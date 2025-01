Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Óriási poén, hogy Rogán lenne a korrupció középpontja. Amerika így viccel.","shortLead":"Óriási poén, hogy Rogán lenne a korrupció középpontja. Amerika így viccel.","id":"20250108_A-kemenyen-szankcionalt-kisember-tota-w","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"76511355-d50f-4e65-8c31-cd5b2b9f47e0","keywords":null,"link":"/360/20250108_A-kemenyen-szankcionalt-kisember-tota-w","timestamp":"2025. január. 08. 08:58","title":"Tóta W. Árpád: Rogán, a keményen szankcionált kisember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vonatok ugyanúgy vesztegelnek a határnál, mint amikor még nem volt szabad az átjárás.","shortLead":"A vonatok ugyanúgy vesztegelnek a határnál, mint amikor még nem volt szabad az átjárás.","id":"20250108_mav-romania-schengen-varakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5.jpg","index":0,"item":"765fef5f-eb7e-4d63-aa79-9108de5ba5de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_mav-romania-schengen-varakozas","timestamp":"2025. január. 08. 12:50","title":"A MÁV elaludta Románia schengeni csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","id":"20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386.jpg","index":0,"item":"89a36646-c96d-49a4-a932-acde6666ce99","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 08. 07:09","title":"Trudeau: Annyi esélye sincs, mint egy hólabdának a pokolban, hogy Kanada az Egyesült Államok része legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6bfe12-045c-456a-bb2c-a22c7ae99f48","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Korrupciós bűncselekményt gyanítva tett feljelentést egy ez idáig rendszerhű végrehajtó, aki azt állítja: a Schadl-érában a végrehajtói kar és a végrehajtók több milliárd forinttal gazdagodtak jogosulatlanul. A vitatott pénzszerzési módszert időközben sajátosan legalizálták.","shortLead":"Korrupciós bűncselekményt gyanítva tett feljelentést egy ez idáig rendszerhű végrehajtó, aki azt állítja...","id":"20250109_vegrehajto-vegrehajtas-sztfh-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6bfe12-045c-456a-bb2c-a22c7ae99f48.jpg","index":0,"item":"14e2a2a5-6901-43d1-ab23-100ec405d679","keywords":null,"link":"/360/20250109_vegrehajto-vegrehajtas-sztfh-dij","timestamp":"2025. január. 09. 06:30","title":"Össznépi cinkossággal húzta le milliárdokkal az ügyfeleket a Schadl-időkben a végrehajtói szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a1e2fb-18ef-4404-9b6e-fd960d34e63c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eurózónához való csatlakozás négy fő kritériumának alakulását vizsgálta a GKI: ez alapján elmondható, hogy az elmúlt 10 évben mind távolabb került Magyarország a közös deviza bevezetésétől.","shortLead":"Az eurózónához való csatlakozás négy fő kritériumának alakulását vizsgálta a GKI: ez alapján elmondható, hogy az elmúlt...","id":"20250109_eurozona-eltavolodas-gazdasagi-kriteriumok-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29a1e2fb-18ef-4404-9b6e-fd960d34e63c.jpg","index":0,"item":"c23544ff-c908-44d2-8a9c-a89bcbbcd5bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_eurozona-eltavolodas-gazdasagi-kriteriumok-gki","timestamp":"2025. január. 09. 07:32","title":"Tíz év alatt sikerült egyre távolabb sodródni az euró bevezetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abc5b7f-24a8-46b3-9674-63325d02bbc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antony Blinken úgy látja, a tűzszünet tartós békét hozhat.","shortLead":"Antony Blinken úgy látja, a tűzszünet tartós békét hozhat.","id":"20250108_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-targyalas-antony-blinken-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9abc5b7f-24a8-46b3-9674-63325d02bbc9.jpg","index":0,"item":"455ee366-7ecb-4d8b-ae09-6c1fe4a3f332","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-targyalas-antony-blinken-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. január. 08. 19:24","title":"„Nagyon közel” a megállapodás a gázai tűzszünetről az amerikai külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság elkövetői is azon a szankciós listán vannak, ahova Rogán Antal is felkerült.","shortLead":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság...","id":"20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c.jpg","index":0,"item":"5ae31146-7dbb-45a1-9a4b-f38248b74e10","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","timestamp":"2025. január. 09. 17:07","title":"Terroristákkal és bűnözőkkel került Rogán Antal egy listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte több százezer dollárra lehetne perelni a távozó amerikai nagykövetet.","shortLead":"Szerinte több százezer dollárra lehetne perelni a távozó amerikai nagykövetet.","id":"20250108_ifj-lomnici-zoltan-rogan-pressman-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9.jpg","index":0,"item":"1d470d20-8f1a-4dd3-a785-8d5b17861ca6","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_ifj-lomnici-zoltan-rogan-pressman-per","timestamp":"2025. január. 08. 11:09","title":"Ifj. Lomnici Zoltán azt tanácsolja Rogánnak, hogy perelje be David Pressmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]