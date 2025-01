Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban lévő alkatrészek legalább 40 százalékát helyben kell legyártani.","shortLead":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban...","id":"20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c.jpg","index":0,"item":"f06a3e67-72b4-4ca9-880b-38889e3307d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","timestamp":"2025. január. 09. 13:03","title":"Ultimátumot kapott az Apple: vagy engedelmeskedik, vagy marad az iPhone 16-osok tiltása Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányfő idén először közölt politikai jellegű tartalmat a közösségi médiában.","shortLead":"A kormányfő idén először közölt politikai jellegű tartalmat a közösségi médiában.","id":"20250109_orban-viktor-x-csad-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abb8351-7452-49ec-a589-39844dd73a9c.jpg","index":0,"item":"a5121f5f-4e1d-4617-9ac8-d6a8b601e081","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_orban-viktor-x-csad-tamadas","timestamp":"2025. január. 09. 12:37","title":"Indiából üzent Orbán Viktor, ám nem Rogán, hanem Csád miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efa4eac-e1ee-4e5c-a444-0b1a61332de1","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az ájurvédikus gyógyító, Krishna Kumar Gattyán Györggyel közös életmódcége masszázst, gyógyteát és tisztítókúrát árul, de kezdettől fogva veszteséges. Kumar saját cége még inkább: milliárdos mínuszt görget maga előtt, igaz, nemrég ezt a lyukat betömte. Gattyán a veszteségek ellenére megtartja a tulajdonrészét, és az is kiderült, miért éppen Kumarral állt össze.","shortLead":"Az ájurvédikus gyógyító, Krishna Kumar Gattyán Györggyel közös életmódcége masszázst, gyógyteát és tisztítókúrát árul...","id":"20250108_orban-india-krishna-kumar-2-millios-kezeles-milliardos-veszteseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efa4eac-e1ee-4e5c-a444-0b1a61332de1.jpg","index":0,"item":"b4bdd93d-58fb-4928-8628-220effd77bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_orban-india-krishna-kumar-2-millios-kezeles-milliardos-veszteseg-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 15:15","title":"Orbán indiai csodadoktor kalauzánál 2 millió is lehet egy tisztítókúra, mégis milliárdos veszteséget halmozott fel a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457c2da-2be8-47dc-a13e-ecb241a83468","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valaki a házak felett repked, a helyiek attól tartanak, hogy őket videózzák.","shortLead":"Valaki a házak felett repked, a helyiek attól tartanak, hogy őket videózzák.","id":"20250107_horvatzsidany-rejtelyes-dron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457c2da-2be8-47dc-a13e-ecb241a83468.jpg","index":0,"item":"19e86d85-a01a-49f4-9e7e-68b4b5ee4635","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_horvatzsidany-rejtelyes-dron","timestamp":"2025. január. 07. 20:36","title":"Amerika után Horvátzsidányt is rejtélyes drón tartja rettegésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","shortLead":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","id":"20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"9b481b70-95a2-4a0d-8835-cc9099bee77f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","timestamp":"2025. január. 09. 07:59","title":"A Porsche bemutatta a még erősebb új 911 Carrera S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A légitársaság 15 ezer eurós kártérítést követel.","shortLead":"A légitársaság 15 ezer eurós kártérítést követel.","id":"20250108_ryanair-per-rendzavaras-megszakitott-repulout","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"bbd36599-02ff-4f87-abdc-8c42157dfa6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_ryanair-per-rendzavaras-megszakitott-repulout","timestamp":"2025. január. 08. 14:25","title":"Beperelte egy utasát a Ryanair, aki miatt meg kellett szakítani az egyik járat útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A novemberi választást az alotmánybíróság azért nyilvánította érvénytelennek nyilvánította, mert a hírszerzés kiderítette, hogy a nyertes Calin Georgescu kampányát egy másik állam támogatta.","shortLead":"A novemberi választást az alotmánybíróság azért nyilvánította érvénytelennek nyilvánította, mert a hírszerzés...","id":"20250108_romania-megismetelt-elnokvalasztas-idopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"86947f39-81f3-4e36-9e80-3758457bb03c","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_romania-megismetelt-elnokvalasztas-idopont","timestamp":"2025. január. 08. 20:31","title":"Megvan, mikor tartják a megismételt elnökválasztást Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Snapdragon X-et a Qualcomm; az új lapka ugyan az olcsóbb laptopokat és PC-ket célozza, de a teljesítmény terén így is figyelemre méltó.","shortLead":"Bemutatta a Snapdragon X-et a Qualcomm; az új lapka ugyan az olcsóbb laptopokat és PC-ket célozza, de a teljesítmény...","id":"20250107_qualcomm-snapdragon-x-arm-lapka-processzor-copilot-pc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8.jpg","index":0,"item":"72d23bbf-53d2-4ef6-bc93-d7f49e074b00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_qualcomm-snapdragon-x-arm-lapka-processzor-copilot-pc","timestamp":"2025. január. 07. 16:03","title":"Hatalmas változás jöhet az olcsóbb számítógépeknél – amelyikbe bekerül ez a lapka, az hasíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]