[{"available":true,"c_guid":"f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Izrael és a Hamász között szerdán megköttetett tűzszünet 42 napos lesz.","shortLead":"Az Izrael és a Hamász között szerdán megköttetett tűzszünet 42 napos lesz.","id":"20250116_izrael-hamasz-tuzszunet-tuszok-elengedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b.jpg","index":0,"item":"cce43e9f-c4f8-47b3-bd28-87e22a4a8c0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-tuzszunet-tuszok-elengedese","timestamp":"2025. január. 16. 05:38","title":"Megerősítette a katari miniszterelnök, hogy elenged 33 izraeli túszt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot vezetnek be.","shortLead":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot...","id":"20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c.jpg","index":0,"item":"49c72181-2899-467a-ba74-8f76a023181e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","timestamp":"2025. január. 15. 17:54","title":"A Fidesz visszalépett főpolgármester-jelöltjével állapodott meg a kormány arról, hogy mi legyen a lomtalanítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee821199-1ea8-43f0-8ae4-c5118dd3a4bb","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Továbbra is a dzsihadista terroristák jelentik a legnagyobb veszélyt az EU-ban, bár a szeparatisták sokkal aktívabbak – derült ki az Europol jelentéséből. A terroristák változatlanul komolyan veszik, hogy „a Google a barátod”.","shortLead":"Továbbra is a dzsihadista terroristák jelentik a legnagyobb veszélyt az EU-ban, bár a szeparatisták sokkal aktívabbak –...","id":"20250116_terrorizmus_europa_parlament_europol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee821199-1ea8-43f0-8ae4-c5118dd3a4bb.jpg","index":0,"item":"d5b10218-a873-48e3-9820-cd67993b3ca0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250116_terrorizmus_europa_parlament_europol","timestamp":"2025. január. 16. 16:55","title":"Szia, uram, 3D-s nyomtatott fegyver érdekel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének azért volt szüksége a pénzre, hogy Tesla-gyárat építsen Magyarországon. ","id":"20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bdf5e-b95d-4a98-92c0-365095bd32e2.jpg","index":0,"item":"91f4eb97-6dd0-470d-8e3b-8f9f3a08f80f","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Szazezreket-utalt-a-balmazujvarosi-no-egy-csalonak-mert-Elon-Musknak-hitte","timestamp":"2025. január. 16. 19:18","title":"Százezreket utalt a balmazújvárosi nő egy csalónak, aki Elon Musknak adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0f9372-827e-43cb-9c14-3291c0f558fc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kuka és egy parkoló autó bánta a hirtelen jött ötletet. ","shortLead":"Egy kuka és egy parkoló autó bánta a hirtelen jött ötletet. ","id":"20250116_felebredt-utas-behuzta-a-kezifeket-videoval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a0f9372-827e-43cb-9c14-3291c0f558fc.jpg","index":0,"item":"1d165ccd-7083-4470-87ab-14d15b157c48","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_felebredt-utas-behuzta-a-kezifeket-videoval","timestamp":"2025. január. 16. 10:58","title":"Menet közben rántotta be a kéziféket a felriadó részeg utas, mindent összetörtek az autóval – videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy szankciósértés szerte a világon egy bank ellehetetlenülését okozhatja – akár Szingapúrban, ahol azt sem tudják, hogy létezik Rogán Antal nevű ember. A szankciók betartatásáért felelős intézmények, mint nálunk az MNB, az ország egész pénzügyi rendszerét veszélyeztetik külföldön, ha nem lépnek úgy, ahogy kell.","shortLead":"Egy szankciósértés szerte a világon egy bank ellehetetlenülését okozhatja – akár Szingapúrban, ahol azt sem tudják...","id":"20250115_hvg-rogan-amerikai-szankciok-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf.jpg","index":0,"item":"71a63150-f8ff-4f92-8feb-2dd85ef9a6f0","keywords":null,"link":"/360/20250115_hvg-rogan-amerikai-szankciok-bankok","timestamp":"2025. január. 15. 07:25","title":"„Nem fogadják a fizetését vagy a találmánya díját” – Rogán és üzletfelei számláit akár meg is szüntethetik a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárszerző a vádakat tagadva azt írta: messze nem tökéletes ember, de soha senkivel nem volt beleegyezés nélküli szexuális kapcsolatban.","shortLead":"A sztárszerző a vádakat tagadva azt írta: messze nem tökéletes ember, de soha senkivel nem volt beleegyezés nélküli...","id":"20250115_neil-gaiman-szexualis-visszaeles-eroszak-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da.jpg","index":0,"item":"4bdd6b4f-c76d-4aca-9a98-1c0df26e2667","keywords":null,"link":"/kultura/20250115_neil-gaiman-szexualis-visszaeles-eroszak-vad","timestamp":"2025. január. 15. 08:34","title":"Nyolc nő vádolja szexuális visszaéléssel Neil Gaimant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0dc667-fb10-4503-9c2b-9d55a75a7f7b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Honor új csúcstelefonja hardveresen csak kicsit, szoftveresen azonban sokat fejlődött – a Magic7 Pro elsősorban a mindent átszövő mesterséges intelligenciáról szól. ","shortLead":"A Honor új csúcstelefonja hardveresen csak kicsit, szoftveresen azonban sokat fejlődött – a Magic7 Pro elsősorban...","id":"20250115_honor-magic7-pro-csucstelefon-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0dc667-fb10-4503-9c2b-9d55a75a7f7b.jpg","index":0,"item":"4b309e34-5d55-4006-b332-336388946cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_honor-magic7-pro-csucstelefon-megjelenes","timestamp":"2025. január. 15. 11:00","title":"A legerősebb processzorral és 200 megapixeles kamerával jön a Honor Magic7 Pro, kiderült a magyar ára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]