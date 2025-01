Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan, hogy micsoda, és elvileg nem is lehetnének ott.","shortLead":"Svájci kutatók olyan struktúrát találtak a Csendes-óceán alatti földköpenyben, amikről nem tudják pontosan...","id":"20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600.jpg","index":0,"item":"493ebecb-c200-4b7e-943b-9eddfa293f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_foldkopeny-csendes-ocean-anomalia","timestamp":"2025. január. 10. 18:03","title":"Átvilágították a Föld mélyét, a tudósok sem értik, mit találtak a Csendes-óceán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","shortLead":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","id":"20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271.jpg","index":0,"item":"a19f1694-3924-4111-a131-e114c0d4144d","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","timestamp":"2025. január. 12. 09:32","title":"Tizenhatra emelkedett a Los Angeles-i tűzvész áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679e437e-634d-496b-8189-9bc8892bacad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai rakétakutató, Lung Löhao szerint ha elkészül az új kínai teherszállító rakéta, minden adott lesz, hogy a világ legnagyobb, űrbe telepített naperőművet állítsa üzembe Kína.","shortLead":"A kínai rakétakutató, Lung Löhao szerint ha elkészül az új kínai teherszállító rakéta, minden adott lesz, hogy a világ...","id":"20250110_napenergia-naperomu-urben-megtermelt-aram-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/679e437e-634d-496b-8189-9bc8892bacad.jpg","index":0,"item":"f72d9449-292a-446b-a08c-28a720c33c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_napenergia-naperomu-urben-megtermelt-aram-kina","timestamp":"2025. január. 10. 17:03","title":"1 km hosszú naperőművet telepítene az űrbe Kína, már fejleszti hozzá a rakétát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német másodosztály 15. helyezettjével kezdte a felkészülést az ír edző csapata.","shortLead":"A német másodosztály 15. helyezettjével kezdte a felkészülést az ír edző csapata.","id":"20250110_labdarugas-ferencvaros-robbie-keane-felkeszulesi-merkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97bfe222-a63c-46d4-8ea5-0df7d82a0105.jpg","index":0,"item":"42a1e9da-92a9-4f2d-8d02-dbfb96f5c835","keywords":null,"link":"/sport/20250110_labdarugas-ferencvaros-robbie-keane-felkeszulesi-merkozes","timestamp":"2025. január. 10. 16:50","title":"Robbie Keane gól nélküli döntetlennel mutatkozott be a Fradi kispadján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b743db1-1c15-42c3-87e7-55adfcf8c8ec","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Jól fizető szakmából piaci szempontból a legrosszabbkor váltott, mégis sikerre vitte vállalkozását. Furcsán indult, de a hermelintorta sem fogott ki rajta. Megküzdött „véres” feladattal is, de nemet mondott a szülést ábrázoló tortára. Elárulja, hogy már nem igazán szereti az édességet, de persze mindent megkóstol, amit készít, és a versenytársak termékeit is elemeznie kell. HVG-portré.","shortLead":"Jól fizető szakmából piaci szempontból a legrosszabbkor váltott, mégis sikerre vitte vállalkozását. Furcsán indult, de...","id":"20250110_sabjan-adrienn-kajatortacukrasz-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b743db1-1c15-42c3-87e7-55adfcf8c8ec.jpg","index":0,"item":"4159fd41-1167-4c66-9b9d-85c12722bdb5","keywords":null,"link":"/360/20250110_sabjan-adrienn-kajatortacukrasz-hvg-portre","timestamp":"2025. január. 10. 19:30","title":"Sabján Adrienn kajatortacukrász: „Olyasmit nem vállalok el, amit jobb, ha nem látnak a hűtőbe bekukucskáló gyermekeim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","shortLead":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","id":"20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924.jpg","index":0,"item":"fa0cfd6a-ef75-4f2c-97ea-dea3ed98ee91","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","timestamp":"2025. január. 12. 08:22","title":"Hózáporok köszönhetnek be az északkeleti csücsökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b","c_author":"Felsmann Balázs","category":"360","description":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13 százalékos, a fosszilis korszak – ha lassan is, de – a végéhez közeledik. Felsmann Balázs írása.","shortLead":"A szakembereket is meglepő ütemben bővülnek a globális megújulóenergia-kapacitások. Bár a részarányuk még csak 13...","id":"20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e31173-34ad-4448-be79-61f4391fe54b.jpg","index":0,"item":"d4485881-1b33-4d6a-87fb-f2f638bc6ca1","keywords":null,"link":"/360/20250112_fenntarthato-fejlodes-energia-energiahatekonysag-megujulo-zold","timestamp":"2025. január. 12. 11:30","title":"Tudósok szerint 2050-re elérhető, hogy az energiatermelés 100 százalékban zöld legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","id":"20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286.jpg","index":0,"item":"1961cc96-9c2d-46d3-b876-3b49b17e169f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","timestamp":"2025. január. 10. 18:08","title":"Washington bejelentette „az eddigi legjelentősebb szankciókat” az orosz energiaszektor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]