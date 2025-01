Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"08b89e49-ca5d-41ff-a1fa-4905ee69e629","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A távozó nagykövet szerint az egyre terebélyesedő kleptokrácia a demokráciára is fenyegetést jelent.","shortLead":"A távozó nagykövet szerint az egyre terebélyesedő kleptokrácia a demokráciára is fenyegetést jelent.","id":"20250108_david-pressman-amerikai-szankciok-rogan-antal-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08b89e49-ca5d-41ff-a1fa-4905ee69e629.jpg","index":0,"item":"01f9ab11-99f1-4faa-87d2-81cb63ea3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_david-pressman-amerikai-szankciok-rogan-antal-korrupcio","timestamp":"2025. január. 08. 18:00","title":"Pressman: Aggodalommal figyeljük, ahogy a korrupció aláássa Magyarország szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9548a94d-8701-42a5-acc8-784e79e1358a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Van-e oka aggódni Rogán Antalnak az ellene elrendelt amerikai szankciók miatt? Van-e oka félni az Indiában nyaraló Orbán Viktornak Magyar Pétertől? Van-e okunk tartani a digitális állampolgárságtól? Fülszöveg – a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Van-e oka aggódni Rogán Antalnak az ellene elrendelt amerikai szankciók miatt? Van-e oka félni az Indiában nyaraló...","id":"20250109_hvg-Farkas-Zoltan-Repulorajt-fulszoveg-hetilapajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9548a94d-8701-42a5-acc8-784e79e1358a.jpg","index":0,"item":"b627ee1c-65b8-4fd2-9ab3-290928a08a47","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-Farkas-Zoltan-Repulorajt-fulszoveg-hetilapajanlo","timestamp":"2025. január. 09. 08:00","title":"Farkas Zoltán: Orbán Viktor újévi repülőrajtjával is csak Magyar Péter hátát nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális vággyal. Ez szembemegy azzal, amit sokan gondolnak.","shortLead":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális...","id":"20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9.jpg","index":0,"item":"d9d7c9fc-061f-452f-b8e9-993adddd0bb9","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","timestamp":"2025. január. 08. 16:00","title":"Váratlan eredmény jött ki: nem találtak erős összefüggést a mindent elsöprő szerelem és a szex között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3395ccfa-beff-4f2f-bc94-ffc8b7aedc10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Katalin hercegné ma ünnepli a 43. születésnapját.","shortLead":"Katalin hercegné ma ünnepli a 43. születésnapját.","id":"20250109_Meghato-posztban-koszontotte-feleseget-Vilmos-herceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3395ccfa-beff-4f2f-bc94-ffc8b7aedc10.jpg","index":0,"item":"6839874c-9f11-49ef-a044-62c968e547ba","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Meghato-posztban-koszontotte-feleseget-Vilmos-herceg","timestamp":"2025. január. 09. 12:02","title":"Megható posztban köszöntötte feleségét Vilmos herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","shortLead":"A kupé és kabrió változatban készülő közel 500 lóerős újdonság a Carrera és a Carrera GTS közé érkezett.","id":"20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"9b481b70-95a2-4a0d-8835-cc9099bee77f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_a-porsche-bemutatta-a-meg-erosebb-uj-911-carrera-s-t","timestamp":"2025. január. 09. 07:59","title":"A Porsche bemutatta a még erősebb új 911 Carrera S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","shortLead":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","id":"20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"40b8bbfc-1d84-4a9a-ae1f-2e2df89015ec","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","timestamp":"2025. január. 10. 09:01","title":"Harry herceg és Meghan Markle megnyitják 29 millió dolláros villájukat a tűz elől menekülő barátaik előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, főleg nem Kossuth-díjat.","shortLead":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem...","id":"20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b.jpg","index":0,"item":"849a1dd0-e45e-4b20-a7ce-964d9d0063c0","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","timestamp":"2025. január. 08. 20:08","title":"Bruti: Fábry Sándor mindig is megnevettetett, csak régen vele röhögtem, most meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai céget tulajdonképpen így részben a konkurensek finanszírozzák. ","shortLead":"Az amerikai céget tulajdonképpen így részben a konkurensek finanszírozzák. ","id":"20250109_Tesla-kornyezetvedelmi-birsagok-CO2-kvota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06.jpg","index":0,"item":"bf7c9bfb-bc18-40b6-ada9-43d0b6b5a960","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Tesla-kornyezetvedelmi-birsagok-CO2-kvota","timestamp":"2025. január. 09. 08:48","title":"A Tesla zsebét tömi a többi autógyártó, hogy elkerüljék a környezetvédelmi bírságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]