[{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak. Krishna Kumar Magyarországon működtet ájurvédikus gyógyító központot, és ebben Gattyán György az üzlettársa.","shortLead":"Hadházy Ákos azonosította a férfit, akit az indiai Keralában magánlátogatáson lévő Orbán Viktor kíséretében fotóztak...","id":"20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"0d64abc9-8df1-4a24-acfc-9fe4f28a69f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Gattyan-uzlettars-ajurvedikus-gyogyito-kiserte-el-Orbant-Indiaba","timestamp":"2025. január. 05. 10:32","title":"Gattyán-üzlettárs ájurvédikus gyógyító kísérte el Orbán Viktort Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A kínai villanyautókat sújtó uniós büntetővámok miatt a nagy gyártók váltottak a tisztán elektromos autókról. A hibrideknél élesedő árverseny tovább nehezíti a már most is szenvedő európai autószektor helyzetét.","shortLead":"A kínai villanyautókat sújtó uniós büntetővámok miatt a nagy gyártók váltottak a tisztán elektromos autókról...","id":"20250104_hibrid-auto-autogyartas-kinai-autogyarto-Europa-elektromos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66.jpg","index":0,"item":"f4fd7cca-4b48-4e51-a745-08e017ae3328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250104_hibrid-auto-autogyartas-kinai-autogyarto-Europa-elektromos-vam","timestamp":"2025. január. 04. 11:00","title":"Stratégiát váltottak a kínai autógyártók: hibridekkel törnek előre Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc03fa79-beb6-4e1d-b3b8-773b0932a7f5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia használata jól jöhet a kutatóknak, segítheti karriercéljaik beteljesedését. A tudomány egészére nézve viszont van egy negatív hatása.","shortLead":"A mesterséges intelligencia használata jól jöhet a kutatóknak, segítheti karriercéljaik beteljesedését. A tudomány...","id":"20250104_mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatasokban-pozitiv-negativ-hatasa-kutatok-tudomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc03fa79-beb6-4e1d-b3b8-773b0932a7f5.jpg","index":0,"item":"272afa40-d960-432b-b88d-b661d3063160","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatasokban-pozitiv-negativ-hatasa-kutatok-tudomany","timestamp":"2025. január. 04. 16:03","title":"Sokat ad az egyes tudósoknak, de a tudománytól el is vesz valami nagyon fontosat az MI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2692f8a5-3d6e-4440-8f50-232243d061a2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szlovák miniszterelnök minden bizonnyal innen posztolgatta az Ukrajnával izmozó videóüzeneteit is, amelyben az Oroszországból érkező földgázszállítások leállításának katasztrofális hatásáról elmélkedett.","shortLead":"A szlovák miniszterelnök minden bizonnyal innen posztolgatta az Ukrajnával izmozó videóüzeneteit is, amelyben...","id":"20250104_robert-fico-vietnam-luxushotel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2692f8a5-3d6e-4440-8f50-232243d061a2.jpg","index":0,"item":"6a7991e4-de97-4a62-b8d1-049350e4c153","keywords":null,"link":"/elet/20250104_robert-fico-vietnam-luxushotel","timestamp":"2025. január. 04. 10:17","title":"Két hét után egy vietnámi luxushotelből került elő Robert Fico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c282ab5c-4ebf-4db8-b928-2a31c2fb7ce8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nemzet rozmárja már ódzkodik a jeges víztől, de még elbúcsúzna Budapesten is a Dunától.","shortLead":"A nemzet rozmárja már ódzkodik a jeges víztől, de még elbúcsúzna Budapesten is a Dunától.","id":"20250104_schirilla-gyorgy-uszas-iras-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c282ab5c-4ebf-4db8-b928-2a31c2fb7ce8.jpg","index":0,"item":"ab4133ab-496b-458c-b57a-9db8c8af2a37","keywords":null,"link":"/elet/20250104_schirilla-gyorgy-uszas-iras-borton","timestamp":"2025. január. 04. 09:18","title":"Schirilla György elárulta: Baracskán ült, mert feltört egy sírt és ellopott egy motort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával, míg Robert Fico egy vietnami luxushotelben múlatja idejét. A kettő közti hasonlóság az, hogy hivatalosan egyiket sem kommunikálták, Orbán téli nyaralását viszont nem is cáfolták.","shortLead":"A magyar miniszterelnök egy helyi újság információi szerint az indiai Kerala államban tartózkodik éppen családjával...","id":"20250104_orban-viktor-indiaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6acfdc7-d4b7-40cd-b41e-e78cee5720e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_orban-viktor-indiaban","timestamp":"2025. január. 04. 13:00","title":"Dél-Indiában kapták lencsevégre Orbán Viktort, magánúton lehet ott családjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","shortLead":"A biturbó V6-os Praga Bohema ára adók nélkül is 600 millió forint magasságában mozog.","id":"20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d104fc-4d18-4e82-951b-0a632b3644d9.jpg","index":0,"item":"fe1c408b-8d1f-49c8-a16e-4efd3a09a8bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250105_a-csehek-tenyleg-megcsinaltak-meregdraga-szuperautojukat-praga-bohema","timestamp":"2025. január. 05. 07:21","title":"A csehek tényleg megcsinálták méregdrága szuperautójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cf9a2-7ba8-4f6a-87b7-8a7a519f0ab1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ma a fiatalabb generációk tagjai messze nem olvasnak annyit, mint a nagyszüleik, persze ennek technológiai okai is vannak. Azonban e megváltozott információbefogadás az agyra is hatással lehet.","shortLead":"Ma a fiatalabb generációk tagjai messze nem olvasnak annyit, mint a nagyszüleik, persze ennek technológiai okai is...","id":"20240105_olvasas-hatasa-az-agyra-sved-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/159cf9a2-7ba8-4f6a-87b7-8a7a519f0ab1.jpg","index":0,"item":"170b4558-f990-427b-908a-9df03efadb73","keywords":null,"link":"/tudomany/20240105_olvasas-hatasa-az-agyra-sved-kutatas","timestamp":"2025. január. 05. 10:03","title":"Alaposan megváltozik annak az agya, aki sokat (vagy keveset) olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]