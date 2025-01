Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az évtizedes nemzetközi karriert maga mögött tudó pénzügyi szakember a JP Morgan Asset Management igazgatója volt.","shortLead":"Az évtizedes nemzetközi karriert maga mögött tudó pénzügyi szakember a JP Morgan Asset Management igazgatója volt.","id":"20250108_Meghalt-Juscsak-Gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"c97323f8-1821-485a-8e03-c6c1fa3f0696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Meghalt-Juscsak-Gyorgy","timestamp":"2025. január. 08. 11:54","title":"Meghalt Juscsák György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e17d4-53bb-4257-8daf-3fe282488869","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország elnöke után Jean-Noel Barrot is nekiment az amerikai techmilliárdosnak.","shortLead":"Franciaország elnöke után Jean-Noel Barrot is nekiment az amerikai techmilliárdosnak.","id":"20250108_francia-kulugyminiszter-elon-musk-politikai-beavatkozas-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84e17d4-53bb-4257-8daf-3fe282488869.jpg","index":0,"item":"d7e2e8ed-de77-4c1b-b0e6-c1722e446374","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_francia-kulugyminiszter-elon-musk-politikai-beavatkozas-europai-bizottsag","timestamp":"2025. január. 08. 13:49","title":"A francia külügyminiszter felszólította az Európai Bizottságot, hogy védje meg a tagállamokat Elon Musk politikai beavatkozásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte több százezer dollárra lehetne perelni a távozó amerikai nagykövetet.","shortLead":"Szerinte több százezer dollárra lehetne perelni a távozó amerikai nagykövetet.","id":"20250108_ifj-lomnici-zoltan-rogan-pressman-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9.jpg","index":0,"item":"1d470d20-8f1a-4dd3-a785-8d5b17861ca6","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_ifj-lomnici-zoltan-rogan-pressman-per","timestamp":"2025. január. 08. 11:09","title":"Ifj. Lomnici Zoltán azt tanácsolja Rogánnak, hogy perelje be David Pressmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efa4eac-e1ee-4e5c-a444-0b1a61332de1","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az ájurvédikus gyógyító, Krishna Kumar Gattyán Györggyel közös életmódcége masszázst, gyógyteát és tisztítókúrát árul, de kezdettől fogva veszteséges. Kumar saját cége még inkább: milliárdos mínuszt görget maga előtt, igaz, nemrég ezt a lyukat betömte. Gattyán a veszteségek ellenére megtartja a tulajdonrészét, és az is kiderült, miért éppen Kumarral állt össze.","shortLead":"Az ájurvédikus gyógyító, Krishna Kumar Gattyán Györggyel közös életmódcége masszázst, gyógyteát és tisztítókúrát árul...","id":"20250108_orban-india-krishna-kumar-2-millios-kezeles-milliardos-veszteseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efa4eac-e1ee-4e5c-a444-0b1a61332de1.jpg","index":0,"item":"b4bdd93d-58fb-4928-8628-220effd77bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_orban-india-krishna-kumar-2-millios-kezeles-milliardos-veszteseg-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 15:15","title":"Orbán indiai csodadoktor kalauzánál 2 millió is lehet egy tisztítókúra, mégis milliárdos veszteséget halmozott fel a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5a3d36-d82f-48d6-98c4-839498797818.jpg","index":0,"item":"2bd2415c-4cd0-4718-a27e-aed7bac0819b","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Marabu-Feknyuz-Elorehozott","timestamp":"2025. január. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Előrehozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c51542e-59ac-4fc2-872d-e60372310f12","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"„Elértük azt a pontot, ahol túl sok a hiba és túl sok a cenzúra” – a Meta az X-hez hasonlóan leáll a független tényellenőrzéssel, helyette a Trump adminisztrációval együttműködve képzeli el a szólásszabadságot. Az Európai Unió vezetői felvonták a szemöldöküket, de nem lesz egyszerű dolguk.","shortLead":"„Elértük azt a pontot, ahol túl sok a hiba és túl sok a cenzúra” – a Meta az X-hez hasonlóan leáll a független...","id":"20250109_Zuckerberg_meta_facebook_szolasszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c51542e-59ac-4fc2-872d-e60372310f12.jpg","index":0,"item":"3cf3d34c-5602-47d8-bc99-8b4a7d8d96f5","keywords":null,"link":"/360/20250109_Zuckerberg_meta_facebook_szolasszabadsag","timestamp":"2025. január. 09. 16:52","title":"Jogi lépésekkel fenyeget Brüsszel, ha a Facebook Európában is leáll a tényellenőrzéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, hirtelen mégis lett olyan szervezet, amely szükség esetén garantálja, hogy akit hazaküldenek a Fülöp-szigetekiek közül, az tényleg hazamenjen.","shortLead":"Úgy látszik, hirtelen mégis lett olyan szervezet, amely szükség esetén garantálja, hogy akit hazaküldenek...","id":"20250109_fulop-szigeteki-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5259a697-e768-4b63-854f-8cb091b94b9a.jpg","index":0,"item":"6b6c79c0-09ea-4252-a0e3-70cf22e1a8b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_fulop-szigeteki-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 09. 19:37","title":"Mégis maradhatnak a Fülöp-szigeteki vendégmunkások Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","shortLead":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","id":"20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63.jpg","index":0,"item":"d303c88a-b495-4f67-853c-ae1381ba2791","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","timestamp":"2025. január. 09. 08:22","title":"Kövér László: „a hazugság népe” ma is megosztónak nevezi Wass Albertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]