[{"available":true,"c_guid":"3de4dfd4-a7b0-4562-a098-989b2f2f9d1c","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az elektromos kamionokat ígérő Nikola alapítója, Trevor Milton olyan meggyőzően túlozta el még semmit sem gyártó startupja eredményeit, hogy a Tesla potenciális riválisaként már a General Motors és a British Petrol is komoly üzletekbe kezdett vele. Cégét a Covid alatt tőzsdére vitte, ahol néhány hét alatt többre értékelték, mint a patinás Fordot. A lufi azonban hamar kipukkadt. Milton szerint viszont a Tesla és a GM csatájának áldozata lett, miközben ő csak jót akart. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Az elektromos kamionokat ígérő Nikola alapítója, Trevor Milton olyan meggyőzően túlozta el még semmit sem gyártó...","id":"20250114_trevor-milton-nikola-gm-bp-elektromos-kamion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de4dfd4-a7b0-4562-a098-989b2f2f9d1c.jpg","index":0,"item":"e7a0c820-bd04-485d-a4c0-5aa1129c9bfd","keywords":null,"link":"/360/20250114_trevor-milton-nikola-gm-bp-elektromos-kamion","timestamp":"2025. január. 14. 19:40","title":"Trevor Milton, a csaló, aki tövig nyomta az elektromos kamion nem létező gázpedálját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766a3d73-a788-4723-a613-73d03bff982f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump felesége azt is megosztotta: nem mindenben értenek egyet, de ez így van rendben. ","shortLead":"Donald Trump felesége azt is megosztotta: nem mindenben értenek egyet, de ez így van rendben. ","id":"20250113_Melania-Trump-megis-bekoltozik-a-Feher-Hazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/766a3d73-a788-4723-a613-73d03bff982f.jpg","index":0,"item":"dd743252-7ab6-4701-b514-ab87440c5f89","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Melania-Trump-megis-bekoltozik-a-Feher-Hazba","timestamp":"2025. január. 13. 19:11","title":"Melania Trump mégis beköltözik a Fehér Házba, már össze is pakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","shortLead":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","id":"20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"7d0a49bf-2735-4aa7-8386-5a4570a54595","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 12:12","title":"Elhunyt férfit találtak a Gubacsi úton, villamos gázolhatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz kormányfő arra készül, hogy súgjon Donald Trumpnak, de az a baj velük, hogy ők csupán a saját érdekeiket nézik.","shortLead":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója a Guardianben azt írja, szerinte Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz...","id":"20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/346bfcf3-6329-42e7-a634-2e0dbf765cd9.jpg","index":0,"item":"d6850e74-4961-41cb-8561-0919447ad383","keywords":null,"link":"/360/20250114_Nathalie-Tocci-Guardian-Trump-nacionalizmus-Europa","timestamp":"2025. január. 14. 06:51","title":"Nathalie Tocci: Jön Trump, és Európa széttöredezik, ahelyett, hogy összefogna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett az elővárosi vonalakon lehet csúszás a menetrendben.","shortLead":"Egyebek mellett az elővárosi vonalakon lehet csúszás a menetrendben.","id":"20250115_Esett-a-ho-a-MAV-nal-kesesekre-figyelmeztetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3686fe3a-f013-40eb-a0af-e0427a36872d.jpg","index":0,"item":"d4a859be-8760-4ec7-8608-55fdf67a52d5","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Esett-a-ho-a-MAV-nal-kesesekre-figyelmeztetnek","timestamp":"2025. január. 15. 09:14","title":"Hideg volt, esett a hó, a MÁV-nál késésekre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","shortLead":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","id":"20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958.jpg","index":0,"item":"6094404d-4601-439e-8923-d076bfedd175","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","timestamp":"2025. január. 13. 22:05","title":"Meghosszabbították a barnaszén- és lignitbányászat két miniszteri biztosának a megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88614bb-17af-4d3b-be22-82d0ca139eeb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Noha Németország szerint már nem feltétlenül indokolt a menekültstátusz, a szír külügy szerint jobban élnek és nagyobb biztonságban vannak ott az emberek.","shortLead":"Noha Németország szerint már nem feltétlenül indokolt a menekültstátusz, a szír külügy szerint jobban élnek és nagyobb...","id":"20250115_Nem-kell-sietni-a-hazateressel-uzeni-a-szir-kulugyminiszter-nemetorszagi-honfitarsainak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c88614bb-17af-4d3b-be22-82d0ca139eeb.jpg","index":0,"item":"b40b3f1f-e030-4594-960c-af5f066e63c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Nem-kell-sietni-a-hazateressel-uzeni-a-szir-kulugyminiszter-nemetorszagi-honfitarsainak","timestamp":"2025. január. 15. 13:20","title":"Nem kell sietni a hazatéréssel – üzeni a szír külügyminiszter németországi honfitársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Teljesen egyedi módon próbálnak új kollégát toborozni az önkéntes tűzoltók.","shortLead":"Teljesen egyedi módon próbálnak új kollégát toborozni az önkéntes tűzoltók.","id":"20250114_allashirdetes-zsambeki-onkentes-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"013335ca-d678-4a8d-9d2c-cc585662fc5e","keywords":null,"link":"/elet/20250114_allashirdetes-zsambeki-onkentes-tuzoltok","timestamp":"2025. január. 14. 13:57","title":"Stabil létrák és 6 ezer köbcentis céges autó – az év álláshirdetését adták fel a zsámbéki önkéntes tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]