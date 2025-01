Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex internetszolgáltató is elismerte.","shortLead":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex...","id":"20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"9c1cd4a0-9205-48db-bded-8f41e729f868","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","timestamp":"2025. január. 09. 09:03","title":"Lenullázták egy orosz internetszolgáltató teljes hálózatát az ukrán hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca48db6-71f1-42ef-bce6-48cc566d417e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harcából igazolták az utódot. ","shortLead":"A Trónok harcából igazolták az utódot. ","id":"20250110_ray-stevenson-star-wars-ashojka-baylan-skoll-rory-mccann","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca48db6-71f1-42ef-bce6-48cc566d417e.jpg","index":0,"item":"38d35011-76d9-4bb6-aebe-c20eba5b5348","keywords":null,"link":"/kultura/20250110_ray-stevenson-star-wars-ashojka-baylan-skoll-rory-mccann","timestamp":"2025. január. 10. 09:54","title":"Megvan, ki viszi tovább Ray Stevenson szerepét a Star Wars-univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0645233-5315-4b43-893d-6bb9823f4291","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy ha nincs a koronavírus-járvány, Tokióban is sikeres lett volna.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok arról is beszélt, hogy ha nincs a koronavírus-járvány, Tokióban is sikeres lett volna.","id":"20250110_Hosszu-Katinka-a-bucsurol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0645233-5315-4b43-893d-6bb9823f4291.jpg","index":0,"item":"bdafa78f-fcb8-4478-b109-68a0d00e5699","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Hosszu-Katinka-a-bucsurol","timestamp":"2025. január. 10. 10:50","title":"Hosszú Katinka megválaszolta, hogy mit jelent Hosszú Katinkának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6b0313-1eb1-418a-9294-f4662efd0f35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i Mike Johns a repülőtérre szeretett volna kijutni, ám a Waymo önveztő autója a parkolóból is nagyon nehezen talált ki.","shortLead":"A Los Angeles-i Mike Johns a repülőtérre szeretett volna kijutni, ám a Waymo önveztő autója a parkolóból is nagyon...","id":"20250109_waymo-onvezeto-taxi-meghibasodas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6b0313-1eb1-418a-9294-f4662efd0f35.jpg","index":0,"item":"fee7037d-8e7b-432d-b811-e8fb5e53921e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_waymo-onvezeto-taxi-meghibasodas-video","timestamp":"2025. január. 09. 11:03","title":"Összezavarodott az önvezető autó, körbe-körbe ment az utasával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira is hivatkozva állította, hogy az egész országot behálózza a korrupció. Rogán Antal kitiltását viszont konkrét ügyekkel nem indokolta, és az amerikai kormányzat sem árul el többet, csak általánosságban hivatkozik arra, hogy a miniszter stratégiai ágazatok ellenőrzéséért felel.","shortLead":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira...","id":"20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4.jpg","index":0,"item":"06815e71-abbf-4a6c-a063-e481051b40ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 05:35","title":"Saját szemével is látta az amerikai nagykövet a magyarországi korrupció jelképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria legérdekesebb darabja egy különleges mikrohullámú sütő, ami egyben a konyha szórakoztató-központja is.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria...","id":"20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc.jpg","index":0,"item":"dc60d301-53b5-421d-a0ca-ede4ce926bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","timestamp":"2025. január. 09. 07:02","title":"Ilyen mikró eddig nem létezett: debütált az LG új készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős változás előtt áll a Facebook Marketplace, a Meta apróhirdetési platformján ugyanis rövidesen megjelennek az eBay-re feltöltött hirdetések is.","shortLead":"Jelentős változás előtt áll a Facebook Marketplace, a Meta apróhirdetési platformján ugyanis rövidesen megjelennek...","id":"20250109_meta-facebook-marketplace-europai-unio-ebay-listazasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"aa327074-2696-4c72-bdce-fd804b449a1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_meta-facebook-marketplace-europai-unio-ebay-listazasok","timestamp":"2025. január. 09. 12:03","title":"Megváltozik a Facebook Marketplace, újfajta hirdetéseket láthat rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]