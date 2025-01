Eddig négy betegnél mutatták ki Magyarországon a humán metapneumovírust (HMPV) – vette észre a 444 a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti központ heti jelentésében. A vírus négy héttel az év vége előtt jelent meg az országban, a 2024-es 52. heti jelentésben már arról volt szó, hogy négyre nőtt a betegek száma. A 2025-ös 1. héten is maradt ez a szám.

Öt évvel az után, hogy a Covid terjedni kezdett, nyilván rosszul hangzik az, hogy Kínából kiindulva Európában és Amerikában is felbukkant egy vírus, de szerencsére nem olyan most a helyzet, mint 2020-ban. Ahogy azt Kemenesi Gábor virológus elmondta a HVG-nek: a mostani vírus gyakorlatilag ugyanazokat a tüneteket okozza, mint az influenza, súlyosabb esetben tüdőgyulladás is kialakulhat. Arról, hogy most aggasztó lehet-e a vírus terjedése, azt mondta: „Túl lett lihegve a helyzet, és mindenki elkezdett pánikolni”.