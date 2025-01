Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szálló tulajdonosa szerint emellett 15 millió forint értékben vittek el értékeket az ingatlanból.","shortLead":"A szálló tulajdonosa szerint emellett 15 millió forint értékben vittek el értékeket az ingatlanból.","id":"20250106_gazszamla-vendegmunkasok-mogyorod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366.jpg","index":0,"item":"4604392f-8533-4059-b44d-b0c58e7ff82e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_gazszamla-vendegmunkasok-mogyorod","timestamp":"2025. január. 06. 07:55","title":"24.hu: 31 milliós gázszámlát csináltak a vendégmunkások, majd a bérlő koreai cég tulajdonosai köddé váltak Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","shortLead":"A Le Havre kikötőjében talált két tonnányi kábítószer kapcsán két embert le is tartóztattak.","id":"20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b.jpg","index":0,"item":"b69134f7-e534-45bc-8011-5e896f9ecb30","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_52-milliard-forint-erteku-kokaint-foglalt-le-a-francia-rendorseg","timestamp":"2025. január. 04. 15:59","title":"52 milliárd forint értékű kokaint foglalt le a francia rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d4de00-43af-428e-9531-4fd5d6c98c03","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Yuval Noah Harari mellett más világhírű tudósok érdeme, hogy újszerű módon segítenek kérdéseket feltenni magunknak, és elgondolkodni múltunk, jelenünk és jövőnk alapkérdéseiről.","shortLead":"Yuval Noah Harari mellett más világhírű tudósok érdeme, hogy újszerű módon segítenek kérdéseket feltenni magunknak, és...","id":"20250105_hvg-Megmondjak-elore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d4de00-43af-428e-9531-4fd5d6c98c03.jpg","index":0,"item":"e55d1d02-411d-4dc5-ad01-a2537e832a77","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-Megmondjak-elore","timestamp":"2025. január. 05. 19:35","title":"\"Nagy történelem\" – a tudományos irányzat, amely évmilliárdokra visszamenve kutatja, milyen lesz az emberiség jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három megyére ki is adták a figyelmeztetést.","shortLead":"Három megyére ki is adták a figyelmeztetést.","id":"20250104_Onoseso-vasarnap-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc.jpg","index":0,"item":"5b5b069e-22b0-4e28-8cae-335bbdd7d9b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_Onoseso-vasarnap-idojaras","timestamp":"2025. január. 04. 18:10","title":"Ónoseső miatt lehetnek korcsolyapályák az utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno a Kínai Népköztársaságot. Ami igaz. Csakhogy 1949-ben, amikor ez történt, az ország vezetőjét Rákosi Mátyásnak hívták. Neki pedig ritkán szokott bárki történelmi távlatban főt hajtani, végképp a Fidesz közeléből.","shortLead":"Kiszelly a kínai propaganda szerint pozitívumként hangsúlyozta ki, hogy Magyarország az elsők között ismerte el anno...","id":"20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671.jpg","index":0,"item":"81fc1552-5ce1-4331-94c4-950afb2a86a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kiszelly-zoltan-kina-rakosi-matyas","timestamp":"2025. január. 06. 12:34","title":"A Kínai Kommunista Párt múzeumát méltatta a Századvég politikai elemzési igazgatója Pekingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme néhány főzési tipp Maxine Clark gasztronómiai szakíró és főzőtanár Rizottó című könyvéből. Részlet.","shortLead":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme...","id":"20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1.jpg","index":0,"item":"37aca7cd-e030-4472-8dbf-b6f3e5af5251","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","timestamp":"2025. január. 04. 19:15","title":"Íme 7 alaptipp a tökéletes rizottó elkészítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, kik voltak a támadók, a Hamász nem vállalta magára az akciót.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, kik voltak a támadók, a Hamász nem vállalta magára az akciót.","id":"20250106_ciszjordania-busz-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/322937cd-228d-4c49-9691-ae349a15bf48.jpg","index":0,"item":"c10c7b3e-4e8a-43ed-9ea3-2b72937c166c","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_ciszjordania-busz-tamadas","timestamp":"2025. január. 06. 13:53","title":"Buszra nyitottak tüzet fegyveresek Ciszjordániában, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250106_hvg-martini-noemi-magyarorszag-a-kacsake","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"33dc42b5-54d5-4c2f-9002-d6813ae99a78","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-martini-noemi-magyarorszag-a-kacsake","timestamp":"2025. január. 06. 09:05","title":"Martini Noémi: Magyarország a kacsáké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]