Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","shortLead":"Több száz gyerek is életét veszítette már az orosz-ukrán háborúban az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint. ","id":"20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9999e191-fee4-47be-8840-ac4e15e621b9.jpg","index":0,"item":"083add3e-fb80-40c4-b82d-598fa0ce48de","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_ENSZ-Ukrajna-Oroszorszag-haboru-civil-aldozatok","timestamp":"2025. január. 08. 21:30","title":"Az ENSZ elárulta hány civil áldozata volt eddig az ukrajnai háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Állami támogatás hiányában a korábbiaknál jelentősen kevesebb elektromos autó fogyott a németeknél, de a hibridek egész jól teljesítettek.","shortLead":"Állami támogatás hiányában a korábbiaknál jelentősen kevesebb elektromos autó fogyott a németeknél, de a hibridek egész...","id":"20250108_beszakadt-a-villanyautok-piaca-nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3.jpg","index":0,"item":"92bb2739-4125-48d3-afcf-d03beee4b122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_beszakadt-a-villanyautok-piaca-nemetorszagban","timestamp":"2025. január. 08. 08:41","title":"Beszakadt a villanyautók piaca Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","shortLead":"Több mint félórás küzdelemben sikerült újraéleszteni a diákot.","id":"20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549.jpg","index":0,"item":"2624718e-c495-440a-ae36-d1902aaa1f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_iskola-szivmegallas-16-eves-lany-szarvas","timestamp":"2025. január. 08. 05:58","title":"Az iskola bejáratánál állt meg a szíve egy 16 éves lánynak Szarvason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","shortLead":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","id":"20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89.jpg","index":0,"item":"f1f7571f-b170-4590-9ce4-db8977dd60a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 18:37","title":"Az MTI Rogán Antal szankcionálásáról nem, csak Gulyás és Szijjártó reakciójáról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy 300 millió forintos ingatlanhoz is hozzájutott a milliárdos.","shortLead":"Egy 300 millió forintos ingatlanhoz is hozzájutott a milliárdos.","id":"20250108_meszaros-lorince-pastrami-obuda-etterem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"339fefb9-425d-4fba-8b4e-122ad1a62d34","keywords":null,"link":"/kkv/20250108_meszaros-lorince-pastrami-obuda-etterem","timestamp":"2025. január. 08. 09:21","title":"Mészáros Lőrincé lett az egykori Szerencsekerék-háziasszony óbudai étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21215060-1590-4d9e-bc54-91ad79d66fc3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Belcastro lakói szerint jól tette.","shortLead":"Belcastro lakói szerint jól tette.","id":"20250107_Egy-olasz-faluban-annyira-rossz-az-egeszsegugyi-ellatas-hogy-a-polgarmester-megtiltotta-az-ott-eloknek-hogy-betegek-legyenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21215060-1590-4d9e-bc54-91ad79d66fc3.jpg","index":0,"item":"3483fe2b-6f6d-45a2-a567-21288def6cef","keywords":null,"link":"/elet/20250107_Egy-olasz-faluban-annyira-rossz-az-egeszsegugyi-ellatas-hogy-a-polgarmester-megtiltotta-az-ott-eloknek-hogy-betegek-legyenek","timestamp":"2025. január. 07. 20:09","title":"Egy olasz faluban annyira rossz az egészségügyi ellátás, hogy a polgármester megtiltotta az ott élőknek, hogy betegek legyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a220708d-e130-4ef5-a477-c7810ebbb7ec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs úgy tudja, volt olyan ápolt, akit a fertőzésveszély miatt nem mert hazavinni karácsonyra a családja.","shortLead":"A Magyar Narancs úgy tudja, volt olyan ápolt, akit a fertőzésveszély miatt nem mert hazavinni karácsonyra a családja.","id":"20250109_dunafoldvar-idosotthon-maltai-szeretetszolgalat-ruhfertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a220708d-e130-4ef5-a477-c7810ebbb7ec.jpg","index":0,"item":"cac41c04-e935-4296-8133-40166f779496","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_dunafoldvar-idosotthon-maltai-szeretetszolgalat-ruhfertozes","timestamp":"2025. január. 09. 15:46","title":"Rühfertőzés volt a dunaföldvári idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b7ea08-5e46-499e-af00-46fc23b9a4e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel nyolc kilométeres szakasz a városon keresztül. ","shortLead":"Közel nyolc kilométeres szakasz a városon keresztül. ","id":"20250109_Budapest-egyik-legfontosabb-utvonalan-csokken-sebesseghatar-Budai-also-rakpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b7ea08-5e46-499e-af00-46fc23b9a4e8.jpg","index":0,"item":"4659eb16-d482-48ff-9667-97845b8abaa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Budapest-egyik-legfontosabb-utvonalan-csokken-sebesseghatar-Budai-also-rakpart","timestamp":"2025. január. 09. 16:10","title":"Budapest egyik legfontosabb útvonalán csökken a sebességhatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]