[{"available":true,"c_guid":"4da001f8-8747-4807-b81d-86d40473f37a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Római Birodalom felemelkedésében nagy szerepet játszott a felvirágzó fémipar, de ez együtt járt a súlyos ólomszennyezéssel is.","shortLead":"A Római Birodalom felemelkedésében nagy szerepet játszott a felvirágzó fémipar, de ez együtt járt a súlyos...","id":"20250107_olomszennyezes-iq-csokkenes-romai-birodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4da001f8-8747-4807-b81d-86d40473f37a.jpg","index":0,"item":"d5ed0736-67c3-4e9f-8bd7-ca9d81c0632e","keywords":null,"link":"/elet/20250107_olomszennyezes-iq-csokkenes-romai-birodalom","timestamp":"2025. január. 07. 13:36","title":"180 éven át csökkent az emberek IQ-ja az ólomhasználat miatt tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon át szűrte a Meta az Instagramon az olyan hashtageket, amelyek az LMBTQ-közösséghez tartoznak, így azokat nem láthatta mindenki.","shortLead":"Hónapokon át szűrte a Meta az Instagramon az olyan hashtageket, amelyek az LMBTQ-közösséghez tartoznak, így azokat nem...","id":"20250108_meta-facebook-instagram-cenzura-lmbtq-hashtagek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"d7ad5981-dfc2-45ca-8208-c66cfec00723","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_meta-facebook-instagram-cenzura-lmbtq-hashtagek","timestamp":"2025. január. 08. 13:03","title":"Cenzúrázta a Meta az Instagramon az LMBTQ-hashtageket, de állítja, csak véletlen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tajvan olyan hiperszonikus rakétát fejlesztett, ami a támadás utolsó pillanatáig észrevételen maradhat a radarok és a légvédelem számára.","shortLead":"Tajvan olyan hiperszonikus rakétát fejlesztett, ami a támadás utolsó pillanatáig észrevételen maradhat a radarok és...","id":"20250107_tajvan-kina-peking-hiperszonikus-raketa-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d.jpg","index":0,"item":"00300edc-72cd-4f98-8e2d-ecce91344ff3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_tajvan-kina-peking-hiperszonikus-raketa-fegyver","timestamp":"2025. január. 07. 17:03","title":"Hatszor gyorsabb a hangnál, és Pekinget is könnyen elérheti Tajvan új rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972bd26c-075a-44da-898b-73d9ef6472d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fideszes érintettje is van a zuglói parkolási ügynek, amelyben megtartották az előkészítő tárgyalást.","shortLead":"Fideszes érintettje is van a zuglói parkolási ügynek, amelyben megtartották az előkészítő tárgyalást.","id":"20250107_zugloi-parkolasi-ugy-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/972bd26c-075a-44da-898b-73d9ef6472d8.jpg","index":0,"item":"58d39cbb-690b-451f-b9d3-0242f30ee24d","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_zugloi-parkolasi-ugy-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. január. 07. 14:09","title":"Hat évet kér az ügyészség az MSZP zuglói „erős embereire”, Horváth Csabára és Tóth Csabára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","id":"20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386.jpg","index":0,"item":"89a36646-c96d-49a4-a932-acde6666ce99","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 08. 07:09","title":"Trudeau: Annyi esélye sincs, mint egy hólabdának a pokolban, hogy Kanada az Egyesült Államok része legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az informatikai rendszerben volt hiba, ezért átálltak rádiós kapcsolattartásra és papíralapú dokumentációra.","shortLead":"Az informatikai rendszerben volt hiba, ezért átálltak rádiós kapcsolattartásra és papíralapú dokumentációra.","id":"20250108_omsz-fennakadas-mentesiranyitasi-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0f4bf4b4-ee0c-4cc6-ae61-8ef1c3c90987","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_omsz-fennakadas-mentesiranyitasi-rendszer","timestamp":"2025. január. 08. 06:44","title":"OMSZ: komoly fennakadás volt kedden a mentésirányítási rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Színházban súlyosan megsérült színészek a Centrálban játszanak együtt. ","shortLead":"A Nemzeti Színházban súlyosan megsérült színészek a Centrálban játszanak együtt. ","id":"20250108_Szasz-Julia-Horvath-Lajos-Otto-baleset-Nemzeti-Szinhaz-bemutato-Central-Szinhaz-apa-lanya-szerep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"369fa178-e1d8-44cd-a839-f7a7b6812f81","keywords":null,"link":"/kultura/20250108_Szasz-Julia-Horvath-Lajos-Otto-baleset-Nemzeti-Szinhaz-bemutato-Central-Szinhaz-apa-lanya-szerep","timestamp":"2025. január. 08. 10:46","title":"Februárban újra apa-lánya szerepben tér vissza a színpadra Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe2bde1-2b5f-4892-901e-6eb6f98317fa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának tájékoztatója szerint akkor vesznek le valakit a szankciós listájukról, ha az illető bizonyítja, hogy már nem állnak fel azok a körülmények, ami miatt oda került. Rogán esetében amellett kellene érvelnie, hogy nem korrupt.","shortLead":"Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának tájékoztatója szerint akkor vesznek le valakit a szankciós listájukról, ha...","id":"20250107_hosszu-vizsgalat-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe2bde1-2b5f-4892-901e-6eb6f98317fa.jpg","index":0,"item":"1478271f-f0d0-4659-a0f3-b49dc1917e17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_hosszu-vizsgalat-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:51","title":"Rogán Antal hosszú vizsgálat után vetetheti le magát a szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]