[{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","shortLead":"A volt és leendő amerikai first lady életéről készülő dokumentumfilmet Brett Ratner rendezi.","id":"20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ebb86e-32ad-4d8b-b923-e75b2cfbe433.jpg","index":0,"item":"986107c5-93f2-443b-963f-c377d28b37a1","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Film-keszul-Melania-Trumprol","timestamp":"2025. január. 08. 13:29","title":"Film készül Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi nem is tartózkodhatott volna az országban a baleset időpontjában.","shortLead":"A férfi nem is tartózkodhatott volna az országban a baleset időpontjában.","id":"20250109_baleset-moldav-amokfuto-embercsempeszet-kiutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"ee180533-e1d4-4b30-ac17-385e6dd334db","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_baleset-moldav-amokfuto-embercsempeszet-kiutasitas","timestamp":"2025. január. 09. 18:38","title":"Elítélt, de szabadon engedett embercsempész a moldáv ámokfutó, aki súlyos balesetet okozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd4af29-3c0b-4d3e-9be9-0cbf793990ca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Budapest Brandtől nemrég minden támogatást megvont a Fővárosi Közgyűlés, a vezető Faix Csaba is távozik.","shortLead":"A Budapest Brandtől nemrég minden támogatást megvont a Fővárosi Közgyűlés, a vezető Faix Csaba is távozik.","id":"20250109_budapest-brand-fovarosi-onkormanyzat-letszamleepites-faix-csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd4af29-3c0b-4d3e-9be9-0cbf793990ca.jpg","index":0,"item":"779cc621-9593-4c29-8d8c-2c84032d7b9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_budapest-brand-fovarosi-onkormanyzat-letszamleepites-faix-csaba","timestamp":"2025. január. 09. 19:06","title":"Harminc fős elbocsátás jön, miután padlóra küldték a főváros marketingcégét, a Budapest Brandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Posta partnerek kezébe adja az üzemeltetést.","shortLead":"A Magyar Posta partnerek kezébe adja az üzemeltetést.","id":"20250109_posta-partner-atalakul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6.jpg","index":0,"item":"2768f8d2-e39d-4659-b3a5-e34b1b0bab75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_posta-partner-atalakul","timestamp":"2025. január. 09. 12:52","title":"Újabb településeken döntöttek a postahivatalok átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","shortLead":"A több mint száz nő és lány megerőszakolásával vádolt milliárdos rasszizmusáról számoltak be a Harrods volt dolgozói.","id":"20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90fcafd1-6d4c-4e82-9417-ed68ad910b7d.jpg","index":0,"item":"48d11074-3490-4bfa-9d3b-a8c3b0bcb5ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_mohamed-al-fayed-harrods-rasszizmus","timestamp":"2025. január. 09. 10:39","title":"Újabb súlyos vádak: kiküldték a fekete dolgozókat, ha Mohamed Al-Fayed megjelent a Harrodsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a651c455-0077-4ed3-9cd5-1b87cad99e75","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hogy a demokratikus közösség nem tudta megfelelő formában büntetni Putyin agresszióját, összefügg azzal, hogy a Nyugat, mint olyan, már nincs többé. Hogy ez így van, abból Moszkva is kivette a részét. Ezt fejti ki cikkében az egyik legismertebb német újságíró, Gabor Steingart.","shortLead":"Hogy a demokratikus közösség nem tudta megfelelő formában büntetni Putyin agresszióját, összefügg azzal, hogy a Nyugat...","id":"20250110_focus-putyin-orosz-ukran-haboru-nyugat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a651c455-0077-4ed3-9cd5-1b87cad99e75.jpg","index":0,"item":"87095088-e777-4799-925c-83f6e409a62f","keywords":null,"link":"/360/20250110_focus-putyin-orosz-ukran-haboru-nyugat","timestamp":"2025. január. 10. 07:30","title":"Focus-vendégkommentár: Az ukrajnai háború és Putyin mutatott rá, hogy a Nyugat nem tud varázsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Gyakorlatilag egész nap a számítógép előtt kell ülni ahhoz, hogy valaki olyan eredményt érjen el a videojátékban, mint amivel a milliárdos kérkedett.","shortLead":"Gyakorlatilag egész nap a számítógép előtt kell ülni ahhoz, hogy valaki olyan eredményt érjen el a videojátékban, mint...","id":"20250109_elon-musk-videojatek-diablo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616.jpg","index":0,"item":"337d73fa-1eec-44eb-a069-174d308179d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_elon-musk-videojatek-diablo","timestamp":"2025. január. 09. 12:13","title":"Sokan szeretnék tudni, hogyan jutott ideje Elon Musknak arra, hogy a legjobb Diablo-játékosok közé kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]