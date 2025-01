Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő évre. Fantáziájukban az Nvidia mindent elsöprő szárnyalása, az OPEC bukása, a kínai gazdaság visszapattanása, a biotechnológia nagy ugrása alakíthatják majd a világgazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A Saxo Bank elemzői, ahogy minden évben, most is a lehető legrosszabb eshetőséget is figyelembe véve jósoltak a jövő...","id":"20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d93b8769-4016-4a66-85b0-7d53175fd9a5.jpg","index":0,"item":"df7e2b84-c75f-4c36-8a77-4031183c4a0a","keywords":null,"link":"/360/20250101_saxo-bank-legvadabb-gazdasagi-joslatok-2025-re-barmilyen-botranyosak-is-erdemes-felkeszulni-rajuk-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 14:30","title":"Megérkeztek a legvadabb gazdasági jóslatok 2025-re – bármilyen hajmeresztőek is, érdemes felkészülni rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók, hogy kifizessék a klub NAV-tartozását.","shortLead":"A magyar válogatott és az Union Berlin középpályása is beszállt a gyűjtésbe: 55 milliót dobtak össze a szurkolók...","id":"20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13bff0f9-8350-4961-88cd-68bccb1a7226.jpg","index":0,"item":"0f220f37-9a33-43f1-8021-0dbc7cb603e4","keywords":null,"link":"/sport/20250102_szombathely-haladas-szurkolok-penzgyujtes-nav-tartozas-schafer-andras","timestamp":"2025. január. 02. 11:41","title":"Szektort neveznének el a Haladás stadionjában Schäfer Andrásról, aki 15 millióval segítette a klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bacf125-6306-4dfb-a5f3-5d17ffddee29","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250102_Marabu-Feknyuz-Szerencsetlen-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bacf125-6306-4dfb-a5f3-5d17ffddee29.jpg","index":0,"item":"41a23227-b15f-4d31-93a2-e2c50b82f62c","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Marabu-Feknyuz-Szerencsetlen-ev","timestamp":"2025. január. 02. 16:40","title":"Marabu Féknyúz: Szerencsétlen év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent, a The Daily Telegraph és a The Times is beszámolt. Magyarország számára elszállt 1 milliárd eurónyi uniós támogatás, írja a Die Welt. Az ukrajnai béke Putyin végét jelentené, jelenti ki a Süddeutsche szerzője. A Nyugatnak hibrid ellentámadással kellene reagálnia az orosz hibrid hadviselésre, írja Max Boot a The Washington Postban. A közelgő Trump-elnökség elébe tekint a Financial Times.","shortLead":"Arról, hogy Ukrajnán keresztül nem érkezik már orosz gáz Európába, a The New York Times mellett a The Independent...","id":"20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"ffca4e9d-a140-4b8c-a7e4-b61b1ffe83bc","keywords":null,"link":"/360/20250102_nemzetkozi-lapszemle-ukrajna-oroszorszag-gaz-eu-penz-putyin-trump-hollandia","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Képtelen állapot ért véget – az Ukrajnán keresztül zajló orosz gázszállítás leállítását tárgyalja a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One felületein kell intézni. Van azonban némi csavar a dologban – mutatjuk, mire kell figyelnie ezentúl.","shortLead":"Számos változással szembesülnek mától a korábbi Vodafone, DIGI és minDigTV Prémium ügyfelei, mostantól mindent a One...","id":"20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87b9b7b0-0b7c-47f4-9c3b-38f78edb0590.jpg","index":0,"item":"7282ceab-49b7-45fc-ae75-0ec6a5f0eaa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_vodafone-digi-antenna-hungaria-egyesules-one-magyarorszag-ugyintezes-informaciok","timestamp":"2025. január. 02. 08:51","title":"Véget ért a nagy leállás, One lett a Vodafone-ból és a Digiből – így intézheti az ügyeit ezentúl (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető elmenekült a helyszínről, nagy erőkkel keresik.","shortLead":"Az elkövető elmenekült a helyszínről, nagy erőkkel keresik.","id":"20250101_Etteremben-nyitott-tuzet-egy-montenegroi-amokfuto-legalabb-heten-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"bdc1254f-336b-4c7e-ae4e-21a2b6e68cc1","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Etteremben-nyitott-tuzet-egy-montenegroi-amokfuto-legalabb-heten-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 20:30","title":"Étteremben nyitott tüzet egy montenegrói ámokfutó, legalább heten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85442fc8-f34d-4b94-a10c-1d5a130f7864","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Pár nap múlva ünnepelte volna a 104. születésnapját a csütörtökön elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes. A Nemzet Sportolója nemcsak Magyarország legtöbb olimpiai éremmel rendelkező női sportolója volt, hanem az ötkarikás játékok valaha élt legidősebb aranyérmese is. Fotógalériával emlékezünk rá.","shortLead":"Pár nap múlva ünnepelte volna a 104. születésnapját a csütörtökön elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti...","id":"20250102_Keleti-Agnes-halal-galeria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85442fc8-f34d-4b94-a10c-1d5a130f7864.jpg","index":0,"item":"063e65fd-b26b-42d4-a169-fc1024908249","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250102_Keleti-Agnes-halal-galeria-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 15:37","title":"Közel százévesen is könnyedén spárgázott – fotógaléria Keleti Ágnesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nem Koltai Lajos kurzusfilmje az elmúlt 5 év legnézettebb magyar mozija, hanem Herendi Gábor független vígjátéka. ","shortLead":"Már nem Koltai Lajos kurzusfilmje az elmúlt 5 év legnézettebb magyar mozija, hanem Herendi Gábor független vígjátéka. ","id":"20250103_A-Futni-mentem-lenyomta-a-Semmelweist","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0ed63f4-bafe-485e-8718-facaf3a7b0c9.jpg","index":0,"item":"99847cc9-cdd1-427e-b444-212dc23291c8","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_A-Futni-mentem-lenyomta-a-Semmelweist","timestamp":"2025. január. 03. 09:41","title":"A független finanszírozású Futni mentem lenyomta az állami milliárdokból készült Semmelweist is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]