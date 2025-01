Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utolsó játékfilmjét 2006-ban mutatták be, utolsó tévés munkája a Twin Peaks harmadik évada volt. Kedvenc rémálomgyárosunk örökre távozott, de sok megfejteni valót hagyott maga után. Hagyott egy-két kulcsot is, de nem biztos, hogy menni fog.","shortLead":"Utolsó játékfilmjét 2006-ban mutatták be, utolsó tévés munkája a Twin Peaks harmadik évada volt. Kedvenc...","id":"20250116_meghalt-David-Lynch-legjobb-filmjei-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8fe153-24d8-4c1f-b703-65020dca231e.jpg","index":0,"item":"ac18622d-19d1-42c1-9a21-ae023db65578","keywords":null,"link":"/kultura/20250116_meghalt-David-Lynch-legjobb-filmjei-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 22:03","title":"David Lynch tíz nagy dobása – egy nem létező Star Wars-filmmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","shortLead":"Az Egyesült Államokban 170 millió felhasználója van a TikToknak.","id":"20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"0254bacc-a1dd-447e-9cf1-b8d888820e76","keywords":null,"link":"/kkv/20250117_egyesult-allamok-donald-trump-tiktok","timestamp":"2025. január. 17. 06:15","title":"A TikTok megmentése lehet Trump egyik első intézkedése elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év első Kossuth rádiós interjúját adta Orbán Viktor pénteken. Indiai vakációjáról hazatérve a miniszterelnök beszélt a Donald Trump beiktatásaival kapcsolatos várakozásairól és a gazdasági helyzetről.","shortLead":"Az év első Kossuth rádiós interjúját adta Orbán Viktor pénteken. Indiai vakációjáról hazatérve a miniszterelnök beszélt...","id":"20250117_Orban-Viktor-Kossuth-Radio-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9d1c748-f9de-4a59-8f55-67f57f34a512.jpg","index":0,"item":"e617ab3d-0eac-43c6-9545-d79bf99deebd","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Orban-Viktor-Kossuth-Radio-interju","timestamp":"2025. január. 17. 07:46","title":"Orbán: Kedd reggel egy más nap kel fel a nyugati világ fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","id":"20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"ab3dfbec-e327-450e-acd3-94fa205b94be","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","timestamp":"2025. január. 17. 06:56","title":"Busz és autó ütközött a 31-es főúton Jászapátinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell továbbra is így lennie. Ha az ügyfél által benyújtott dokumentáció megfelel az elvárásoknak, akár öt munkanapon belül hitelhez juthatnak a gyarapodni vágyó vállalkozások. Horváth Ágnes, az MBH Bank középvállalati üzletágának kiemelt szakértő vezetője, az MBH Rapid vállalati hiteleket bemutatva mondta el nekünk, hogy pontosan mivel spórolnak időt a cégeknek, illetve az idén tapasztaltak alapján miként tekintenek a jövőbe.","shortLead":"A vállalkozások hiteligénylése sosem tartozott a legegyszerűbb folyamatok közé, de vannak, akik szerint ennek nem kell...","id":"20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca5cea1-a55f-4de5-b48a-5d5d023e717f.jpg","index":0,"item":"28796723-5837-4cd2-9b49-c381d5593114","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241217_Gyors-penzugyi-segitseg-a-vallalkozasoknak-MBH-Rapid-vallalati-hitel","timestamp":"2025. január. 18. 11:30","title":"Akár öt munkanapon belül hitelhez lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan eszközökről hallani, amelyekben látszólag nem tud kárt tenni az idő. Ilyen egy, illetve két Commodore 64-es számítógép is, amelyeket a mai napig használnak egy vállalkozásnál.","shortLead":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan...","id":"20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059.jpg","index":0,"item":"898194ec-799a-4c9a-997d-7b29b4e8893a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","timestamp":"2025. január. 17. 17:03","title":"42 éves ez a Commodore 64-es, és még mindig használják, ráadásul nem is akármire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","shortLead":"A beruházás 21 milliárd forintba kerülne, finanszírozója pedig az Európai Fejlesztési Bank lenne.","id":"20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91872e20-4071-4c26-916b-db2fd09fdc67.jpg","index":0,"item":"ca8153a6-ce58-4a7f-882b-6932efa8e5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_budapest-karacsony-gergely-m2-metro-akadalymentesites-beruhazas-hitel","timestamp":"2025. január. 17. 13:05","title":"Hitelből akadálymentesítené a 2-es metrót Karácsony, de ehhez a kormány engedélye is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Duolingo adatai szerint a tavalyi év azonos időszakához képest a napokban 216 százalékkal nőtt meg azon amerikai felhasználók száma, akik mandarinul kezdtek el tanulni.","shortLead":"A Duolingo adatai szerint a tavalyi év azonos időszakához képest a napokban 216 százalékkal nőtt meg azon amerikai...","id":"20250117_tiktok-betiltasa-amerika-duolingo-mandarin-nyelv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de93a570-4a9d-4864-ace7-6e6fa8bbd8df.jpg","index":0,"item":"90a370cf-4658-442c-bedb-3334b84742f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_tiktok-betiltasa-amerika-duolingo-mandarin-nyelv","timestamp":"2025. január. 17. 11:03","title":"Kilőtt a Duolingón a mandarinul tanulók száma a TikTok betiltási határideje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]