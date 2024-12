Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","shortLead":"Az egyházfő beszédében számba vette a konfliktusok dúlta térségeket.","id":"20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"d232c969-4b1d-43fd-8e79-7bef54c559c1","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Ukrajnanak-es-a-Kozel-Keletnek-beket-Szudannak-emberiessegi-segelyt-kert-Ferenc-papa-karacsonyi-uzeneteben","timestamp":"2024. december. 25. 16:31","title":"Ukrajnának és a Közel-Keletnek békét, Szudánnak emberiességi segélyt kért Ferenc pápa karácsonyi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5d1b24-6bc8-4044-bfaf-6fabdfd87d29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin az év 200 legjobb találmányát felvonultató listáján a divatiparral kapcsolatos innovációk is helyet kaptak. A fenntarthatóság egyre fontosabbá válik az iparágban.","shortLead":"A TIME magazin az év 200 legjobb találmányát felvonultató listáján a divatiparral kapcsolatos innovációk is helyet...","id":"20241227_2024-legjobb-talalmanyai-divatipar-fenntartahato-bor-mesterseges-intelligencia-hasznlatruha-okologiai-labnyom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5d1b24-6bc8-4044-bfaf-6fabdfd87d29.jpg","index":0,"item":"25cbfda1-c73c-4a40-a885-cf79288117ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_2024-legjobb-talalmanyai-divatipar-fenntartahato-bor-mesterseges-intelligencia-hasznlatruha-okologiai-labnyom","timestamp":"2024. december. 27. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: kiszámított valóság, zöld luxusbőr, könnyebb bevásárlás a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cf9eae-9a62-42c8-a73a-01e716d68c2c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kivitelező szerint tévedésről és fordítási hibákról van szó.","shortLead":"A kivitelező szerint tévedésről és fordítási hibákról van szó.","id":"20241227_byd-brazilia-beruhazas-rabszolgasag-kinai-munkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cf9eae-9a62-42c8-a73a-01e716d68c2c.jpg","index":0,"item":"61f1b685-391f-427d-b323-d99458f632e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_byd-brazilia-beruhazas-rabszolgasag-kinai-munkasok","timestamp":"2024. december. 27. 10:03","title":"A brazil hatóságok szerint rabszolgasorban tartják a BYD gyárát építő kínai munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021f602-9b81-4845-978d-21f797e1b5ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"December 28-án új korszakba lépnek elektronikai eszközök az Európai Unióban. Mostantól kizárólag egységes töltővel lehet értékesíteni megannyi készüléket.","shortLead":"December 28-án új korszakba lépnek elektronikai eszközök az Európai Unióban. Mostantól kizárólag egységes töltővel...","id":"20241226_eu-egyseges-tolto-usb-c-csatlakozo-hatalyba-lepes-okostelefon-fulhallgato-konzol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0021f602-9b81-4845-978d-21f797e1b5ee.jpg","index":0,"item":"4aac3f16-9249-492a-b584-3258b46e5855","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_eu-egyseges-tolto-usb-c-csatlakozo-hatalyba-lepes-okostelefon-fulhallgato-konzol-ebx","timestamp":"2024. december. 26. 18:03","title":"Már szombaton életbe lép az EU-ban a változás, ami minden egyes mobilt, fülhallgatót és billentyűzetet érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement rendszerváltások, rendszerváltozások, rendszerváltoztatások történetét.","shortLead":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement...","id":"20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9.jpg","index":0,"item":"55374278-5b18-4450-aa5f-e9c064f8acd5","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 17:00","title":"Volt, ahol magától omlott össze a rendszer, máshol kellett egy kis segítség: így zajlott 35 éve a rendszerváltás Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat.","shortLead":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...","id":"20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a.jpg","index":0,"item":"87eb8151-74b2-47b6-ab66-09d0defb70b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","timestamp":"2024. december. 27. 08:03","title":"Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét, így a Képes Krónika, illetve Kézai Simon munkája és Thuróczy János krónikája is a hunok történetével indul. Ezekben visszatérő szereplő egy bizonyos Veronai Detre, aki folyamatosan a hunok ellen intrikál és végül az ő érdeme lesz, hogy Attila király fiai egymás ellen fordulnak. De ki volt valójában Veronai Detre és mit lehet róla tudni a krónikák megállapításain túl?","shortLead":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét...","id":"20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159.jpg","index":0,"item":"b41d9870-33f5-4c15-95a2-c2bd70249a51","keywords":null,"link":"/360/20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","timestamp":"2024. december. 26. 19:30","title":"Hősök vagy gonosztevők: Veronai Detre, a magyar krónikairodalom első főgonosza, aki bedöntötte a hun birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d922d4df-4da6-4cf6-9393-18bc6f219510","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyes források szerint rakétatalálat is okozhatta a legalább 38 halálos áldozattal járó tragédiát.","shortLead":"Egyes források szerint rakétatalálat is okozhatta a legalább 38 halálos áldozattal járó tragédiát.","id":"20241226_azeri-utasszallito-lezuhant-buntetoeljaras-legvedelmi-raketa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d922d4df-4da6-4cf6-9393-18bc6f219510.jpg","index":0,"item":"4f7571a9-4a52-418a-8b0d-09092b59df8f","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_azeri-utasszallito-lezuhant-buntetoeljaras-legvedelmi-raketa","timestamp":"2024. december. 26. 08:12","title":"Büntetőeljárásban vizsgálják az azeri utasszállító katasztrófáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]