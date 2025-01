Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azokat az igazolványokat keresték, amikkel megpróbálta megúszni, hogy megbüntessék a járdára parkolás miatt. ","shortLead":"Azokat az igazolványokat keresték, amikkel megpróbálta megúszni, hogy megbüntessék a járdára parkolás miatt. ","id":"20250112_Delhusa-Gjon-hazkutatas-rendor-igazolvany-tilosban-parkolt-kozokirat-hamisitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8.jpg","index":0,"item":"99488199-8c79-463e-b163-ac9fcc2f63bd","keywords":null,"link":"/elet/20250112_Delhusa-Gjon-hazkutatas-rendor-igazolvany-tilosban-parkolt-kozokirat-hamisitas","timestamp":"2025. január. 12. 19:54","title":"Házkutatást tartottak Delhusa Gjonnál a parkolási botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","shortLead":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","id":"20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb.jpg","index":0,"item":"6d89174a-1931-4a07-8eb1-33d6663e1a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","timestamp":"2025. január. 12. 10:23","title":"Rózsaszín ragaccsal próbálják megfékezni a Los Angeles-i lángokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Spiegel szerint “bődületes sebességgel esik szét a világrend”. Ha Ausztriában Herbert Kickl lesz a kancellár, annak elsősorban a Kreml örül igazán, mert folytatódna Európa putyinizálódása, írja a Neue Zürcher Zeitung. Giorgia Meloni amerikai befolyásáról ír a Süddeutsche Zeitung. A Financial Times szerzője szerint a közösségi média nagy játékosai cseppet sem olyan erősek, mint amilyennek gondolják őket. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Spiegel szerint “bődületes sebességgel esik szét a világrend”. Ha Ausztriában Herbert Kickl lesz...","id":"20250113_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-oroszorszag-putyin-trump-hszi-csin-ping-x-meta-facebook-meloni-orban-fico","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"84b98b28-796c-43d0-801b-03f0c8990bc6","keywords":null,"link":"/360/20250113_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-oroszorszag-putyin-trump-hszi-csin-ping-x-meta-facebook-meloni-orban-fico","timestamp":"2025. január. 13. 10:30","title":"Spiegel-vélemény: Trump, Putyin és Hszi Csin-ping azon dolgozik, hogy birodalmakra osszák fel a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ffbd9c-9ac2-4270-b22a-b17d413c5626","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől viharos erejű szelet jósolnak a még mindig lángokban álló területre, ami nem segít a tűz megfékezésében. ","shortLead":"Hétfőtől viharos erejű szelet jósolnak a még mindig lángokban álló területre, ami nem segít a tűz megfékezésében. ","id":"20250112_Los-Angeles-tuztornado-video-tuzvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ffbd9c-9ac2-4270-b22a-b17d413c5626.jpg","index":0,"item":"0559da59-2c72-4a12-9d5d-d8c5436075de","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Los-Angeles-tuztornado-video-tuzvesz","timestamp":"2025. január. 12. 17:40","title":"Tűztornádót videóztak a Los Angeles-i apokalipszisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő ugyanazt az Elnöki Szabadság-érdemrendet kapta az USA leköszönő vezetőjétől, mint Soros és Messi.","shortLead":"A katolikus egyházfő ugyanazt az Elnöki Szabadság-érdemrendet kapta az USA leköszönő vezetőjétől, mint Soros és Messi.","id":"20250112_Ferenc-papat-is-kituntette-Joe-Biden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"f81611fd-04e3-4211-97e3-70223fe49064","keywords":null,"link":"/elet/20250112_Ferenc-papat-is-kituntette-Joe-Biden","timestamp":"2025. január. 12. 08:42","title":"Ferenc pápát is kitüntette Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","shortLead":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","id":"20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53.jpg","index":0,"item":"7cdb602b-eb65-4d93-b5b4-21e7e031582a","keywords":null,"link":"/elet/20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","timestamp":"2025. január. 13. 13:25","title":"A bosnyákok figyelnek legjobban a kézhigiéniára, a hollandok fele kézmosás nélkül távozik a mosdóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kihallgatásán állította: a felettesei nem beszéltek neki konkrét háborús szolgálatról.","shortLead":"Kihallgatásán állította: a felettesei nem beszéltek neki konkrét háborús szolgálatról.","id":"20250112_Az-egyik-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-azt-hitte-hogy-csak-kikepzesre-kuldik-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"4f2d8340-9fce-4c53-8306-301eb9188563","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Az-egyik-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-azt-hitte-hogy-csak-kikepzesre-kuldik-Oroszorszagba","timestamp":"2025. január. 12. 14:05","title":"Az egyik ukrán hadifogságba esett észak-koreai katona azt hitte, hogy csak kiképzésre küldik Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2820ec-73d0-48c0-9906-33d7ffe3b640","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több az olyan kutyatulajdonos, aki úgy érzi, számára mindenkinél fontosabb négylábú barátja. A háziállatok, közülük is elsősorban a kutyák szerepe néhány évtized alatt gyökeresen megváltozott, a tudósok szerint eljött a háziasítás új hulláma. Mit mond el a magyar kutyákról és gazdáikról az ELTE etológiai tanszék felmérése, és milyen típusú kutyák kerülhetnek többségbe néhány évtizeden belül?","shortLead":"Egyre több az olyan kutyatulajdonos, aki úgy érzi, számára mindenkinél fontosabb négylábú barátja. A háziállatok...","id":"20250112_hvg-negylabu-gyerek-kutya_valtozo_szerep-uj-haziasitasi-hullam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d2820ec-73d0-48c0-9906-33d7ffe3b640.jpg","index":0,"item":"26bba04a-c8f5-4a8b-b10f-10823cc3c6c1","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-negylabu-gyerek-kutya_valtozo_szerep-uj-haziasitasi-hullam","timestamp":"2025. január. 12. 15:30","title":"Minden irányba hajlítható, testmeleg plüssállat, ami eltűri, hogy szereted – hogyan lett a kutyából négylábú gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]