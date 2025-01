Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal nyilvánosságra hozta a személyes adatait","shortLead":"Országos akcióval álltak ki az egyik aszfaltfestő aktivistájuk mellett, akinek korábban egy Lázárhoz közeli híroldal...","id":"20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f622c8-4201-4115-b65b-2b25e7d3c7b5.jpg","index":0,"item":"aa39072c-482e-41ed-9a27-69213e93241f","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Magyar-Ketfarku-Kutya-Part-vasutallomas-orszagos-akcio-felfestes-Lazar-Janos-Batida-kastely","timestamp":"2025. január. 12. 16:39","title":"A kutyapártos aktivisták már közel 30 vasútállomás környékére festették fel, hogy milyen messze van Lázár János batidai kastélya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írják, a hasonló esetek egyáltalán nem ritkák. ","shortLead":"Azt írják, a hasonló esetek egyáltalán nem ritkák. ","id":"20250111_ujraelesztes-mentok-emberek-kozony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"4daa247b-b669-4232-aa3e-6c0961373d53","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_ujraelesztes-mentok-emberek-kozony","timestamp":"2025. január. 11. 09:06","title":"Többen átléptek az újraélesztésre szoruló betegen, a mentők az emberek közönye miatt kongatják a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más egyszerűen feledésbe merül. Kanadai szakemberek több tízezer történet elemzése után megtalálták a választ.","shortLead":"Szinte megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy miért lesz egy történet sikeres, miért vált ki erős visszhangot, míg más...","id":"20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b114edf-9791-4666-b0c5-7a312eb16a41.jpg","index":0,"item":"fdd47399-aa53-483a-97e0-ae17e81b6e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_mitol-lesz-sikeres-konyv-film-tortenet-narrativa","timestamp":"2025. január. 11. 12:03","title":"Úgy néz ki, sikerült rájönni, mitől lesz sikeres egy könyv vagy egy film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azokat az igazolványokat keresték, amikkel megpróbálta megúszni, hogy megbüntessék a járdára parkolás miatt. ","shortLead":"Azokat az igazolványokat keresték, amikkel megpróbálta megúszni, hogy megbüntessék a járdára parkolás miatt. ","id":"20250112_Delhusa-Gjon-hazkutatas-rendor-igazolvany-tilosban-parkolt-kozokirat-hamisitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8.jpg","index":0,"item":"99488199-8c79-463e-b163-ac9fcc2f63bd","keywords":null,"link":"/elet/20250112_Delhusa-Gjon-hazkutatas-rendor-igazolvany-tilosban-parkolt-kozokirat-hamisitas","timestamp":"2025. január. 12. 19:54","title":"Házkutatást tartottak Delhusa Gjonnál a parkolási botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4536da-1fd3-44c4-a1cf-ddd367a3707d","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Új Primark-bolt nyitása egyelőre nincs tervben, bár vizsgálják a további növekedési lehetőségeket. Elárulták azt is, hogy mennyire keresnek más terméket a férfiak és a nők, kik költenek többet, és hogy szerintük mi különbözteti meg őket magyar vetélytársaiktól és hogy miért fontos az egyszerű vállfa. Emailben feltett kérdéseinkre a cég válaszolt.","shortLead":"Új Primark-bolt nyitása egyelőre nincs tervben, bár vizsgálják a további növekedési lehetőségeket. Elárulták azt is...","id":"20250112_Primark-magyarorszag-interju-kiskereskedelem-bolt-divat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb4536da-1fd3-44c4-a1cf-ddd367a3707d.jpg","index":0,"item":"fc700d1e-75aa-4550-adec-dd366b2c6693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Primark-magyarorszag-interju-kiskereskedelem-bolt-divat-ebx","timestamp":"2025. január. 12. 11:00","title":"Primark a HVG-nek: Meghaladta a várakozásainkat az első hét hónap Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d59f918-19e1-488e-9407-c0d05e34596e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az intézmény maga számolt be arról, hogy minden ECMO-ja foglalt, 1-2 éves kisgyerekeket kezelnek a gépeken, mindegyiküket több mint egy hete.","shortLead":"Az intézmény maga számolt be arról, hogy minden ECMO-ja foglalt, 1-2 éves kisgyerekeket kezelnek a gépeken...","id":"20250111_Heim-Pal-korhaz-extrem-minden-mutudon-kisgyerekeket-tartanak-eletben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d59f918-19e1-488e-9407-c0d05e34596e.jpg","index":0,"item":"eb971ed0-69a4-4cd1-84e5-292c8606b0e5","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Heim-Pal-korhaz-extrem-minden-mutudon-kisgyerekeket-tartanak-eletben","timestamp":"2025. január. 11. 08:08","title":"„Extrém és ritka” helyzet a Heim Pál-kórházban: minden műtüdőn kisgyerekeket tartanak életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Brassóba tartó vonat 110 perces késéssel indult el, miután lezajlott a helyszíni vizsgálat. A utasoknak azt javasolják, hogy visszatérítési igényeikkel forduljanak az ügyfélszolgálathoz.","shortLead":"A Brassóba tartó vonat 110 perces késéssel indult el, miután lezajlott a helyszíni vizsgálat. A utasoknak azt...","id":"20250112_MAV-110-perc-keses-vonat-Brasso-Corona-InterCity-tilosban-allt-meg-Keleti-palyaudvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44.jpg","index":0,"item":"e56e062d-6233-4872-9769-4eadd6a8284c","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_MAV-110-perc-keses-vonat-Brasso-Corona-InterCity-tilosban-allt-meg-Keleti-palyaudvar","timestamp":"2025. január. 12. 19:23","title":"A MÁV szerint nem műszaki hiba volt az oka, hogy tilos jelzésen ment át a vonat a Keleti pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Egyesült Államok magát a rendszert vette célba. ","shortLead":"Az Egyesült Államok magát a rendszert vette célba. ","id":"20250111_usa-rogan-szankciok-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/575246b4-1d1e-4545-aa13-a6a56ef6b952.jpg","index":0,"item":"6520f1ab-08ce-4d22-8885-15a498b6b32e","keywords":null,"link":"/360/20250111_usa-rogan-szankciok-szemle","timestamp":"2025. január. 11. 09:00","title":"Deutsche Welle: Rogán pellengérre állítása erőteljes figyelmeztetés Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]