Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerinte a társaság nem szeretne csoportos létszámleépítést bejelenteni, ezért apránként bocsátja el dolgozóit tavaly november óta. Forrásaik szerint a létszámcsökkentésben nem csak a bezárt kis posták dolgozói érintettek, hanem az irányítást és kiszolgálást végző munkatársak is.","shortLead":"A lap információi szerinte a társaság nem szeretne csoportos létszámleépítést bejelenteni, ezért apránként bocsátja el...","id":"20250110_24hu-programozott-leepites-zajlik-a-Magyar-Postanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/084d688d-a219-4f97-9e9d-2224ce9d830d.jpg","index":0,"item":"9f279192-1177-4662-867b-29fbb6e8c982","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_24hu-programozott-leepites-zajlik-a-Magyar-Postanal","timestamp":"2025. január. 10. 08:05","title":"24.hu: „programozott leépítés” zajlik a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d0becf-accf-4eca-afa3-42e10deecfc8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Kreml szóvivője máris reagált.","shortLead":"A Kreml szóvivője máris reagált.","id":"20250109_ormenyorszag-eu-csatlakozas-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36d0becf-accf-4eca-afa3-42e10deecfc8.jpg","index":0,"item":"958da30f-7629-4b99-acdb-6339f59d78d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_ormenyorszag-eu-csatlakozas-kezdemenyezes","timestamp":"2025. január. 09. 17:42","title":"Kezdeményezi az örmény kormány az ország EU-csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság elkövetői is azon a szankciós listán vannak, ahova Rogán Antal is felkerült.","shortLead":"Haiti bűnbandák tagjai, jemeni húszi terrorszervezet vezetői, a csecsen hadúr, Razman Kadirov és a Hasogdzsi-gyilkosság...","id":"20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7185c2d4-5ece-482f-b2b6-6e646765556c.jpg","index":0,"item":"5ae31146-7dbb-45a1-9a4b-f38248b74e10","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_terroristak-bunozok-glomag-rogan-antal-lista","timestamp":"2025. január. 09. 17:07","title":"Terroristákkal és bűnözőkkel került Rogán Antal egy listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c1e86f-9d2f-4bb3-b3e3-420d904a02e9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemzetbiztonsági okokat emleget a romániai energiaügyi miniszter az MVM felvásárlási szándékával kapcsolatban, aminek célja a második legnagyobb romániai gázcég.","shortLead":"Nemzetbiztonsági okokat emleget a romániai energiaügyi miniszter az MVM felvásárlási szándékával kapcsolatban, aminek...","id":"20250110_mvm-romaniai-bevasarlas-eon-energie-romania-nemzetbiztonsag-energiaceg-gazceg-orban-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c1e86f-9d2f-4bb3-b3e3-420d904a02e9.jpg","index":0,"item":"edfb8298-1430-4962-a06c-811607c29c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_mvm-romaniai-bevasarlas-eon-energie-romania-nemzetbiztonsag-energiaceg-gazceg-orban-putyin","timestamp":"2025. január. 10. 07:42","title":"Becsaphatja az ajtót a román kormány az MVM romániai bevásárlása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy végtelenül rossz hangulatban lévő Németország választ magának új képviselőket február 23-án. Gazdaság- és társadalompolitikai krízis van az országban, és ezt mostanra mindenki megérezte. Ez sok más nyugati demokráciára is igaz, de a németek jobban megszenvedik, mert a bukott modellt a sajátjuknak érezhették. Nem valószínű, hogy egy új kancellár alapvető kérdésekben másfelé vinné az országot, mint az elődje. Az ajánlat inkább az, hogy jobban csinálna hasonló dolgokat, kis változtatásokkal. A szélsőjobb közben a migráció kérdésében közelebb került a közhangulathoz, mint bármelyik másik párt. Az osztrák példától félnek a demokratikus pártok. ","shortLead":"Egy végtelenül rossz hangulatban lévő Németország választ magának új képviselőket február 23-án. Gazdaság- és...","id":"20250110_nemet-valasztas-migracio-nepszavazas-szelsojobb-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e3f7c4-c3ed-4bce-b5c9-50fa037f2f68.jpg","index":0,"item":"fdf32c4f-490d-4fbe-853e-b84e471d4a72","keywords":null,"link":"/360/20250110_nemet-valasztas-migracio-nepszavazas-szelsojobb-elon-musk","timestamp":"2025. január. 10. 09:30","title":"A szélsőjobb és Elon Musk migrációs népszavazást csinálna a német választásból, pedig sokkal többről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"No, nem sokkal. Az energiafogyasztás hazai alakulását az Energiaügyi Minisztérium összegezte.","shortLead":"No, nem sokkal. Az energiafogyasztás hazai alakulását az Energiaügyi Minisztérium összegezte.","id":"20250110_aram-es-gazfogyasztas-alakulasa-magyarorszagon-energiaugyi-miniszterium-foldgaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0e5b160-273c-45bd-85c0-3a2b54b2c366.jpg","index":0,"item":"c721069a-3e34-4621-a7a3-f5d1e26adb0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_aram-es-gazfogyasztas-alakulasa-magyarorszagon-energiaugyi-miniszterium-foldgaz","timestamp":"2025. január. 10. 11:33","title":"Több áram és gáz fogyott itthon tavaly, mint egy évvel előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A techmilliárdos szerint a szintetikus adatokra támaszkodó önálló tanulásra kellene áttérni, bár egyesek arra figyelmeztetnek, hogy ez a nyelvi modellek összeomlását okozhatja.","shortLead":"A techmilliárdos szerint a szintetikus adatokra támaszkodó önálló tanulásra kellene áttérni, bár egyesek arra...","id":"20250109_Elon-Musk-szerint-a-mesterseges-intelligencia-betanitasahoz-hasznalt-osszes-emberi-adat-kimerult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d61e8c-b7cd-45e2-9c31-618154a27616.jpg","index":0,"item":"d2a465bf-d9a9-4fb7-81ef-8ba1f37b20e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_Elon-Musk-szerint-a-mesterseges-intelligencia-betanitasahoz-hasznalt-osszes-emberi-adat-kimerult","timestamp":"2025. január. 09. 19:48","title":"Elon Musk szerint a mesterséges intelligencia betanításához használt összes emberi adat elfogyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c764ea3-bee3-49b6-aefa-f9a60c1b6b39","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 1121 Nm csúcsnyomatékú Chevrolet Corvette ZR1 ár-érték aránya egészen jónak mondható.","shortLead":"Az 1121 Nm csúcsnyomatékú Chevrolet Corvette ZR1 ár-érték aránya egészen jónak mondható.","id":"20250110_amikor-70-millio-forint-messze-nem-sok-egy-bivalyeros-uj-sportkocsiert-chevrolet-corvette-zr1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c764ea3-bee3-49b6-aefa-f9a60c1b6b39.jpg","index":0,"item":"bd3531fa-17c5-4a0e-acd8-ac89c19da6cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250110_amikor-70-millio-forint-messze-nem-sok-egy-bivalyeros-uj-sportkocsiert-chevrolet-corvette-zr1","timestamp":"2025. január. 10. 07:59","title":"70 millió forint baráti ár az 1000+ lóerős új Corvette-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]