Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","id":"20250114_robbanas-tuz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d.jpg","index":0,"item":"55369b84-55be-40f0-ab63-64d3961624ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_robbanas-tuz-budapest","timestamp":"2025. január. 14. 10:48","title":"Robbanás után kigyulladt egy ház Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ünnepségek zajlanak Gázában.","shortLead":"Ünnepségek zajlanak Gázában.","id":"20250115_Izrael-es-a-Hamasz-tuzszunetet-kotott-Gazaban-tuszokat-is-szabadon-engednek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b.jpg","index":0,"item":"67d12f2f-460c-4f83-bd60-1acb76a37996","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Izrael-es-a-Hamasz-tuzszunetet-kotott-Gazaban-tuszokat-is-szabadon-engednek-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 18:51","title":"Izrael és a Hamász megkötötte a tűzszünetet Gázában, túszokat is szabadon engednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok helyen még a 10 százalékos emelés sem fog teljesülni.","shortLead":"A Portfolio körképe szerint kifejezetten alacsony béremelési ajánlatokkal kezdik a bértárgyalásokat a vállalatok, sok...","id":"20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"138d8bcd-59dd-4a15-8db3-a4af2c8d2f5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Keseruen-csalodhat-aki-nagy-beremelesre-szamit-iden","timestamp":"2025. január. 15. 09:33","title":"Keserűen csalódhat, aki nagy béremelésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","shortLead":"A román autógyártás három éve döntögeti saját rekordjait. A magyar autóipar visszaesik.","id":"20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/810818d4-d2b3-496b-a78e-e1853f6516f2.jpg","index":0,"item":"884c0f48-dec7-4831-afc3-36b2893b158b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Mikozben-Nagy-Marton-Nemetorszagra-mutogat-a-roman-autogyartas-rekordot-dontott","timestamp":"2025. január. 16. 08:35","title":"Miközben Nagy Márton Németországra mutogat a román autógyártás rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","shortLead":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","id":"20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"9990a4a1-11c8-41ae-bb19-a063b7d8694f","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","timestamp":"2025. január. 15. 20:41","title":"Putyin azt fogja követelni a Trumppal folytatott tárgyalásokon, hogy Ukrajna soha ne csatlakozzon a NATO-hoz – állítja a Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","shortLead":"Menekülés közben szórta el a tolvaj a zsákmányt.","id":"20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc20ea45-ee92-4fd6-b6f7-7e6467a39c09.jpg","index":0,"item":"467aa19d-1c12-44ee-9547-392016ab9e23","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_amputalt-labak-lopas-bukaresti-korhaz","timestamp":"2025. január. 14. 11:29","title":"Amputált lábakat loptak egy bukaresti kórházból, az egyiket a Dacia sugárúton találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c9a8ae-f64e-42a6-b76a-7c42a9f1b73f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Állítólag Izrael is hajlik arra, hogy rábólintson.","shortLead":"Állítólag Izrael is hajlik arra, hogy rábólintson.","id":"20250114_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-tervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c9a8ae-f64e-42a6-b76a-7c42a9f1b73f.jpg","index":0,"item":"019e12db-0b36-4d3a-b6f9-78ee0705b5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszuneti-megallapodas-tervezet","timestamp":"2025. január. 14. 14:45","title":"Elfogadta a Hamász a gázai tűzszüneti megállapodás tervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban, hogy milyen gyenge a forint. A friss inflációs szám az elemzők szerint azt a kockázatot is magában hordozza, hogy 2025-ben az eddig vártnál nagyobb lesz az áremelkedés.","shortLead":"Ami rossz hírt novemberben még megúsztunk, az decemberre már elért minket: most már nagyon látszik az árakban...","id":"20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"b84e26b0-cb42-45ca-a1e0-7168ca15054a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Elemzok-inflacio-dragulas-arak","timestamp":"2025. január. 14. 10:06","title":"Elemzők az inflációról: Pont az drágul nagyon, ami a legjobban fáj az átlagembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]