[{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","shortLead":"A miniszter szerint túlteljesítettük a tervet, mivel 15 százalékot vállaltunk, de 3,1 százalék lett belőle.","id":"20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"8a400a67-5ef4-451b-a7a8-550fc4e04683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_navracsics-unios-atlag-egyajanlatos-tenderek-aranya","timestamp":"2025. január. 15. 14:51","title":"Navracsics bejelentette, hogy uniós átlag alá csökkent az egyajánlatos tenderek aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","shortLead":"Húsz éve nem emelték a vizsga alapdíját, most bepótolták. ","id":"20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11547f45-9058-4caa-891f-7d6e464861f3.jpg","index":0,"item":"1d2346de-39fb-4970-980a-5f0c452a652e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_50-ezer-forint-lesz-a-muszaki-vizsga-februartol","timestamp":"2025. január. 16. 09:34","title":"50 ezer forint lesz a műszaki vizsga februártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d530e70-19bc-402e-8210-ecb8534437f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fischer Mihályt február 10-ig mindenféle sporttal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották, azt követően pedig csak felnőttekkel foglalkozhat.","shortLead":"Fischer Mihályt február 10-ig mindenféle sporttal kapcsolatos tevékenységtől eltiltották, azt követően pedig csak...","id":"20250116_mtk-karateedzo-pofon-abuzus-edzes-fegyelmi-vetseg-eltiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d530e70-19bc-402e-8210-ecb8534437f4.jpg","index":0,"item":"d9815eb0-99b8-4c47-923c-d36f31257498","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_mtk-karateedzo-pofon-abuzus-edzes-fegyelmi-vetseg-eltiltas","timestamp":"2025. január. 16. 06:38","title":"Fél évig nem dolgozhat korosztályos sportolókkal a MTK karateedzője, aki pofon vágta egy tanítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620206a6-1c12-4943-a684-69423a3ae229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"14, 11 és 15 évesek. ","shortLead":"14, 11 és 15 évesek. ","id":"20250116_Eltunt-harom-fiu-Szigetszentmikloson-a-rendorseg-a-lakossag-segitseget-keri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/620206a6-1c12-4943-a684-69423a3ae229.jpg","index":0,"item":"0f172e5c-78f2-4d51-b2ee-e79690a60100","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Eltunt-harom-fiu-Szigetszentmikloson-a-rendorseg-a-lakossag-segitseget-keri","timestamp":"2025. január. 16. 18:49","title":"Eltűnt három fiú Szigetszentmiklóson, a rendőrség a lakosság segítségét kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a91be5-ddf2-4a61-899c-e687e9cb3a44","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Közel 40 millió forintba került. ","shortLead":"Közel 40 millió forintba került. ","id":"20250116_Lazar-Janos-foldet-vett-a-batidai-kastely-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37a91be5-ddf2-4a61-899c-e687e9cb3a44.jpg","index":0,"item":"8fb3e3c3-4af2-4811-891c-1c4164dea1b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Lazar-Janos-foldet-vett-a-batidai-kastely-mellett","timestamp":"2025. január. 16. 20:05","title":"Lázár János földet vett a batidai kastély mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","shortLead":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","id":"20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"9990a4a1-11c8-41ae-bb19-a063b7d8694f","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","timestamp":"2025. január. 15. 20:41","title":"Putyin azt fogja követelni a Trumppal folytatott tárgyalásokon, hogy Ukrajna soha ne csatlakozzon a NATO-hoz – állítja a Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8963da94-4d10-4147-ba19-3ea973634415","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 72 éves férfi Kalinyingrádban akarta a megszerzett információkat átadni az orosz hírszerzés egyik ügynökének.","shortLead":"A 72 éves férfi Kalinyingrádban akarta a megszerzett információkat átadni az orosz hírszerzés egyik ügynökének.","id":"20250115_Volt-szovjet-tiszt-kemkedett-Lettorszagban-nyolc-evet-kapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8963da94-4d10-4147-ba19-3ea973634415.jpg","index":0,"item":"76ca8b29-fc4f-4f71-accf-ab026dde3b59","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Volt-szovjet-tiszt-kemkedett-Lettorszagban-nyolc-evet-kapott","timestamp":"2025. január. 15. 21:56","title":"Volt szovjet tiszt kémkedett Lettországban, nyolc évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]