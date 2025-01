Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kellett körmöt rágni, mint 2016-ban. Nem volt (vélt) indok kétségbe vonni a választási eredményt, mint 2020-ban. ","shortLead":"Nem kellett körmöt rágni, mint 2016-ban. Nem volt (vélt) indok kétségbe vonni a választási eredményt, mint 2020-ban. ","id":"20241231_hvg-Donald-Trump-amerikai-elnokvalasztas-2024-kronikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4a08ccb-705c-4044-bb81-9f3ae3c9e909.jpg","index":0,"item":"33c5b9f7-e348-48c7-98d6-2b2a180403e5","keywords":null,"link":"/360/20241231_hvg-Donald-Trump-amerikai-elnokvalasztas-2024-kronikaja","timestamp":"2024. december. 31. 11:15","title":"Kevés fékkel és ellensúllyal vághat neki sajátos tervei végrehajtásának az újrázó Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","shortLead":"3,2 százalékkal nőnek a juttatások.","id":"20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12de094-f4dd-429d-95de-b985d43ffb93.jpg","index":0,"item":"799793b9-0cc3-41ab-9d76-0648890b559e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Megjelent-a-rendelet-a-nyugdijemelesrol","timestamp":"2024. december. 31. 10:06","title":"Megjelent a rendelet a nyugdíjemelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1054467-fa4b-4582-b053-74679a3d2700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és -1 között alakul. ","shortLead":"A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és -1 között alakul. ","id":"20241231_Hoszallingozassal-bucsuzhatunk-2024-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1054467-fa4b-4582-b053-74679a3d2700.jpg","index":0,"item":"118322f1-faf0-4a30-b3d7-96e6da124732","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Hoszallingozassal-bucsuzhatunk-2024-tol","timestamp":"2024. december. 31. 16:29","title":"Hószállingózással búcsúzhatunk 2024-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Akkor is kaphatnak prémiumot, ha a társaság veszteséges.","shortLead":"Akkor is kaphatnak prémiumot, ha a társaság veszteséges.","id":"20241231_Az-allami-cegek-vezetoinek-jovedelmenek-hatara-mostantol-a-csillagos-eg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"802e9089-e48b-4420-a049-b783b47f5d38","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Az-allami-cegek-vezetoinek-jovedelmenek-hatara-mostantol-a-csillagos-eg","timestamp":"2024. december. 31. 12:10","title":"Az állami cégek vezetőinek jövedelmének határa mostantól a csillagos ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"79 éves volt.","shortLead":"79 éves volt.","id":"20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e41aca-498b-4e32-ae11-74d18afb6c1c.jpg","index":0,"item":"44973162-8df8-4cac-9aab-0fd4373652e2","keywords":null,"link":"/kultura/20241231_Meghalt-Johnnie-Walker-veteran-radios-DJ","timestamp":"2024. december. 31. 17:38","title":"Meghalt Johnnie Walker veterán rádiós DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54ce84f-8e6f-45f5-b697-6228e868c1b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Remek év volt 2024 a videójátékok szempontjából, számos olyan cím debütált ugyanis a PlayStation-konzolokra, melyeket jó eséllyel még évekig emlegetni – és nyomkodni – fogunk. Íme a HVG szubjektív top 5-ös listája.","shortLead":"Remek év volt 2024 a videójátékok szempontjából, számos olyan cím debütált ugyanis a PlayStation-konzolokra, melyeket...","id":"20241231_sony-playstation-5-jatekok-2024-top-5-lista-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c54ce84f-8e6f-45f5-b697-6228e868c1b4.jpg","index":0,"item":"a312123c-8245-4aa4-af36-68074932d791","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_sony-playstation-5-jatekok-2024-top-5-lista-velemeny","timestamp":"2024. december. 31. 14:03","title":"A kedves kalandtól a kaszabolós horrorig – szerintünk ezek 2024 legjobb PS5-ös játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of Bandita tagjainak táncpróbáit, fellépésüket egy versenyen, és egy intim karácsonyi vacsorán is ott lehetnek a nézők. A Vogue –olyan, mint egy nagy család című filmet először 2024 júniusában mutatta be a hvg360.","shortLead":"A hvg360 új dokumentumfilmje a magyarországi ballroom szubkultúra világát mutatja be. Végigkíséri a Kiki House of...","id":"20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b12d8e-ee46-4145-a16f-6cc7219e7dfa.jpg","index":0,"item":"3527a53e-7147-42f0-9cd4-f6afdd5067fb","keywords":null,"link":"/360/20240618_vogue-olyan-mint-egy-nagy-csalad-bokros-dorottya-filmje-a-hvg360-on","timestamp":"2024. december. 31. 19:30","title":"„Nehéz elmondani, ezt látni kell” – Bokros Dorottya filmje a vogue-ról a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b8fcb0d-c4b1-4ce2-82b0-9c3685edb4f4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem feltétlenül kell odaadnunk a rendőrnek a személyi igazolványunkat. Eljött a digitális állam kora.","shortLead":"Nem feltétlenül kell odaadnunk a rendőrnek a személyi igazolványunkat. Eljött a digitális állam kora.","id":"20241231_Valtoznak-az-igazoltatas-szabalyai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b8fcb0d-c4b1-4ce2-82b0-9c3685edb4f4.jpg","index":0,"item":"76fd7d72-d032-41a3-ad47-9b32e54ff64c","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Valtoznak-az-igazoltatas-szabalyai","timestamp":"2024. december. 31. 11:21","title":"Változnak az igazoltatás szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]