[{"available":true,"c_guid":"22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban lévő alkatrészek legalább 40 százalékát helyben kell legyártani.","shortLead":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban...","id":"20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c.jpg","index":0,"item":"f06a3e67-72b4-4ca9-880b-38889e3307d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","timestamp":"2025. január. 09. 13:03","title":"Ultimátumot kapott az Apple: vagy engedelmeskedik, vagy marad az iPhone 16-osok tiltása Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság a jövő héten dönt.","shortLead":"A bíróság a jövő héten dönt.","id":"20250109_till-tamas-gyilkossag-gyanusitott-f-janos-letartoztatas-meghosszabbitas-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f.jpg","index":0,"item":"18b26c18-02dc-40a3-bf2e-0b063182979a","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_till-tamas-gyilkossag-gyanusitott-f-janos-letartoztatas-meghosszabbitas-ugyeszseg","timestamp":"2025. január. 09. 13:58","title":"Meghosszabbítaná az ügyészség Till Tamás gyilkosának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c45fea7-9d37-4d01-83fc-8f109a6a991a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisebb és nagyobb bútor- és barkácsboltok is is csatlakoztak a Szép-kártyát elfogadó helyekhez, csak az OTP-vel 50-en szerződtek már.","shortLead":"Kisebb és nagyobb bútor- és barkácsboltok is is csatlakoztak a Szép-kártyát elfogadó helyekhez, csak az OTP-vel 50-en...","id":"20250110_szep-kartya-lakasfelujitasra-elfogado-uzletek-butor-barkacs-szonyeg-obi-diego-rs-butor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c45fea7-9d37-4d01-83fc-8f109a6a991a.jpg","index":0,"item":"e286a473-c1a3-46d8-8061-8d54e839f9f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_szep-kartya-lakasfelujitasra-elfogado-uzletek-butor-barkacs-szonyeg-obi-diego-rs-butor","timestamp":"2025. január. 10. 08:13","title":"Itt a bútor- és barkácsboltok listája, ahol már Szép-kártyával is lehet fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német másodosztály 15. helyezettjével kezdte a felkészülést az ír edző csapata.","shortLead":"A német másodosztály 15. helyezettjével kezdte a felkészülést az ír edző csapata.","id":"20250110_labdarugas-ferencvaros-robbie-keane-felkeszulesi-merkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105.jpg","index":0,"item":"42a1e9da-92a9-4f2d-8d02-dbfb96f5c835","keywords":null,"link":"/sport/20250110_labdarugas-ferencvaros-robbie-keane-felkeszulesi-merkozes","timestamp":"2025. január. 10. 16:50","title":"Robbie Keane gól nélküli döntetlennel mutatkozott be a Fradi kispadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi nem is tartózkodhatott volna az országban a baleset időpontjában.","shortLead":"A férfi nem is tartózkodhatott volna az országban a baleset időpontjában.","id":"20250109_baleset-moldav-amokfuto-embercsempeszet-kiutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"ee180533-e1d4-4b30-ac17-385e6dd334db","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_baleset-moldav-amokfuto-embercsempeszet-kiutasitas","timestamp":"2025. január. 09. 18:38","title":"Elítélt, de szabadon engedett embercsempész a moldáv ámokfutó, aki súlyos balesetet okozott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"Iványi Blanka","category":"360","description":"A Tisza elnöke az elmúlt három hónapban azt bizonyította, hogy a médiaépítés helyett elég lehet a maga javára fordítani az online közösségi tereket.","shortLead":"A Tisza elnöke az elmúlt három hónapban azt bizonyította, hogy a médiaépítés helyett elég lehet a maga javára fordítani...","id":"20250109_hvg-Tenytar-Facebook-Magyar-Peter-Orban-Viktor-kozossegi-media-kovetok-like-megosztas-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"ee3a98b5-1f72-49b2-8145-c907a2b81df1","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-Tenytar-Facebook-Magyar-Peter-Orban-Viktor-kozossegi-media-kovetok-like-megosztas-statisztika","timestamp":"2025. január. 09. 14:00","title":"Magyar Péter köröket ver Orbán Viktorra az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09744272-b2a0-43ec-aa72-1b101617edfb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Több év késéssel, de kitalálta a kormányzat, ki és milyen feltételekkel tarthat az óvodákban, iskolákban felvilágosító vagy más, “testi és lelki egészségfejlesztő foglalkozást”. Megvan az is, hogy az országos tiszti főorvos ítéli majd meg, ezek a “gyermekvédelmi” törvénynek és az Alaptörvény szellemének megfelelnek-e.","shortLead":"Több év késéssel, de kitalálta a kormányzat, ki és milyen feltételekkel tarthat az óvodákban, iskolákban felvilágosító...","id":"20250111_Muller-Cecilia-donti-majd-el-hogy-egy-ovodai-iskolai-egeszsegfejlesztesi-foglalkozas-megfelel-e-az-Alaptorvenynek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09744272-b2a0-43ec-aa72-1b101617edfb.jpg","index":0,"item":"af5b3b71-d30b-4851-a937-4d23aba12dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Muller-Cecilia-donti-majd-el-hogy-egy-ovodai-iskolai-egeszsegfejlesztesi-foglalkozas-megfelel-e-az-Alaptorvenynek-ebx","timestamp":"2025. január. 11. 07:42","title":"Müller Cecília döntheti majd el, hogy egy óvodai, iskolai egészségfejlesztési foglalkozás megfelel-e az Alaptörvénynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet Sportolóját, aki január 2-án hunyt el, és a temetése napján töltötte volna be a 104. életévét.","shortLead":"A Kozma utcai izraelita temetőben helyezték örök nyugalomra Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornászt, a Nemzet...","id":"20250109_Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7ab96a1-47b0-48e0-97bd-78529095c4e4.jpg","index":0,"item":"beb0f80b-aeb0-4c0e-89c3-180500d7edab","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 09. 14:39","title":"Eltemették Keleti Ágnest – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]