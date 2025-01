Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül, hogy közben elveszítenénk identitásunkat? – ezeket a kérdéseket boncolgatja Ethan Mollick, a Wharton Egyetem oktatójának könyve. Szerkesztett részlet a Társintelligencia című kiadványból.","shortLead":"Mit jelent együtt gondolkodni és dolgozni az intelligens gépekkel? Miként használjuk ki ezt a potenciált anélkül...","id":"20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7.jpg","index":0,"item":"c3d7fc46-3756-4e24-89e1-bf7bb7249e71","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250111_Miert-lesznek-mindenkinek-almatlan-ejszakai-az-MI-miatt","timestamp":"2025. január. 11. 19:15","title":"Miért lesznek mindenkinek álmatlan éjszakái az MI miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c30223-d8c0-4ab4-b829-7624f3443bbc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az új év kezdete óta nem nőtt tovább a HMPV-fertőzöttek száma Magyarországon.","shortLead":"Az új év kezdete óta nem nőtt tovább a HMPV-fertőzöttek száma Magyarországon.","id":"20250111_Negy-magyarnal-mutattak-ki-a-HMPV-fertozest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07c30223-d8c0-4ab4-b829-7624f3443bbc.jpg","index":0,"item":"12ad834c-00f6-49ed-afc9-c972f8e39fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Negy-magyarnal-mutattak-ki-a-HMPV-fertozest","timestamp":"2025. január. 11. 17:55","title":"Négy magyarnál mutatták ki a HMPV-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58cd4202-f983-4c76-8c56-2c872180b2f8.jpg","index":0,"item":"1c4f7295-0888-4e13-b4bd-0b60becf6718","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-az-ember-aki-elvesztette-az-idot-vigszinhaz-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 12. 15:45","title":"Egy rejtélyes norvég szerző felettébb titokzatos művét láthatjuk a Vígszínház színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű lítium rejtőzik.","shortLead":"Kínai mérnökök a Tibeti-fennsíkon végeztek méréseket, és kiderült, van egy 2800 km hosszú öv, amiben óriási mennyiségű...","id":"20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"b3e462fa-3072-4bd3-86cb-abcd4529cd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_kina-litium-banyaszat-tibeti-fennsik","timestamp":"2025. január. 13. 10:03","title":"Annyi lítiumot találtak Kínában, amihez foghatót nagyon ritkán látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298b5b05-e0a4-4fd8-a08a-879c17c5317a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala megszólalt a 228 millió forintos szállásdíj HVG által feltárt ügyében.","shortLead":"Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatala megszólalt a 228 millió forintos szállásdíj HVG által feltárt ügyében.","id":"20250111_sulyok-tamas-olimpiai-utazas-228-millio-reakcio-sandor-palota-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/298b5b05-e0a4-4fd8-a08a-879c17c5317a.jpg","index":0,"item":"f054ad42-3fd4-4100-9a7a-46997b97f05e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_sulyok-tamas-olimpiai-utazas-228-millio-reakcio-sandor-palota-ebx","timestamp":"2025. január. 11. 18:36","title":"Sándor-palota: Az olimpiai foglalás már nem volt sem észszerűen lemondható, sem módosítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11b7413-dd98-4695-86ae-85a9c4ee5dcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Djimon Hounsou, az Amistad és a Véres gyémánt sztárja szerint rendszerszintű a rasszizmus Hollywoodban.","shortLead":"Djimon Hounsou, az Amistad és a Véres gyémánt sztárja szerint rendszerszintű a rasszizmus Hollywoodban.","id":"20250113_Djimon-Hounsou-nem-tud-megelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b11b7413-dd98-4695-86ae-85a9c4ee5dcb.jpg","index":0,"item":"5568e819-829e-46e9-9500-d0ece8d62111","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_Djimon-Hounsou-nem-tud-megelni","timestamp":"2025. január. 13. 10:39","title":"Dolgozott Spielberggel, DiCaprióval, van két Oscar-jelölése, játszott a Gladiátorban, mégsem tud megélni a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c04a2a4-7d8d-4002-8a0e-557a88362d4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút mindkét oldalán. További grandiózus fejlesztési tervekről is szót ejtett. A fővárosi Fidesz eközben a külkerületi budapestiek szószólója akar lenni.","shortLead":"A főpolgármester szerint elfogadták a BKK pályázatát, így megépíthetik a fizikailag is védett bicikliutakat a Nagykörút...","id":"20250111_nagykorut-zoldites-karacsony-gergely-bejelentes-fejlesztes-bkk-szentkiralyi-alexandra-fidesz-kulkeruletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c04a2a4-7d8d-4002-8a0e-557a88362d4b.jpg","index":0,"item":"b5701142-8abe-47fc-8af2-d0fb849b8cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_nagykorut-zoldites-karacsony-gergely-bejelentes-fejlesztes-bkk-szentkiralyi-alexandra-fidesz-kulkeruletek","timestamp":"2025. január. 11. 11:27","title":"Merész terveket ismertetett a Nagykörút zöldítésére Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c2bf2-c87b-4750-9d93-f406d7c6d565","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy kerthelyiségi, gázzal működő fűtőberendezés robbanhatott fel, a keletkezett lángok pedig az étterem épületére is átterjedtek.","shortLead":"Egy kerthelyiségi, gázzal működő fűtőberendezés robbanhatott fel, a keletkezett lángok pedig az étterem épületére is...","id":"20250112_Robbanas-tortent-egy-csehorszagi-etteremben-hatan-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/046c2bf2-c87b-4750-9d93-f406d7c6d565.jpg","index":0,"item":"ee52c3cf-fc59-4caa-9ced-c28e6a612d07","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Robbanas-tortent-egy-csehorszagi-etteremben-hatan-meghaltak","timestamp":"2025. január. 12. 12:16","title":"Robbanás történt egy csehországi étteremben, hatan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]