Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"363f2f2c-d41c-4583-ad14-30ce26f2da63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 39. elnöke 100 éves volt.","shortLead":"Az Egyesült Államok 39. elnöke 100 éves volt.","id":"20241229_meghalt-Jimmy-Carter-amerikai-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/363f2f2c-d41c-4583-ad14-30ce26f2da63.jpg","index":0,"item":"df1ca9dd-6089-473b-ae93-a28ebd7aa020","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_meghalt-Jimmy-Carter-amerikai-elnok","timestamp":"2024. december. 29. 22:21","title":"Meghalt Jimmy Carter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c6df22-9c0d-4822-a614-3d95090bd0b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérésből többek között az is kiderül, hogy mit gondolnak a magyarok a szószékről politizáló papokról, lelkészekről.","shortLead":"Egy friss felmérésből többek között az is kiderül, hogy mit gondolnak a magyarok a szószékről politizáló papokról...","id":"20241230_A-magyaroknak-csak-7-szazaleka-szerint-elegendo-az-egyhazi-eljaras-a-pedofilugyekben-a-tobbseg-ugy-veli-be-kellene-vonni-a-rendorseget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c6df22-9c0d-4822-a614-3d95090bd0b7.jpg","index":0,"item":"a82e31cc-96e4-40ef-881b-588a02bc8cd5","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_A-magyaroknak-csak-7-szazaleka-szerint-elegendo-az-egyhazi-eljaras-a-pedofilugyekben-a-tobbseg-ugy-veli-be-kellene-vonni-a-rendorseget-is","timestamp":"2024. december. 30. 08:28","title":"A magyaroknak csak 7 százaléka szerint elegendő az egyházi eljárás a pedofilügyekben, a többség úgy véli, be kellene vonni a rendőrséget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kérünk fel arra, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolya most rendhagyó feladatot kapott: a HVG év szaváról szóló szavazásának öt jelöltjéből kellett ihletet merítenie ahhoz, hogy értékelje 2024-et. Az év szavai a latteavokádó, a kegyelembotrány, a szuverenitás, a békemisszió és az újraszámlálás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kérünk fel arra, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20241229_Az-en-evem-Karafiath-Orsolyaval-Vege-van-kicsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146.jpg","index":0,"item":"48c12625-1d4f-4014-bc33-9be16d0ecbd1","keywords":null,"link":"/360/20241229_Az-en-evem-Karafiath-Orsolyaval-Vege-van-kicsi","timestamp":"2024. december. 29. 19:00","title":"Az én évem Karafiáth Orsolyával: Vége van, kicsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik az eljárást, az jelentősen csökkentheti a kezelések mellékhatásait is.","shortLead":"Koreai kutatóknak sikerült megfejteniük, hogy miként lehet a tumorsejteket újra normál sejtekké alakítani. Ha bevezetik...","id":"20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5.jpg","index":0,"item":"d5d3e533-863e-4226-8262-08abc5f49f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_rakkutatas-rakterapia-daganatos-sejt-megvaltoztatasa-normal-sejt","timestamp":"2024. december. 30. 13:03","title":"Visszaváltoztatták a daganatos sejteket, forradalom jöhet a rákterápiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","shortLead":"Most senkit sem tett milliomossá Fortuna, talán az új évben kegyesebb lesz.","id":"20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8.jpg","index":0,"item":"aa4d3810-72c6-4ec1-afb1-9a6e1c2c3bc2","keywords":null,"link":"/elet/20241229_hatos-lotto-sorsolas-nyeroszamok-lottonyeremeny","timestamp":"2024. december. 29. 16:38","title":"Megvolt az év utolsó lottóhúzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát azonban egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A sérültek többségét füstmérgezéssel szállították kórházba. Közülük ketten németek. Az áldozatok állampolgárságát...","id":"20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f8f295-e804-4e86-979f-f1a64c6776d8.jpg","index":0,"item":"b00dddf9-491a-4625-a23c-7e7e71d75708","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_tahifold-szalloda-tuz-bangkok-aldozatok-turistak","timestamp":"2024. december. 30. 09:07","title":"Külföldi turisták vesztették életüket egy bangkoki szállodatűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Nyusztay Máté","category":"gazdasag","description":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk több termék esetében. A tejtermékek ára csaknem másfélszeresére nőtt január óta, a tojás még jobban drágult.","shortLead":"A gyenge forint is hozzájárulhatott ahhoz, hogy december végén már a novemberihez képest is jelentős drágulást láttunk...","id":"20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a33a044-a42b-4378-9e27-e694907fee83.jpg","index":0,"item":"35bd6e89-0f09-4c63-867e-37cb73df1a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_vasarnapi-ebed-bevasarlokosar-december-ebx","timestamp":"2024. december. 30. 12:37","title":"Elmúlt a karácsony, nem múlt el a drágulás - ez a HVG decemberi bevásárlókosara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]