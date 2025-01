Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fontos változás lépett életbe.","shortLead":"Fontos változás lépett életbe.","id":"20250113_Nem-kell-tobbe-kinyomtatni-az-autosoknak-a-zoldkartyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a.jpg","index":0,"item":"9841c0e3-baca-44f0-b8be-6fbb7b0483b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Nem-kell-tobbe-kinyomtatni-az-autosoknak-a-zoldkartyat","timestamp":"2025. január. 13. 08:01","title":"Nem kell többé kinyomtatni az autósoknak a zöldkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","shortLead":"A városban elharapózó tüzeknek eddig kevesebb mint a harmadát tudták megfékezni a hatóságok.","id":"20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"d1647832-576c-4f28-8d5b-a9e6aeff8f81","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_los-angeles-tuz-aldozatok","timestamp":"2025. január. 13. 07:49","title":"Már 24 halálos áldozata van a Los Angeles-i tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150 ezer embert szólítottak fel a menekülésre.","shortLead":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150...","id":"20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2.jpg","index":0,"item":"f9714be4-28eb-4d26-9389-d0a1729ebf07","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","timestamp":"2025. január. 12. 15:54","title":"Tűzoltóknak öltözött fosztogatókat tartóztattak le Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fefaa7-8a76-4efc-9acd-11354872516f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Irány Burgasz! De a Larnakára tartó járatot is visszahozzák.","shortLead":"Irány Burgasz! De a Larnakára tartó járatot is visszahozzák.","id":"20250113_debrecen-burgasz-larnaka-repulojarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08fefaa7-8a76-4efc-9acd-11354872516f.jpg","index":0,"item":"37ba2e7d-2d1d-4263-9857-fec405af1e58","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_debrecen-burgasz-larnaka-repulojarat","timestamp":"2025. január. 13. 12:02","title":"Újraindul nyáron egy debreceni repülőjárat, elutazhatunk vele a Mol által kiszemelt bolgár olajfinomító városába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kivitelező nem volt hajlandó nyilatkozni.","shortLead":"A kivitelező nem volt hajlandó nyilatkozni.","id":"20250113_atlatszo-paks-ii-munkagodor-fal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6.jpg","index":0,"item":"9ef1ec77-34d2-41d6-8f86-40cbd77e2688","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_atlatszo-paks-ii-munkagodor-fal","timestamp":"2025. január. 13. 09:41","title":"Átlátszó: Elmozdulhatott a Paks II. munkagödör egyik fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a0e41e-360e-4389-8744-18c69ba1ea6a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"2014-ben az európai NATO-országok vezetői fogadalmat tettek, hogy tíz éven belül elkezdenek érdemben költeni a haderőikre. Az akkor vállalt legalább kétszázalékos GDP-aránytól még most is többen elmaradnak, miközben már készítik elő a még magasabb elvárást.","shortLead":"2014-ben az európai NATO-országok vezetői fogadalmat tettek, hogy tíz éven belül elkezdenek érdemben költeni...","id":"20250113_hvg-fegyverkezo-europa-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a0e41e-360e-4389-8744-18c69ba1ea6a.jpg","index":0,"item":"08abc385-f0e8-4a16-af1b-af8df181933e","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fegyverkezo-europa-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. január. 13. 12:00","title":"Európa most fizeti meg, hogy felvette a békeosztalékot, aztán pedig nem költött eleget honvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz kormányfő arra készül, hogy súgjon Donald Trumpnak, de az a baj velük, hogy ők csupán a saját érdekeiket nézik.","shortLead":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz...","id":"20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"d6850e74-4961-41cb-8561-0919447ad383","keywords":null,"link":"/360/20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","timestamp":"2025. január. 14. 06:51","title":"Nathalie Tocci: Jön Trump, és Európa széttöredezik, ahelyett, hogy összefogna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ffbd9c-9ac2-4270-b22a-b17d413c5626","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől viharos erejű szelet jósolnak a még mindig lángokban álló területre, ami nem segít a tűz megfékezésében. ","shortLead":"Hétfőtől viharos erejű szelet jósolnak a még mindig lángokban álló területre, ami nem segít a tűz megfékezésében. ","id":"20250112_Los-Angeles-tuztornado-video-tuzvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54ffbd9c-9ac2-4270-b22a-b17d413c5626.jpg","index":0,"item":"0559da59-2c72-4a12-9d5d-d8c5436075de","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Los-Angeles-tuztornado-video-tuzvesz","timestamp":"2025. január. 12. 17:40","title":"Tűztornádót videóztak a Los Angeles-i apokalipszisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]