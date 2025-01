Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint egy megújult szoftvert és sok mást is.","shortLead":"Több gamer újdonságot is bemutatott a Lenovo: egyrészt a Legion Go S kézikonzolt, mely SteamOS-t is futtathat, valamint...","id":"20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43920d01-276e-4a38-b782-5441c5a1e92b.jpg","index":0,"item":"88d65ece-1749-43af-86d6-e239fffc13fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-legion-go-s-uj-kezikonzol-steamos-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 08. 10:03","title":"Szédületes új kézikonzolt mutatott be a Lenovo – de már a következő nagy dobásukról is elárultak néhány dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b020fde-74d1-417d-bfc9-d12df8176701","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A megállapodásnak köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt fel tudnak majd lépni a csalókkal szemben.","shortLead":"A megállapodásnak köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt fel tudnak majd lépni a csalókkal szemben.","id":"20250108_banki-csalas-megallapodas-rendorseg-cib-bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b020fde-74d1-417d-bfc9-d12df8176701.jpg","index":0,"item":"4b14ee33-907b-4113-bd22-0a3dbec30afe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_banki-csalas-megallapodas-rendorseg-cib-bank","timestamp":"2025. január. 08. 15:57","title":"Összefogott a rendőrség és a CIB a banki csalók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b562c319-a16e-4a98-8add-87221e10ef61","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyre több konnektoros autót gyártó kínai SAIC-GM-Wuling fontos mérföldkőhöz érkezett.","shortLead":"Az egyre több konnektoros autót gyártó kínai SAIC-GM-Wuling fontos mérföldkőhöz érkezett.","id":"20250108_az-elso-kinai-autogyarto-mely-atlepte-a-30-millios-mennyiseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b562c319-a16e-4a98-8add-87221e10ef61.jpg","index":0,"item":"de8bb0fe-a979-446a-9e9a-5fe4d773e598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_az-elso-kinai-autogyarto-mely-atlepte-a-30-millios-mennyiseget","timestamp":"2025. január. 08. 06:41","title":"Az első kínai autógyártó, mely átlépte a 30 milliós mennyiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3366e0a-f814-46d2-aff9-232c6779debf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő Golden Globe-díjátadós szettje indította el a találgatásokat.","shortLead":"A színésznő Golden Globe-díjátadós szettje indította el a találgatásokat.","id":"20250107_Zendayat-eljegyezhette-Tom-Holland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3366e0a-f814-46d2-aff9-232c6779debf.jpg","index":0,"item":"ed8cfeb9-09b7-4cc1-af87-b0000aaa6a62","keywords":null,"link":"/elet/20250107_Zendayat-eljegyezhette-Tom-Holland","timestamp":"2025. január. 07. 16:17","title":"Éles szemű netezők szerint Tom Holland eljegyezhette Zendayát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem volt jó ötlet a skandináv példa népszerűsítése.","shortLead":"Nem volt jó ötlet a skandináv példa népszerűsítése.","id":"20250107_belgium-karacsonyfa-eves-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1132e4f8-501b-4c35-851b-972de0ae04c4.jpg","index":0,"item":"c236f764-a1e7-467f-93c1-c3274c47d47c","keywords":null,"link":"/elet/20250107_belgium-karacsonyfa-eves-felhivas","timestamp":"2025. január. 07. 20:56","title":"Belgiumban arra kérik az embereket, hogy ne egyék meg a karácsonyfájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","shortLead":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","id":"20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"9b481b70-95a2-4a0d-8835-cc9099bee77f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","timestamp":"2025. január. 09. 07:59","title":"A Porsche bemutatta a még erősebb új 911 Carrera S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","shortLead":"Egyszerűen nem tudja kikerülni a magyar miniszterelnök, hogy hír legyen belőle. ","id":"20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"49b1bad8-1b9b-4482-af94-ebe1e74a4c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Orban-Viktor-uticel-valasztasaval-buszkelkedik-az-indiai-miniszter","timestamp":"2025. január. 09. 13:41","title":"Orbán Viktorral, mint „az EU legfontosabb vezetőjével” büszkélkedik egy indiai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]