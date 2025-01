Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d286b7d-dcb6-4d0f-b2c4-ee113274b5c5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint ötödével csökkent az épületek építésének mennyisége, a megkötött új szerződések volumene is a felére esett vissza, ami 2025-re sem ígér túl sok jót.","shortLead":"Több mint ötödével csökkent az épületek építésének mennyisége, a megkötött új szerződések volumene is a felére esett...","id":"20250115_ksh-epitoipar-2024-november","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d286b7d-dcb6-4d0f-b2c4-ee113274b5c5.jpg","index":0,"item":"31355d4d-a642-4784-a337-7c0beaa79630","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_ksh-epitoipar-2024-november","timestamp":"2025. január. 15. 08:30","title":"Még a rémes 2023-as adatokhoz képest is visszaesett az építőipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vevők nyomására be kellett vezetniük a hawaii pizzát, így oldották meg.","shortLead":"A vevők nyomására be kellett vezetniük a hawaii pizzát, így oldották meg.","id":"20250114_ananasz-hawaii-pizza-elrettentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/815df8ad-c9ac-4a48-9869-72b948e6401b.jpg","index":0,"item":"86b8aa61-3557-42e6-acec-b7a75c5e5bad","keywords":null,"link":"/elet/20250114_ananasz-hawaii-pizza-elrettentes","timestamp":"2025. január. 14. 11:21","title":"Száz fontot számol fel egy brit vendéglő, ha valaki ananászt kér a pizzájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac13f5da-5851-4c00-a246-b56cd653ee58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jun Szogjol még mindig törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárást.","shortLead":"Jun Szogjol még mindig törvénytelennek tartja az ellene folyó eljárást.","id":"20250115_Orizetbe-vettek-a-lazadassal-vadolt-posztjarol-felfuggesztett-del-koreai-elnokot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac13f5da-5851-4c00-a246-b56cd653ee58.jpg","index":0,"item":"5af0f4dd-dcb5-4ad0-8910-a6753a76a2dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Orizetbe-vettek-a-lazadassal-vadolt-posztjarol-felfuggesztett-del-koreai-elnokot","timestamp":"2025. január. 15. 05:39","title":"Őrizetbe vették a lázadással vádolt, posztjáról felfüggesztett dél-koreai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyi népszavazást tartana Hódmezővásárhelyen a város egykori fideszes polgármesterének szobráról Márki-Zay Péter. A jelenlegi városvezető szerint sokan nem szerették Rapcsákot, míg másoknak maga a szobor nem tetszik. A lépés sok millióba kerülne az önkormányzatnak.","shortLead":"Helyi népszavazást tartana Hódmezővásárhelyen a város egykori fideszes polgármesterének szobráról Márki-Zay Péter...","id":"20250114_marki-zay-rapcsak-szobor-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4706d7c7-7fc1-46f6-bf4c-2d35d27d04c9.jpg","index":0,"item":"52f2330a-727b-48a4-9ebd-3dc408fa3e16","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_marki-zay-rapcsak-szobor-nepszavazas","timestamp":"2025. január. 14. 11:17","title":"Népszavazást tartana Márki-Zay a hódmezővásárhelyi Rapcsák-szoborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bb7f46-7005-43b3-b981-cca928c6c3be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez 16,5 millió forint per kopf volt.","shortLead":"Ez 16,5 millió forint per kopf volt.","id":"20250113_GKI-Felcsuton-kepzodott-az-egy-lakosra-juto-legtobb-netto-tokejovedelem-2023-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bb7f46-7005-43b3-b981-cca928c6c3be.jpg","index":0,"item":"8d5b5e41-0fac-449b-a4cc-b862889e4b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_GKI-Felcsuton-kepzodott-az-egy-lakosra-juto-legtobb-netto-tokejovedelem-2023-ban","timestamp":"2025. január. 14. 06:15","title":"GKI: Felcsúton képződött az egy lakosra jutó legtöbb nettó tőkejövedelem 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter szerint hasonló Grönland helyzete, mint amikor ők meghallgatták a Krím, a Donyec-medence és Novorosszija lakóit.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter szerint hasonló Grönland helyzete, mint amikor ők meghallgatták a Krím, a Donyec-medence és...","id":"20250114_lavrov-gronland-ukrajna-krim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92.jpg","index":0,"item":"2b090c39-1806-4b57-b9f0-ce6fdc9daf6a","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_lavrov-gronland-ukrajna-krim","timestamp":"2025. január. 14. 14:20","title":"Lavrov: Meg kell hallgatni a grönlandiakat, ahogy mi is tettük Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","shortLead":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","id":"20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"467aa19d-1c12-44ee-9547-392016ab9e23","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 14. 11:29","title":"Amputált lábakat loptak egy bukaresti kórházból, az egyiket a Dacia sugárúton találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is beszélt.","shortLead":"Ezúttal nem betegként, hanem látogatóként érkezett, személyesen mondott köszönetet a dolgozóknak, és rákbetegekkel is...","id":"20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa4cabed-daa2-4076-8d31-ef71bf5dc45f.jpg","index":0,"item":"70c4beaf-9f36-49fe-86e6-eebf7c999417","keywords":null,"link":"/elet/20250114_katalin-hercegne-korhazi-latogatas-rakkezeles","timestamp":"2025. január. 14. 14:16","title":"Katalin hercegné visszatért a kórházba, ahol kezelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]