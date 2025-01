Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati kultúra befogadásához elnyújtott, hosszú hatással. Ezért nehéz még ma is megérteni: micsoda klasszikus alkotásai voltak, milyen univerzális példabeszédei. Nekrológ.","shortLead":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati...","id":"20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2.jpg","index":0,"item":"ea7b9bdd-5edd-41ea-b9a8-5e0bd8546c42","keywords":null,"link":"/360/20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","timestamp":"2025. január. 17. 14:00","title":"Parászka Boróka: Vidék, metoo, Hollywood. Lynch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek reggeli sajtótájékoztatóján arról beszélt: a múlt héten indítottak vizsgálatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ellen – ez szerinte könnyen összeköthető az ügyészség csütörtöki akciójával. Az Integritás Hatóság vizsgálatának részleteit viszont hiába kérdeztük, nem volt hajlandó elárulni. ","shortLead":"Biró Ferenc azt mondta, szerinte nem történt bűncselekmény, ezt az ügyészség is el fogja ismerni. Az elnök péntek...","id":"20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03fb3a8e-30f6-4035-8952-e895a776e1f0.jpg","index":0,"item":"d7350e83-d86e-458a-960e-46a97383e463","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_integritas-hatosag-sajtotajekoztato-biro-ferenc-knyf-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 08:17","title":"Az Integritás Hatóság elnöke szerint az őt ért támadáson keresztül próbálják lejáratni a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302dd11f-f2ea-4de5-bbf5-a6732cf98f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos tavaly indoklás nélkül utasította el a családok méltányossági kérelmét.","shortLead":"A kormánybiztos tavaly indoklás nélkül utasította el a családok méltányossági kérelmét.","id":"20250117_Ket-tobbgyermekes-karpataljai-csalad-pereli-a-birosagon-Pal-Norbert-kormanybiztost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/302dd11f-f2ea-4de5-bbf5-a6732cf98f66.jpg","index":0,"item":"83ce5112-8289-43e5-b1ee-247baf363825","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_Ket-tobbgyermekes-karpataljai-csalad-pereli-a-birosagon-Pal-Norbert-kormanybiztost","timestamp":"2025. január. 17. 18:21","title":"Két többgyermekes kárpátaljai család pereli a bíróságon Pál Norbert kormánybiztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f24010-0b30-42f7-83b2-e7f7754380c7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsit előtte a Le Mans című film forgatásán használta. ","shortLead":"A kocsit előtte a Le Mans című film forgatásán használta. ","id":"20250116_Elado-Steve-McQueen-Jaguar-E-Type","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78f24010-0b30-42f7-83b2-e7f7754380c7.jpg","index":0,"item":"0fb35ef4-0f21-48da-a5b2-f481076ea535","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Elado-Steve-McQueen-Jaguar-E-Type","timestamp":"2025. január. 16. 20:20","title":"Eladó Steve McQueen Jaguar E-Type-ja, amit egy svájci séfnek adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a41e134-f805-48b4-bef0-b99da9caba69","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ugyan csupán egy irányérték a testtömegindex, azaz a BMI, ezzel együtt számos egészségügyi intézményben használják az elhízás mértékének jellemzésére. Egy nemzetközi szakértői csoport viszont árnyalja a képet, és állítja, hiba önmagában a BMI-t használni annak a megállapítására, hogy valaki elhízott-e.","shortLead":"Ugyan csupán egy irányérték a testtömegindex, azaz a BMI, ezzel együtt számos egészségügyi intézményben használják...","id":"20250117_bmi-testtomegindex-koverseg-elhizas-szamitasi-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a41e134-f805-48b4-bef0-b99da9caba69.jpg","index":0,"item":"80c97952-0528-47f3-a2a1-9b9137a50d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_bmi-testtomegindex-koverseg-elhizas-szamitasi-mod","timestamp":"2025. január. 17. 14:03","title":"Jelentős változás jöhet: Magas a BMI-je? Nem biztos, hogy aggódnia kell az elhízás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","shortLead":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","id":"20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"b2247ea6-6f03-4291-9446-1d1442d33e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 19:20","title":"Holtan találtak egy nőt egy patakban Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper szerint sikerült iszonyatosan bemalmoznia az országot.","shortLead":"A rapper szerint sikerült iszonyatosan bemalmoznia az országot.","id":"20250117_dopeman-pityinger-laszlo-magyar-nemzeti-hiphopot-alapitvany-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174.jpg","index":0,"item":"e549dbd7-7b33-48ff-841d-2300c383e3b1","keywords":null,"link":"/elet/20250117_dopeman-pityinger-laszlo-magyar-nemzeti-hiphopot-alapitvany-atveres","timestamp":"2025. január. 17. 15:57","title":"Dopeman a Magyar Nemzeti Hiphop Alapítványról: „Az egész egy zen-játék, egy trükk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már egyértelműen besorolható az uberezés és az Airbnb-zés, de hungarikumokból sincs hiány, a pálinkához és a jurtabérléshez csatlakozott a kisvasút is. A cégek és vállalkozók tevékenységeinek átvezetése automatikusan megtörtént – elméletileg, de nem ment minden zökkenőmentesen.","shortLead":"A gazdaság változásaihoz igazította az Eurostat és a KSH a tevékenységek osztályozását, az új rendszer szerint már...","id":"20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b20d90-1506-471f-8e68-102951812d15.jpg","index":0,"item":"bfab3532-798f-4ed2-9a2a-e774e440912a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_ksh-teaor-nav-airbnb-uber-influenszer-e-sport-ebx","timestamp":"2025. január. 17. 13:00","title":"Már influenszerekkel, lósuttogókkal és kisvasutakkal is számol a KSH: megérkezett a nagy TEÁOR-ráncfelvarrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]