December közepén adtunk hírt arról, hogy rejtélyes drónok tartják izgalomban az Egyesült Államok keleti partján élőket: senki nem tudta, hogy az azonosítatlan eszközök milyen céllal repülnek és ki irányítja őket, és voltak, akik úgy gondolták, a legjobb lenne lelőni a drónokat, bár a hatóságok fejcsóválva fogadták ezeket a felvetéseket.

Egy hónapot kellett várni, hogy a tengerentúlról hozzánk is elérjen a drónőrület: a Nyugat.hu arról írt, hogy a Vas megyei Horvátzsidányból azzal fordult hozzájuk egy olvasójuk, hogy már több mint egy éve rendszeresen megjelenik a háza felett egy drón, ami szerinte felvételeket készít az ingatlanjáról, „és még isten tudja, hogy miről”.

A lap megkereste Krizmanich István polgármestert, aki a december 27-i közmeghallgatáson megígérte, hogy utánanéz a szabályoknak, és intézkedik. A panaszos azóta a jegyzőt is felkereste. A Nyugat.hu szerint attól tartanak a faluban, hogy a drónnal készített fotókat, videókat „tisztességtelen célra használják”.

Egy szakembert is megkérdeztek, aki azt mondta, lakott terület felett csak eseti légtérhasználati engedéllyel lehet legálisan repülni, és egy „normális drónos” ennek birtokában sem repked be alacsonyan a lakott házak fölé nézelődni. A lap arra is kitér, hogy a drónok számtalan rossz célra használhatók, a magánszféra megsértése mellett üzleti információkat is be lehet velük gyűjteni, drónokat használnak a csempészek, és az ukrán-orosz háború jó részét is drónokkal vívják.

Minden jel arra mutat, hogy Horvátzsidány csak a kezdet

– zárul a Nyugat.hu tudósítása.