[{"available":true,"c_guid":"2cd8fef7-a552-4bd3-a23a-17565ac68f3a","c_author":"Tornyos Kata","category":"gazdasag","description":"Sorok állnak a kormányhivataloknál az Ügyfélkapu majdnem húszéves pályafutásának utolsó napján. Aki nem szeretné kizárni magát az elektronikus ügyintézésből, annak vagy az Ügyfélkapu+-ra kell regisztrálnia, vagy a DÁP-alkalmazást letöltenie, ugyanis január 16-tól megszűnik a hagyományos Ügyfélkapu. ","shortLead":"Sorok állnak a kormányhivataloknál az Ügyfélkapu majdnem húszéves pályafutásának utolsó napján. Aki nem szeretné...","id":"20250115_Ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-tapasztalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd8fef7-a552-4bd3-a23a-17565ac68f3a.jpg","index":0,"item":"2c644337-b546-44da-9893-641a0724fc35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-tapasztalatok","timestamp":"2025. január. 15. 14:57","title":"„81 évesen, butatelefonnal ennyire vagyok képes” – utolsó hívás az Ügyfélkapuhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai övezetben.","shortLead":"A palesztin szervezet visszautasította az izraeli miniszterelnök vádjait. Közben továbbra is harcok dúlnak a Gázai...","id":"20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"ea3f12cb-93a8-44a7-88b6-2202ccf2ee35","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-netanjahu","timestamp":"2025. január. 16. 11:27","title":"Netanjahu szerint a Hamász el akar állni a tűzszüneti megállapodás több elemétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cdfaa8-47cc-4965-8ae4-6decdc19ca4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lang Ádám két és fél évre írt alá.","shortLead":"Lang Ádám két és fél évre írt alá.","id":"20250117_labdarugas-lang-adam-atigazolas-ciprus-omonia-nicosia-debrecen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cdfaa8-47cc-4965-8ae4-6decdc19ca4f.jpg","index":0,"item":"f1b94cf3-3fc9-42cf-8422-7d9134039d77","keywords":null,"link":"/sport/20250117_labdarugas-lang-adam-atigazolas-ciprus-omonia-nicosia-debrecen","timestamp":"2025. január. 17. 11:04","title":"Ciprusról a Debrecenhez igazolt a válogatott korábbi alapembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Izrael és a Hamász között szerdán megköttetett tűzszünet 42 napos lesz.","shortLead":"Az Izrael és a Hamász között szerdán megköttetett tűzszünet 42 napos lesz.","id":"20250116_izrael-hamasz-tuzszunet-tuszok-elengedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b.jpg","index":0,"item":"cce43e9f-c4f8-47b3-bd28-87e22a4a8c0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-tuzszunet-tuszok-elengedese","timestamp":"2025. január. 16. 05:38","title":"Megerősítette a katari miniszterelnök, hogy elenged 33 izraeli túszt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta Magyarország középtávú költségvetési-strukturális tervét, miután a kormány ígéretet tett, hogy a költségvetési hiányt GDP arányosan 2025-ben 3,7 százalékra, 2026-ban 2,9 százalékra csökkenti, az államadósságot pedig fokozatosan 70 százalék alá mérsékli.","shortLead":"Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta Magyarország középtávú költségvetési-strukturális tervét, miután a kormány...","id":"20250116_A-kormany-a-koltsegvetesi-hiany-es-az-allamadossag-csokkenteset-igerte-az-unionak-igy-atment-a-kozeptavu-koltsegvetesi-terve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"d35a4e67-68be-4f24-a6cb-77119b13b3a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_A-kormany-a-koltsegvetesi-hiany-es-az-allamadossag-csokkenteset-igerte-az-unionak-igy-atment-a-kozeptavu-koltsegvetesi-terve","timestamp":"2025. január. 16. 19:58","title":"A kormány a költségvetési hiány és az államadósság csökkentését ígérte az uniónak, így átment a középtávú költségvetési terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az éjjel történt gázolás ügyében büntetőeljárást indított a rendőrség.","shortLead":"Az éjjel történt gázolás ügyében büntetőeljárást indított a rendőrség.","id":"20250115_halalos-gazolas-villamos-IX-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"53129468-1e30-4f35-8e4d-1624a5e23d39","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_halalos-gazolas-villamos-IX-kerulet","timestamp":"2025. január. 15. 17:45","title":"A síneken ülhetett a férfi, akit halálra gázolt a villamos a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; ebben a cikkünkben arról lesz szó, hogy miként zajlott a kényszerűnek tűnő digitális átalakulás, amely nemcsak a munkaerőpiacra, a cégekre volt súlyos hatással, hanem a mentális állapotunkra is. Miért nem teljesen egyértelmű még ma sem a home office megítélése, hogyan változtak meg az elvárt vezetői és munkavállalói kompetenciák, és mi az a VUCA/BANI-világ, amelyben élünk? Szakértőket kérdeztünk.","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623.jpg","index":0,"item":"612e49fc-058b-4c15-87f1-fe6fdc763026","keywords":null,"link":"/360/20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","timestamp":"2025. január. 15. 14:45","title":"Technostressz, kiégés, home office – áldjuk vagy átkozzuk a Covidot azért, amivé a munkahelyek váltak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","shortLead":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","id":"20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278.jpg","index":0,"item":"926997db-931f-4f49-af1d-4b0a77833d7f","keywords":null,"link":"/elet/20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","timestamp":"2025. január. 15. 14:37","title":"Mindent elveszített a lángokban, de a jegygyűrűjét megtalálta egy tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]