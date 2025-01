Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen súlyosan, kilencen könnyebben megsérültek – jelentette a helyi média.","shortLead":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen...","id":"20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb.jpg","index":0,"item":"17f42e80-4f02-4158-9a20-e1a9863fa068","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","timestamp":"2024. december. 31. 11:36","title":"Tömeges gázolás történt egy szöuli piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb alakja, hogy akkor szabadabban dönthetett a sorsáról, mint ma? Miből lehet sejteni, hogy a kormány optimista lózungjai ellenére nem indul be a gazdaság 2025-ben? Ez a HVG új évi első lapszámának ajánlója, a Fülszöveg.","shortLead":"Az információ nem az igazság nyersanyaga? Miért mondja a rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék egyik legismertebb...","id":"20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/860931db-3c04-49d3-8d9e-53c6b05129fa.jpg","index":0,"item":"a3c37975-7e1a-4f1e-82dd-64553a39c91f","keywords":null,"link":"/360/20250101_hvg-Hamvay-Peter-Fulszoveg-2025","timestamp":"2025. január. 01. 08:30","title":"Hamvay Péter: Hideg, meleg, hibrid és kereskedelmi háború vár ránk az új évben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el lehet költeni lakásra, megemelnek több adót, de a napelemesek is készülhetnek változásra. Mutatjuk, milyen új szabályokkal kell megismerkednünk 2025-ben.","shortLead":"Elkezdődött az új év, és vele rengeteg új szabály is élesedik január 1-jén. Mostantól a nyugdíjra félretett pénzt el...","id":"20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99009184-0356-4a39-b8e0-d76a11e1186a.jpg","index":0,"item":"e0c33239-9eed-4197-8659-84781f870558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_2025-valtozasok-ujev-ado-fizetes-bankok-parkolas-napelem-munka-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 10:30","title":"Inflációkövető adóemelés, dráguló bankolás, bonyolódó ügyintézés – így változik az élet 2025-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"Lakos Gábor","category":"nagyitas","description":"Fülöp-szigeteki vendégmunkások a dunai árvíznél, a felcsúti kisvasúttal suhanó Magyar Péter, az ukrán-orosz front egyik legkeményebb része, a főnökkel kacagó fideszesek – a HVG riporterei kiválogatták az idei kedvenc fotóikat.","shortLead":"Fülöp-szigeteki vendégmunkások a dunai árvíznél, a felcsúti kisvasúttal suhanó Magyar Péter, az ukrán-orosz front egyik...","id":"20241230_2024-ev-valogatas-a-HVG-fotoriportereinek-kedvenc-kepeibol-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"5da2c7cb-937b-4a7a-90e9-91833f80c7af","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241230_2024-ev-valogatas-a-HVG-fotoriportereinek-kedvenc-kepeibol-Nagyitas-galeria","timestamp":"2024. december. 30. 19:00","title":"Budapesttől Bejrútig, Magyar Pétertől Azahriah-ig - ezek voltak a HVG fotóriportereinek a kedvenc képei - Nagyítás galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249a0637-30ea-464b-9b14-5a256ebdfff3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy laza játék az esti koccintás előtt?","shortLead":"Egy laza játék az esti koccintás előtt?","id":"20241231_Szijjarto-Peter-2024-utazasok-kviz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/249a0637-30ea-464b-9b14-5a256ebdfff3.jpg","index":0,"item":"9d10bc9f-b284-46db-bc8e-b6216ded4e02","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Szijjarto-Peter-2024-utazasok-kviz-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 11:06","title":"Vajon hány kilométert utazott 2024-ben Szijjártó Péter? Hány országot látogatott meg? Hány órát töltött a levegőben? Kvíz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fc0cae-6b31-4c05-a201-aa3ad8c38136","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Biden fél, hogy Trump hivatalba lépése után majd csökkenti az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna támogatását, ezért biztosította az országot egy utolsó segélyről. ","shortLead":"Biden fél, hogy Trump hivatalba lépése után majd csökkenti az Oroszországgal háborúban álló Ukrajna támogatását, ezért...","id":"20241230_Biden-hatmilliard-dollaros-tamogatas-Ukrajna-Trump-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3fc0cae-6b31-4c05-a201-aa3ad8c38136.jpg","index":0,"item":"db847280-8569-4a19-b867-8b4dc21d92fb","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Biden-hatmilliard-dollaros-tamogatas-Ukrajna-Trump-Egyesult-Allamok","timestamp":"2024. december. 30. 15:52","title":"Közel hatmilliárd dolláros támogatást ad Ukrajnának az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760c5a2-51ea-4b57-bf77-b74d029d9a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony előtt került kórházba, most már otthonában lábadozik. ","shortLead":"Karácsony előtt került kórházba, most már otthonában lábadozik. ","id":"20241230_Pap-Rita-agyverzes-karacsony-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b760c5a2-51ea-4b57-bf77-b74d029d9a00.jpg","index":0,"item":"32e42472-cae3-4609-991b-76c77d728b39","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Pap-Rita-agyverzes-karacsony-korhaz","timestamp":"2024. december. 30. 16:07","title":"Agyvérzést kapott, kórházba került Pap Rita énekesnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f045f4-9528-4a22-83aa-b9701c23ee33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az is kiderült, hogy mikor lesz a volt elnök temetése. ","shortLead":"Az is kiderült, hogy mikor lesz a volt elnök temetése. ","id":"20241230_Nemzeti-gyasznappal-emlekeznek-az-elhunyt-Jimmy-Carterre-az-Egyesult-Allamokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65f045f4-9528-4a22-83aa-b9701c23ee33.jpg","index":0,"item":"9e359745-e323-4b6f-9bee-4325bb852241","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_Nemzeti-gyasznappal-emlekeznek-az-elhunyt-Jimmy-Carterre-az-Egyesult-Allamokban","timestamp":"2024. december. 30. 19:03","title":"Nemzeti gyásznappal emlékeznek az elhunyt Jimmy Carterre az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]