-44b1-bf20-0f9e35b95856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ebben utalások vannak a történelmi Nagy-Magyarországra.","shortLead":"Szerinte ebben utalások vannak a történelmi Nagy-Magyarországra.","id":"20241229_Kiakadt-a-horvat-kulugyminiszter-amiert-Magyarorszag-atlaszt-kapott-karacsonyra-a-magyar-NATO-nagykovettol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/362fb982-0ffd-44b1-bf20-0f9e35b95856.jpg","index":0,"item":"8807f5c7-dbb9-4f0e-9422-78109400e25a","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Kiakadt-a-horvat-kulugyminiszter-amiert-Magyarorszag-atlaszt-kapott-karacsonyra-a-magyar-NATO-nagykovettol","timestamp":"2024. december. 29. 10:38","title":"Kiakadt a horvát külügyminiszter, amiért Magyarország-atlaszt kapott karácsonyra a magyar NATO-nagykövettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb kütyüire is érdemes visszatekinteni, igaz, ki-ki más eszközöket tart annak. Az alábbi összeállítás azonban nem akárhonnan, hanem a világ egyik legbefolyásosabb online építészeti, belsőépítészeti dizájnmagazinjától, a Dezeentől érkezett.","shortLead":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb...","id":"20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565.jpg","index":0,"item":"b869e621-d981-4acf-a73b-3165aba42f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","timestamp":"2024. december. 28. 20:03","title":"Ezek az év leginnovatívabb kütyüi a világ egyik legbefolyásosabb dizájnmagazinja, a Dezeen szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6743cf52-befd-44e0-9d09-3671e1a3c410","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Decemberben átlagosan havi 215 ezer forintért kerestek albérletet a magyarok, miközben a bérbeadók átlagosan havi 250 ezer forintot szeretnének keresni lakásuk kiadásával.","shortLead":"Decemberben átlagosan havi 215 ezer forintért kerestek albérletet a magyarok, miközben a bérbeadók átlagosan havi 250...","id":"20241230_Folyamatosan-csokken-az-alberlok-fizetesi-hajlandosaga-a-lakaskiadok-kenytelenek-lejjebb-adni-a-berleti-dijaikbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6743cf52-befd-44e0-9d09-3671e1a3c410.jpg","index":0,"item":"131c6481-d634-4184-8e2b-e02cf858441e","keywords":null,"link":"/kkv/20241230_Folyamatosan-csokken-az-alberlok-fizetesi-hajlandosaga-a-lakaskiadok-kenytelenek-lejjebb-adni-a-berleti-dijaikbol","timestamp":"2024. december. 30. 13:50","title":"Folyamatosan csökken az albérlők fizetési hajlandósága, a lakáskiadók kénytelenek lejjebb adni a bérleti díjaikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5459404-06c3-4c45-82d0-2cebdb5c4add","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Külön tudomány lehet annak ösztönzése, hogy komplikációk nélkül kerüljenek a megfelelő helyre a közterületen eldobott italos üvegek és dobozok.","shortLead":"Külön tudomány lehet annak ösztönzése, hogy komplikációk nélkül kerüljenek a megfelelő helyre a közterületen eldobott...","id":"20241229_hatar-az-uvegvisszavaltasnal-betetes-gyuru-pfandring-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5459404-06c3-4c45-82d0-2cebdb5c4add.jpg","index":0,"item":"66022ba0-0d74-4871-a778-4478dab289f0","keywords":null,"link":"/360/20241229_hatar-az-uvegvisszavaltasnal-betetes-gyuru-pfandring-mohu","timestamp":"2024. december. 29. 13:30","title":"Számít-e az ötezer forintos határ az üvegvisszaváltásnál? Van-e haszna a betétes gyűrűnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c6df22-9c0d-4822-a614-3d95090bd0b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérésből többek között az is kiderül, hogy mit gondolnak a magyarok a szószékről politizáló papokról, lelkészekről.","shortLead":"Egy friss felmérésből többek között az is kiderül, hogy mit gondolnak a magyarok a szószékről politizáló papokról...","id":"20241230_A-magyaroknak-csak-7-szazaleka-szerint-elegendo-az-egyhazi-eljaras-a-pedofilugyekben-a-tobbseg-ugy-veli-be-kellene-vonni-a-rendorseget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c6df22-9c0d-4822-a614-3d95090bd0b7.jpg","index":0,"item":"a82e31cc-96e4-40ef-881b-588a02bc8cd5","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_A-magyaroknak-csak-7-szazaleka-szerint-elegendo-az-egyhazi-eljaras-a-pedofilugyekben-a-tobbseg-ugy-veli-be-kellene-vonni-a-rendorseget-is","timestamp":"2024. december. 30. 08:28","title":"A magyaroknak csak 7 százaléka szerint elegendő az egyházi eljárás a pedofilügyekben, a többség úgy véli, be kellene vonni a rendőrséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bokszvilágbajnok halálának okát egyelőre nem tették közzé.","shortLead":"A bokszvilágbajnok halálának okát egyelőre nem tették közzé.","id":"20241228_Meghalt-Paul-Bamba-profi-boksz-vilagbajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307.jpg","index":0,"item":"981f1d26-cd01-4ad6-aee1-627f0927ae78","keywords":null,"link":"/sport/20241228_Meghalt-Paul-Bamba-profi-boksz-vilagbajnok","timestamp":"2024. december. 28. 15:43","title":"Egy hete lett világbajnok, 36 évesen meghalt Paul Bamba profi bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77755dcc-5170-4ab0-8c95-ce94cfdb5964","c_author":"Balizs Benedek","category":"itthon","description":"Az éjjel képződött köd a reggeli órákban tovább terjeszkedik nyugat felé.","shortLead":"Az éjjel képződött köd a reggeli órákban tovább terjeszkedik nyugat felé.","id":"20241229_Kodbe-borul-a-fel-orszag-figyelmeztetest-adtak-ki-miatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77755dcc-5170-4ab0-8c95-ce94cfdb5964.jpg","index":0,"item":"54541bb9-2e03-4094-a426-975b9cc5f575","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Kodbe-borul-a-fel-orszag-figyelmeztetest-adtak-ki-miatta","timestamp":"2024. december. 29. 08:48","title":"Ködbe borul a fél ország, figyelmeztetést adtak ki miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]