[{"available":true,"c_guid":"9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén dolgozik. A fotói egészen lenyűgözők.","shortLead":"Don Pettit, a NASA rangidős aktív űrhajósa már 69 éves, de még jelen pillanatban is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén...","id":"20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b9e2d28-3450-47d4-9cf1-041713df2b59.jpg","index":0,"item":"69102a59-1bee-4875-8cd7-31ecc3992347","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_don-pettit-nemzetkozi-urallomas-foto-fold-tejutrendszer","timestamp":"2025. január. 16. 19:03","title":"A valaha látott legszebb fotót készítették el a Tejútrendszerről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak napidíjfedezetét is, és csökkentették a Legfelső Bíróság és a Köztársasági Elnöki Hivatal büdzséjét. ","shortLead":"A költségvetésből törölték a többség által szintén törvénytelennek tartott Országos Bírósági Tanács tagjainak...","id":"20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d52499-304f-4012-a63b-2b2fd743791e.jpg","index":0,"item":"2a2a1543-7ee2-4223-bdc0-63b6d82b343b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_lengyel-koltsegvetes-tusk-duda-alkotmanybirosag","timestamp":"2025. január. 17. 20:23","title":"Lengyel költségvetés: Donald Tusk miniszterelnök győzött, Duda meghátrált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszerre elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban. Így is túlszárnyalták azért az eredeti célt, mivel tavaly nyáron megemelték a keretet.","shortLead":"Közel 2500 napelemes-energiatárolós rendszerre elegendő pénz marad benne a szerdán lezárt Napenergia Plusz Programban...","id":"20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0fd9bdff-a596-4ad9-92ae-c24c72c8a269","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_napenergia-plusz-program-vege-szamok-napelem-megujulo-energia-hmke-napelemes-palyazat","timestamp":"2025. január. 17. 08:46","title":"Kifutott a legutolsó csak napelemes pályázat, és nem merült ki a megemelt keret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799813c5-b348-4609-bc4e-ec576abcd2f2","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A vendégmunkások nem érzik jól magukat Magyarországon, öngyilkosság is előfordult már a körükben. A probléma része a szabályokat változtatgató kormány. A kabinet a legújabb szigorítással lényegében beismerte a gazdaságpolitika kudarcát.","shortLead":"A vendégmunkások nem érzik jól magukat Magyarországon, öngyilkosság is előfordult már a körükben. A probléma része...","id":"20250117_vendegmunkasok-munkaeropiac-feldolgozoipar-gazdasag-fulop-szigeteki-vietnami","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799813c5-b348-4609-bc4e-ec576abcd2f2.jpg","index":0,"item":"0f3a248a-3b57-43b8-9d8f-34df2dbdd2bc","keywords":null,"link":"/360/20250117_vendegmunkasok-munkaeropiac-feldolgozoipar-gazdasag-fulop-szigeteki-vietnami","timestamp":"2025. január. 17. 06:30","title":"A vietnámiak elszöknek, a Fülöp-szigetekiek mentális problémákkal küzdenek: hogyan csapódik le a kormány politikája a vendégmunkásoknál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mindkét üzemanyagfajtát érinti az emelés. ","shortLead":"Mindkét üzemanyagfajtát érinti az emelés. ","id":"20250117_benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-aremeles-benzinkut-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"8cbb04d3-d0b3-41f0-894a-155b08cae6fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_benzin-gazolaj-uzemanyag-dragulas-aremeles-benzinkut-tankolas","timestamp":"2025. január. 17. 10:01","title":"Megint drágul a tankolás, egyre fájdalmasabbak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304c0d34-bdd0-4f8e-8a2d-c631c342d5d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt az országot, ahol helyi specialitás, hogy a pizzára banánt raknak.","shortLead":"Azt az országot, ahol helyi specialitás, hogy a pizzára banánt raknak.","id":"20250117_sved-banan-fobias-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/304c0d34-bdd0-4f8e-8a2d-c631c342d5d0.jpg","index":0,"item":"5975f5c5-85d8-4bf8-83cc-6a8c9339da0d","keywords":null,"link":"/elet/20250117_sved-banan-fobias-miniszter","timestamp":"2025. január. 17. 05:31","title":"Így bolygatta fel Svédországot a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszter banánfóbiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper szerint sikerült iszonyatosan bemalmoznia az országot.","shortLead":"A rapper szerint sikerült iszonyatosan bemalmoznia az országot.","id":"20250117_dopeman-pityinger-laszlo-magyar-nemzeti-hiphopot-alapitvany-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"e549dbd7-7b33-48ff-841d-2300c383e3b1","keywords":null,"link":"/elet/20250117_dopeman-pityinger-laszlo-magyar-nemzeti-hiphopot-alapitvany-atveres","timestamp":"2025. január. 17. 15:57","title":"Dopeman a Magyar Nemzeti Hiphop Alapítványról: „Az egész egy zen-játék, egy trükk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","shortLead":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","id":"20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"dcd45b7e-2e20-4a78-b57a-af8066a4ec05","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","timestamp":"2025. január. 16. 18:58","title":"Holtan találtak egy hatgyerekes anyát körömi otthonában, a rendőrség szerint a haláleset rendkívülinek minősíthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]