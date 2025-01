Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","shortLead":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","id":"20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c.jpg","index":0,"item":"9442f2d5-441d-49e3-a010-ba97cc2a9057","keywords":null,"link":"/elet/20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","timestamp":"2025. január. 15. 11:03","title":"Előrejelzés: kitart a gyenge havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","shortLead":"Az első szlovákiai gyártású Opel háromféle hajtáslánccal érhető el.","id":"20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1a177c5-cbd6-49d2-8392-0225f27c6756.jpg","index":0,"item":"e56f55bc-6757-4879-b43b-ac30aa7b7252","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_bearaztak-a-vadonatuj-opel-fronterat","timestamp":"2025. január. 16. 06:41","title":"Beárazták a vadonatúj Opel Fronterát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai övezetben.","shortLead":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai...","id":"20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"ea3f12cb-93a8-44a7-88b6-2202ccf2ee35","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Netanjahu szerint a Hamász el akar állni a tűzszüneti megállapodás több elemétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnökének állítása szerint 95 százalék arra voksolt, hogy ne mondjon le mandátumáról.","shortLead":"A Tisza Párt elnökének állítása szerint 95 százalék arra voksolt, hogy ne mondjon le mandátumáról.","id":"20250115_65-ezren-szavaztak-arrol-hogy-Magyar-Peter-folytassa-e-europai-parlamenti-munkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"5e4d7f68-4015-40c0-b2f9-6805a2ba98fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_65-ezren-szavaztak-arrol-hogy-Magyar-Peter-folytassa-e-europai-parlamenti-munkajat","timestamp":"2025. január. 15. 13:06","title":"65 ezer szavazat után kiderült: Magyar Péter folytatja európai parlamenti munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtású új autók világpiaca virágzott 2024-ben, Európában azonban lassult.","shortLead":"A plug-in hibrid és tisztán elektromos hajtású új autók világpiaca virágzott 2024-ben, Európában azonban lassult.","id":"20250116_tarolnak-a-konnektoros-autok-leszamitva-europat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7f2b646-58d7-4c76-894c-3a9c45d0ad8b.jpg","index":0,"item":"329e8516-1895-4d35-9e8b-a50e6b98b222","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_tarolnak-a-konnektoros-autok-leszamitva-europat","timestamp":"2025. január. 16. 08:41","title":"Tarolnak a konnektoros autók, leszámítva Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok körében. Ennek része lehet napelemek telepítése ugyanúgy, mint az elektromos flotta alkalmazása vagy a töltőtelepítés. Radó Edinával, az E.ON e-mobilitási üzletfejlesztési szakértőjével beszélgettünk.","shortLead":"Magyarországon a zöld átállás, bár lassabb ütemben halad, egyre inkább valós gazdasági szükségletté válik a vállalatok...","id":"20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b181c0a-9aa2-4427-a439-c2b350aa3f6e.jpg","index":0,"item":"65d78c5e-fe4b-439f-b9a7-0011e630c96c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250115_egyetlen-dizelauto-lecserelese-is-jelentos-eon-toltes","timestamp":"2025. január. 16. 15:30","title":"Már egyetlen dízelautó lecserélése is jelentős lépés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dán kutatók szerint a székletmikrobióta transzplantáció (FMT) segíthet a cukorbetegeknek abban, hogy enyhüljenek a gyomor-bélrendszeri panaszaik.","shortLead":"Dán kutatók szerint a székletmikrobióta transzplantáció (FMT) segíthet a cukorbetegeknek abban, hogy enyhüljenek...","id":"20250115_szeklettranszplantacio-mikrobiom-1-es-tipusu-cukorbetegseg-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2.jpg","index":0,"item":"0c7c4145-9e49-4876-b7c1-8b2ae9fb4be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250115_szeklettranszplantacio-mikrobiom-1-es-tipusu-cukorbetegseg-kezelese","timestamp":"2025. január. 15. 20:03","title":"Szájon át bevehető székletkapszula segíthet a cukorbetegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63040379-1d90-431b-b495-f18c0d800e8c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak orosz, hanem kínai cégekre is büntetőintézkedést vetett ki az amerikai kormányzat.","shortLead":"Nemcsak orosz, hanem kínai cégekre is büntetőintézkedést vetett ki az amerikai kormányzat.","id":"20250115_szankcio-usa-orosz-vedelmi-energetikai-agazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63040379-1d90-431b-b495-f18c0d800e8c.jpg","index":0,"item":"141be7af-f44a-4e38-9478-a75178facbbf","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_szankcio-usa-orosz-vedelmi-energetikai-agazat","timestamp":"2025. január. 15. 21:18","title":"Szankciókat vetett ki az USA az orosz védelmi és energetikai ágazat több száz szereplőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]