[{"available":true,"c_guid":"1e9fbd4d-ec45-4d2c-ac79-25a2d211cf63","c_author":"HVG","category":"360","description":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a 3. rész.</strong>","shortLead":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a 3...","id":"20241228_Magyarorszag-2024-Kronikaja-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e9fbd4d-ec45-4d2c-ac79-25a2d211cf63.jpg","index":0,"item":"e734b150-a983-4fc2-b9d8-14a28058c20c","keywords":null,"link":"/360/20241228_Magyarorszag-2024-Kronikaja-3-resz","timestamp":"2024. december. 28. 13:30","title":"Nem láttuk jönni: Orbán Balázs '56-ról, baleset a Keletiben, Milák nagy visszatérése – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","shortLead":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","id":"20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6.jpg","index":0,"item":"ffb3c8a2-251f-4dc7-8f59-e211a3142e3d","keywords":null,"link":"/zhvg/20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","timestamp":"2024. december. 30. 11:53","title":"A part mentén már befagyott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32375c-b3a7-4988-a4a1-f19cccaeffbc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Libanonon keresztül próbálnak elmenekülni a népharag elől Basar Aszad családtagjai és hóhérai.","shortLead":"Libanonon keresztül próbálnak elmenekülni a népharag elől Basar Aszad családtagjai és hóhérai.","id":"20241228_Sziria-Aszad-csalad-menekules-Libanon-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b32375c-b3a7-4988-a4a1-f19cccaeffbc.jpg","index":0,"item":"67d2210f-d4d8-4fba-aae0-9dfcb701d672","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Sziria-Aszad-csalad-menekules-Libanon-letartoztatas","timestamp":"2024. december. 28. 14:26","title":"Bejrútban tartóztatták le a száműzött szíriai diktátor menekülő családtagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni egy nemzetközi kutatócsoport legújabb eredményeit. Azonban itt is van egy megkötés: az előbbi tanács csak egy bizonyos génváltozattal rendelkező embereknél válhat be.","shortLead":"Fogyasszon több tehéntejet, ha csökkenteni szeretné a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát – így lehetne összefoglalni...","id":"20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"72a82087-00f2-4751-9b2d-db73f5eb90a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_tejfogyasztas-2es-tipusu-cukorbetegseg-kozotti-osszefugges-genetikai-alapon","timestamp":"2024. december. 29. 20:03","title":"Találtak valamit a tejről, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8925a1-4a85-44bb-9c76-769bd1c925da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset részleteiről egyelőre nem kérdezték. ","shortLead":"A baleset részleteiről egyelőre nem kérdezték. ","id":"20241229_del-koreai-legi-katasztrofa-tulelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f8925a1-4a85-44bb-9c76-769bd1c925da.jpg","index":0,"item":"2e4b028b-6ccb-4e4c-8ad5-c29a3954a8b6","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_del-koreai-legi-katasztrofa-tulelo","timestamp":"2024. december. 29. 20:30","title":"Eszméleténél van és kommunikál a dél-koreai repülőszerencsétlenség egyik túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vaklárma volt a bombariadó.","shortLead":"Vaklárma volt a bombariadó.","id":"20241229_Nyomozast-rendeltek-el-a-Balnat-ert-bombafenyegetes-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bab6364a-65b1-49ad-abcb-ae6b8560a5bd.jpg","index":0,"item":"31e5164e-a5cd-4547-898d-75e0ffe1c893","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Nyomozast-rendeltek-el-a-Balnat-ert-bombafenyegetes-utan","timestamp":"2024. december. 29. 11:22","title":"Nyomozást rendeltek el a Bálnát ért bombafenyegetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","shortLead":"Az ötös lottón nem volt telitalálat, de még egy négyessel is hazavihet több mint 3 milliót.","id":"20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"dc626b56-468e-4091-af5b-dc0f82c2af8a","keywords":null,"link":"/elet/20241228_szerencsejatek-otos-lotto-nyeroszamok-sorsolas","timestamp":"2024. december. 28. 20:25","title":"Megvolt a lottósorsolás, tizenöt szerencsésnek bőven megtérült a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce56d8e2-97de-4b09-b592-57875b4bdda7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szilveszteri tűzijátékozással kapcsolatos jó tanácsokat közölt az Orpheus Állatvédő Egyesület és a ","shortLead":"A szilveszteri tűzijátékozással kapcsolatos jó tanácsokat közölt az Orpheus Állatvédő Egyesület és a ","id":"20241229_szilveszter-tuzijatek-kutya-orpheus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce56d8e2-97de-4b09-b592-57875b4bdda7.jpg","index":0,"item":"3079aad5-66bb-4bd1-bf44-870c98c8c817","keywords":null,"link":"/elet/20241229_szilveszter-tuzijatek-kutya-orpheus","timestamp":"2024. december. 29. 10:45","title":"Mit tegyünk, hogy ne essen baja szilveszterkor a kutyánknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]