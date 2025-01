Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyhangú döntést hozott a testület.","shortLead":"Egyhangú döntést hozott a testület.","id":"20250117_amerikai-legfelsobb-birosag-tiktok-torveny-eladas-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"70437c68-1c8e-49bf-a413-6cad25fdc334","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_amerikai-legfelsobb-birosag-tiktok-torveny-eladas-betiltas","timestamp":"2025. január. 17. 17:13","title":"Döntött az amerikai legfelsőbb bíróság: el kell adni a TikTokot, vagy betiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add53701-5727-4b6a-80b1-23831cbb3c1e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindketten büntetett előéletűek.","shortLead":"Mindketten büntetett előéletűek.","id":"20250117_ugyeszseg-vademeles-verekedes-blaha-lujza-ter-aluljaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/add53701-5727-4b6a-80b1-23831cbb3c1e.jpg","index":0,"item":"b0c2a80a-c4a3-4c1e-9481-5eabd5577e52","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyeszseg-vademeles-verekedes-blaha-lujza-ter-aluljaro","timestamp":"2025. január. 17. 10:11","title":"Agyba-főbe verte egymást két férfi a Blaha Lujza téri aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","shortLead":"A pénzzel magyar cégek kirgizisztáni piacra lépését tervezik támogatni.","id":"20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a96c31d-a212-4ed2-bea2-d7e520b374ac.jpg","index":0,"item":"03aca0bc-9c33-4f62-9694-559da75f3ad4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_magyar-kirgiz-alap-34-millio-dollar-toke-szijjarto-peter","timestamp":"2025. január. 17. 17:29","title":"34 millió dollárral tolja meg az állam a Magyar–Kirgiz Alapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség megint azt kéri, hogy jelentkezzen, aki tud valamit a Huszti testvérekről.","shortLead":"A rendőrség megint azt kéri, hogy jelentkezzen, aki tud valamit a Huszti testvérekről.","id":"20250117_huszti-eliza-henrietta-aberdeen-eltunt-magyar-nok-terfigyelo-kamera-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"07be8622-2990-46fe-a563-9068d74744f0","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_huszti-eliza-henrietta-aberdeen-eltunt-magyar-nok-terfigyelo-kamera-rendorseg","timestamp":"2025. január. 17. 14:28","title":"Órákkal korábban is annál a hídnál voltak a Skóciában eltűnt magyar ikrek, ahol utoljára látták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","id":"20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"0254bacc-a1dd-447e-9cf1-b8d888820e76","keywords":null,"link":"/kkv/20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","timestamp":"2025. január. 17. 06:15","title":"A TikTok megmentése lehet Trump egyik első intézkedése elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon a FaceApp alkalmazás, amellyel a szelfiket lehetett alakítgatni. Már korábban is sok figyelmeztetés megjelent az app biztonságával kapcsolatban, Brazíliában pedig nemrégiben a tettek mezejére léptek, és az ítélet akár precedensértékű lehet.","shortLead":"Pár évvel ezelőtt jelent meg és azonnal óriási népszerűségre tett szert mind iPhone-okon, mind androidos mobilokon...","id":"20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91149066-8dcf-49e1-a33e-28eb0b8953cd.jpg","index":0,"item":"6cddcbfa-2b63-4def-abdb-f6f8a95a230e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_faceapp-alkalmazas-per-brazilia","timestamp":"2025. január. 17. 10:03","title":"Rengeteg ember alakította át ezzel a fotóit, most per indul a FaceApp miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac785cdb-d274-4b54-a091-f5f8f1b590ba","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250117_Marabu-Feknyuz-Ne-hagyjuk-hogy-Elon-Musk-nevessen-a-vegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac785cdb-d274-4b54-a091-f5f8f1b590ba.jpg","index":0,"item":"164006fe-a00e-4552-b671-2432a4123aab","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Marabu-Feknyuz-Ne-hagyjuk-hogy-Elon-Musk-nevessen-a-vegen","timestamp":"2025. január. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ne hagyjuk, hogy Elon Musk nevessen a végén!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76626c20-cbb9-417b-8527-a5b8ed054f4a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Istenes László TV2-es műsorvezető sokat tanult Felcsúton.","shortLead":"Istenes László TV2-es műsorvezető sokat tanult Felcsúton.","id":"20250116_Tavozik-a-felcsuti-fociklub-orbanista-kommunikacios-igazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76626c20-cbb9-417b-8527-a5b8ed054f4a.jpg","index":0,"item":"95fb7bdd-d148-44a1-b791-1fb5982ebd69","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Tavozik-a-felcsuti-fociklub-orbanista-kommunikacios-igazgatoja","timestamp":"2025. január. 16. 14:48","title":"Távozik a felcsúti fociklub orbánista kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]