[{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hírügynökség gazdasági szemleírója arra számít, hogy megfordul a szokásos tendencia és Európa tavasszal és nyáron aggódhat a gáz miatt, jóllehet akkor a fogyasztás a téli színvonal töredékére esik vissza.","shortLead":"A hírügynökség gazdasági szemleírója arra számít, hogy megfordul a szokásos tendencia és Európa tavasszal és nyáron...","id":"20250107_bloomberg-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"d8386e00-ea41-4e6d-902e-69069a30d8f1","keywords":null,"link":"/360/20250107_bloomberg-gaz","timestamp":"2025. január. 07. 15:30","title":"Bloomberg: Nyáron nagy verseny lesz a földgázért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen szempontból a belső égésű motorral szerelt vagy a tisztán villanyos változat a praktikusabb-e. Ha út közben kell “etetni”, a gépet, az sem kidobott idő, ezért adunk pár tippet, hogy mire lehet felhasználni ezt a szűk fél órát. ","shortLead":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen...","id":"20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29.jpg","index":0,"item":"9f623f3f-d1f7-411a-8808-761682b837e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","timestamp":"2025. január. 09. 11:30","title":"Mi fér bele 26 percbe? – Ezt tedd, amíg feltölt az autód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6597382c-d3d6-4847-a0dd-47f82d46c957","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter elleni szankcióval biztosítják, hogy korrupciós tevékenységéhez ne használhassa fel az amerikai pénzügyi rendszert – közölték.","shortLead":"A miniszter elleni szankcióval biztosítják, hogy korrupciós tevékenységéhez ne használhassa fel az amerikai pénzügyi...","id":"20250107_rogan-szankcio-amerikai-kulugy-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6597382c-d3d6-4847-a0dd-47f82d46c957.jpg","index":0,"item":"ef438dc2-27b5-47c8-8c84-12eccbdc62e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_rogan-szankcio-amerikai-kulugy-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:42","title":"Az amerikai külügy szerint Rogán Antal jelképezi az állam foglyul ejtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha a Szabadságpárt uralomra kerül, akkor Bécs, Pozsony, Budapest, és ha Babis győz az idén, akkor minden bizonnyal Prága is Moszkvával rokonszenvez majd, írja a Politico. Divatba jött a szélsőjobb, írja ugyancsak az ausztriai helyzetet értékelve a Die Presse. Mindenütt szorul vissza a politikai közép, ezt a Die Zeit publicistája jegyzi meg. Az Economistban véleménycikket közlő finn külügyminiszter szerint Ukrajnában az idő nem Oroszországnak dolgozik, a szankciókat pedig fokozni kell. Soros György életrajzírója virtigli antiszemitizmusnak minősíti, ahogyan Elon Musk Soros nemrég kapott kitüntetését kommentálta. A Financial Times szerint Musk az európai demokráciát veszélyezteti. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Ha a Szabadságpárt uralomra kerül, akkor Bécs, Pozsony, Budapest, és ha Babis győz az idén, akkor minden bizonnyal...","id":"20250109_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-ukrajna-trump-biden-zuckerberg-musk-soros-rogan-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"3cdf9bdf-2a6e-4300-bb89-5bca1f280060","keywords":null,"link":"/360/20250109_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-ukrajna-trump-biden-zuckerberg-musk-soros-rogan-orban","timestamp":"2025. január. 09. 10:30","title":"Die Welt: Új korszak kezdődik azzal, hogy Mark Zuckerberg besorolt Donald Trump mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4930d0-2731-497c-8ada-763caada4436","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A CATL akkugyártó nagyvállalatot azzal gyanúsította meg az USA védelmi minisztériuma, hogy együttműködik a kínai hadsereggel. A cég ezt tagadja, és kérdésünkre közölték, hogy a magyarországi gyárépítésük zavartalanul megy tovább.","shortLead":"A CATL akkugyártó nagyvállalatot azzal gyanúsította meg az USA védelmi minisztériuma, hogy együttműködik a kínai...","id":"20250107_CATL-Nincs-hatassal-a-debreceni-beruhazasra-az-amerikai-feketelistara-kerules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4930d0-2731-497c-8ada-763caada4436.jpg","index":0,"item":"e25db179-55f1-46d8-8a90-8b77ead60471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_CATL-Nincs-hatassal-a-debreceni-beruhazasra-az-amerikai-feketelistara-kerules","timestamp":"2025. január. 07. 14:54","title":"CATL: A debreceni beruházásra nincs hatással az amerikai feketelistára kerülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b562c319-a16e-4a98-8add-87221e10ef61","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyre több konnektoros autót gyártó kínai SAIC-GM-Wuling fontos mérföldkőhöz érkezett.","shortLead":"Az egyre több konnektoros autót gyártó kínai SAIC-GM-Wuling fontos mérföldkőhöz érkezett.","id":"20250108_az-elso-kinai-autogyarto-mely-atlepte-a-30-millios-mennyiseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b562c319-a16e-4a98-8add-87221e10ef61.jpg","index":0,"item":"de8bb0fe-a979-446a-9e9a-5fe4d773e598","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_az-elso-kinai-autogyarto-mely-atlepte-a-30-millios-mennyiseget","timestamp":"2025. január. 08. 06:41","title":"Az első kínai autógyártó, mely átlépte a 30 milliós mennyiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","shortLead":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","id":"20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55.jpg","index":0,"item":"2af62bc0-3598-42d7-9b94-b95dde81a657","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","timestamp":"2025. január. 07. 20:20","title":"Itt a Sony első autója, kár, hogy 40 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]